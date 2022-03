Angus Cloud oculta su cumpleaños para que no critiques su signo del zodíaco

Angus Cloud fue sin suda uno de los highlights de la segunda temporada de Euphoria: su personaje, Fezco, se cimentó como uno de los favoritos de la audiencia, pues conocimos mucho más de su pasado, de sus motivaciones, y de su relación con Lexi. Aunque el final de la temporada nos dejó con algunas dudas sobre su futuro, lo cierto es que ha sido bastante agradable descubrir un poco más del actor detrás del personaje.

En una entrevista reciente con Glamour, Cloud confesó que quiere mantener un aura de misterio, aunque sus fans parecen dedicados a recorrer la Internet para buscar todo lo que puedan sobre él.

Pero les deseamos a los fans de Cloud buena suerte en el intento, porque una de las cosas que este joven actor parece querer guardarse más es su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Pues parece que no quiere que nadie lo juzgue por adelantado debido su signo del zodiaco. En la conversación con la revista, Angus revela cosas como su flor favorita y cuál ha sido el regalo más romántico que le han dado.

Pero también le preguntaron si creía o no en la astrología. Su respuesta fue que personalmente no lee en absoluto el zodiaco, pero no puede negar todo el asunto: “No creo en ello de esa manera. Pero son tan antiguas, esas cosas, así que hay que ponerle algo de respeto. Realmente no puedes probar que no es real. ¿Es como Dios o algo así? No puedes decir que no existe, así que tienes que ser un poco salvaje para afirmarlo. Pero si me preguntan cuándo es mi cumpleaños, no lo diré porque no quiero que la gente intente juzgarme por eso”.

Sin embargo, según varios websites como Famous Birthdays (una fuente fidedigna, jajaja), el cumpleaños de Cloud es aparentemente el 10 de julio, lo que le convertiría en un integrante del team Cáncer, sensible y creativo, y muy probablemente fan de nuestra playlist zodiacal… pero para quienes quieran hacer su carta natal, parece que van a quedarse con las ganas por los momentos.

