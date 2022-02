Aprobado el primer preservativo diseñado específicamente para el sexo anal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., mejor conocida como la FDA, anunció esta semana que había autorizado por vez primera un preservativo específicamente destinado al sexo anal. Según el organismo, el One Male Condom será fabricado por el fabricante de preservativos estadounidense Global Protection Corp e incluye “una funda de látex de caucho natural que cubre el pene”, así como tres versiones diferentes: estándar, fina y ajustada. Los preservativos ajustados, disponibles en 54 tamaños diferentes, incorporan una plantilla de papel “para ayudar a encontrar el mejor tamaño de preservativo para cada usuario.”

El fabricante de los condones, cuyo equipo está “ferozmente apasionado por nuestra misión de hacer que los preservativos sean tan socialmente aceptables como la pasta de dientes”, es una empresa con sede en Boston que está detrás de populares marcas de preservativos como Trustex y One. En su comunicado, la FDA afirma que la comercialización dirigida específicamente al sexo anal podría ayudar a reducir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el coito anal, aunque los preservativos también están indicados como anticonceptivos para ayudar a reducir el riesgo de embarazo y la transmisión de ITS durante el coito vaginal.

La autorización llega tras un ensayo clínico en el que participaron 504 hombres de entre 18 y 54 años. El estudio reveló que la tasa total de fallos del preservativo (definidos como deslizamiento, rotura o ambos) era inferior al 1% durante el coito anal. Según la FDA, la autorización ayudará a la agencia a “avanzar en la equidad sanitaria mediante el desarrollo de productos seguros y eficaces que satisfagan las necesidades de diversas poblaciones.”

“La autorización por parte de la FDA de un preservativo específicamente indicado, evaluado y etiquetado para el coito anal puede mejorar la probabilidad de uso del preservativo durante el coito anal”, dijo la científica de la agencia Courtney Lias en un comunicado, destacando esta aprobación podría allanar el camino para que más fabricantes soliciten una autorización similar si muestran resultados equivalentes en estudios propios.

Aunque los preservativos han sido utilizados por los hombres homosexuales con ese fin durante décadas, la FDA no tenía datos suficientes para permitir que un preservativo se comercializara específicamente para ese uso. La agencia también recomendó el uso de un lubricante compatible con el preservativo siempre que se utilice el recomendado durante el coito anal.

