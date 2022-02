Así fue el desfile de la diseñadora trans Gogo Graham en la NYFW con Hunter Schafer

Hunter Schafer aterrizó recientemente en la New York Fashion Week para participar como modelo en la pasarela de Gogo Graham, una diseñadora de moda trans, y demostrando que tiene mucho talento como modelo. Schafer llevó un original look en blanco y negro con un corset estructurado y una falda con flecos entrecruzados, completándolo todo con unos pantalones deportivos amarillos y una maxi chaqueta de plumas blanca.

No faltaron los detalles exagerados, como el oso de peluche que llevaba como bolso hasta las sandalias de madera de estilo japonés. Jules no renunció al maquillaje alternativo que la caracteriza: decoró su rostro con polvos blancos. Schafer siempre ha sido una favorita de la moda, ya que debutó en la pasarela en el 2017, desfilando para marcas como Dior, Miu Miu, Rick Owens y Marc Jacobs, entre muchas otras. Pero desde que protagonizó la exitosa serie de HBO, Euphoria, no la habíamos visto mucho en la pasarela, al menos en carne y hueso.

Gogo Graham Fall 2022. Fotografía: David Gannon / Fashion Week Online Gogo Graham Fall 2022. Fotografía: David Gannon / Fashion Week Online

La colección Otoño 2022 de Gogo Graham es un guiño a la aclamada película de Studio Ghibli de los años 80, Grave of The Fireflies, y a las raíces japonesas de la diseñadora de Brooklyn. En uno de los recientes Instagram Stories de Schafer, la actriz compartió su última actuación en la pasarela, subtitulando en un post del backstage del desfile con “Las muñecas están muñequeando”.

La historia en Instagram de Hunter Schafer. Fotografía: Instagram @hunterschafer

En su desfile, Graham quiso “trazar paralelismos matizados entre la pandemia en curso y la propia guerra”. Su trabajo suele centrarse en elementos de fantasía, y experimentó con nuevos temas esta temporada con una colección centrada en la realidad. La diseñadora utiliza su arte para reflexionar sobre lo que una vez fue, antes del COVID-19, el tropo de la “vuelta a la normalidad” tras la pandemia al que la gente parece haber renunciado.

Gogo Graham Fall 2022. Fotografía: David Gannon / Fashion Week Online Gogo Graham Fall 2022. Fotografía: David Gannon / Fashion Week Online

Gogo Graham es el primer desfile de Schafer en la NYFW desde febrero de 2019, cuando caminó para el desfile de otoño 2019 de Coach. Y honestamente, ¿quién mejor que Hunter Schafer podría haber dado protagonismo al proyecto? A la actriz se la asocia automáticamente con los looks coloridos y modernos que luce su Jules en Euphoria, y ahora ha estado encantada de llevar a la pasarela el estilo anticonvencional no solo del personaje que también interpreta, sino también de ella misma como icono del estilo.

