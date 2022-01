9 lanzamientos recientes que debes escuchar: King Princess + Avril Lavigne + FKA twigs + Young Cister y más

Cerramos la semana de nueva música con los más reciente de King Princess, otro adelanto del nuevo disco de Avril Lavigne, y FKA twigs deja caer finalmente su mixtape CAPRISONGS. Además, el chileno Young Cister nos regala el video de su tema Casi Amor de Verano, Rubio comparte el audiovisual de El Fruto, y Years & Years nos pone a bailar con Sooner or Later. ¡Comencemos!

1. King Princess + Foushée, Little Bother

A punto de salir de gira como telonera de Kacey Musgraves, King Princess compartió hoy su nuevo single Little Bother con Fousheé. “He sido una gran fan de Fousheé desde hace tiempo, así que cuando empezamos a intercambiar mensajes y finalmente fijamos una fecha en el estudio, fue un sueño”, dice King Princess. “Little Bother surgió de la nada; Zach [Fogarty] tenía la parte de la guitarra y Fou y yo simplemente empezamos a salir. Se convirtió en una canción que habla de andar de puntillas alrededor de alguien que has perdido y de sentirse como una peste. Plantea preguntas a una persona que puede no estar escuchando en absoluto y creo que es un sentimiento hermoso”.

Publicidad

2. Avril Lavigne + Blackbear, Love It When You Hate Me

La cantante y compositora Avril Lavigne está de vuelta con un nuevo sencillo titulado Love It When You Hate Me en el que participa Blackbear. Junto con el lanzamiento de su nuevo tema, la princesa del pop-punk anunció su próximo séptimo álbum de estudio titulado LOVE SUX. El disco incluirá 12 canciones, entre ellas las más recientes Love It When You Hate Me y Bite Me, así como Bois Lie con Machine Gun Kelly.

3. FKA Twigs, CAPRISONGS

FKA twigs lanzó hoy su nueva mixtape CAPRISONGS vía Young/Atlantic Records. El proyecto de 19 pistas fue precedido por el single principal Tears in the Club con The Weeknd, así como con Jealousy, asistido por Rema. La lista de canciones también incluye colaboraciones con Pa Salieu, Daniel Caesar, Jorja Smith, Unknown T, y más. La propia Twigs produjo de forma ejecutiva CAPRISONGS con El Guincho, trabajando con productores como Mike Dean, Cirkut y Warren Ellis.

4. Young Cister, Casi Amor de Verano

Si bien recordamos, el cantante chileno Young Cister lanzó en diciembre del año pasado su nuevo tema Casi Amor De Verano, y ahora volvió a demostrar todo su talento musical con el lanzamiento del videoclip de la canción, una balada pop que refleja la naturaleza fugaz de esos romances veraniegos. El clip fue grabado en el litoral central chileno, y cuenta la historia de una pareja protagonizada por el cantante Max Valenzuela y la modelo Catalina Flores Fukushi.

5. Rubio, El Fruto

La chilena Fran Straube cierra el ciclo de su álbum Mango Negro regalándonos otra pequeña joyita audiovisual extraída de esta producción: en esta oportunidad se trata del vídeo oficial del track El Fruto, dirigido por Felipe Prado. Según explicó la misma cantante a través de su cuenta oficial de Instagram, el clip fue rodado “en las montañas en plena pandemia donde las energías sobrenaturales nos encontraron”. El vídeo cuenta con la participación de la misma Fran Straube, así como de Manuela Moreno y Andrés Benjamín Salazar.

Publicidad

6. Years & Years, Sooner or Later

Years & Years comparte un nuevo single llamado Sooner Or Later, que aparecerá en el próximo tercer álbum del proyecto, Night Call, que llegará el 21 de enero a través de Polydor. Será el primer proyecto de larga duración del grupo desde que se convirtió en una aventura en solitario de Olly Alexander. Al anunciar el single, Alexander tuiteó: “¡Sorpresa! Estoy aquí para curar tu tristeza de enero. Me he divertido mucho escribiendo esta canción, escúchala y dame tu opinión. x.”

7. Raveena, Rush

Tras el lanzamiento de su elegante debut de 2019, Lucid, la artista estadounidense del R&B, Raveena, está empezando a desplegar el siguiente capítulo de su carrera. Recientemente firmó con Warner Records, y hoy deja caer su último single, Rush, que se encuentra en la intersección del dulce y sensual R&B, con los sonidos de sus raíces indias. De hecho, el vídeo, empapado de tecnicolor, se abre con una coreografía al estilo de Bollywood mientras Raveena reflexiona sobre una canción que se le ocurrió en un viaje de ácido en una exposición de un museo.

Publicidad

8. Aluna + Diplo + Durante, Forget About Me

Aluna se trae hoy una nueva colaboración con Diplo y Durante, Forget About Me. El tema, que es la continuación del álbum de debut de Aluna, fue escrito junto con Kelli-Leigh y coproducido por Aluna, Diplo y Durante. “Esta canción trata de ese momento en el que has limpiado el montón de basura que una vez fue tu corazón”, explica, “te sientes tú mismo y has resuelto cómo estar solo, pero el pasado vuelve a perseguirte, hambriento de tu nuevo amor propio y de abundantes vibraciones. Esos son los momentos en los que tienes que ser fuerte y olvidarte realmente de tu antiguo amor para que el nuevo amor fresco pueda entrar en tu vida”.

9. Earl Sweatshirt, SICK!

Ya está aquí SICK!, el nuevo álbum de Earl Sweatshirt. El cuarto LP del rapero es la continuación de su aclamado Some Rap Songs de 2018. La producción cuenta con la producción del propio Earl, junto a Black Noi$e, Rob Chambers, Theravadam, Samiyam, Alexander Spit y The Alchemist. También incluye apariciones de Armand Hammer y Zelooperz. “SICK! es mi humilde ofrenda de 10 canciones grabadas a raíz de la pandemia mundial de coronavirus y sus posteriores cierres”, dijo Earl en un comunicado.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?