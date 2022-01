Asesinado a balazos un adolescente ambientalista indígena de 14 años en Colombia

La ONG Global Witness afirmó en su más reciente informe que de los 227 asesinatos de ambientalistas registrados en 2020 en el mundo, 65 ocurrieron en Colombia. Por desgracia, en los últimos días se sumó un nombre a esta lista: el de Breiner David Cucuñame, un adolescente de apenas 14 años, que acompañaba a la guardia indígena en el convulso departamento del Cauca, y quien fue víctima de un ataque de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, como reporta El País.

El joven se desempeñaba como miembro de la guardia indígena estudiantil, y los allegados de su comunidad lo definían como cuidador de la madre Tierra, guardián del territorio Kiwe Thegna del resguardo indígena Las Delicias, en el municipio Buenos Aires del Cauca. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) condenó el crimen del adolescente, quien fue asesinado el viernes cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la comunidad.

Pronunciamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,ACIN, sobre el asesinato de un guardia Indígena y el pavoroso y doloroso crimen de un niño de 14 años a manos de grupos armados. pic.twitter.com/pbJu0i8v2d — William Parra (@William_Garra) January 16, 2022

Junto a Cucuñame, también fue asesinado el guardia indígena Guillermo Chicame, mientras que Fabián Camayo, autoridad de la comunidad Nasa de Las Delicias, fue gravemente herido por los irregulares. La Acin detalló en su denuncia que el grupo armado responsable de los homicidios fue el autodenominado Comando Coordinador de Occidente. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), no se trata de hechos aislados, pues entre 2019 y 2021 fueron asesinados 314 miembros de comunidades indígenas de la localidad.

Carmen Eugenia Jembuel, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), confirmó a medios colombianos el ataque y aprovechó la oportunidad para denunciar que la crisis humanitaria en la zona del Cauca sigue siendo crítica, y que el Gobierno nacional no ha emitido ningún pronunciamiento. Según reporta Semana, lamentó que este tipo de ataques afecten la armonía de los pueblos indígenas en el territorio. “Les hemos pedido insistentemente a esos grupos armados que no nos metan en una guerra que no es nuestra”, dijo la dirigente indígena que denunció este tipo de ataques. Hizo un llamado a las comunidades locales indígenas a estar alerta.

Breiner David Cucuñame López

14/01/21

Buenos Aires, Cauca



Breiner David Cucuñame López

14/01/21

Buenos Aires, Cauca



Con Breiner David Cucuñame López serían 02 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1288 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/P4KMcqkPbb — INDEPAZ (@Indepaz) January 17, 2022

Tras el fallecimiento de Breiner David, son ya dos los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2022, y 1.288 desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

