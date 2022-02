9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kim Petras + Doja Cat + Boy Pablo + Tove Lo y más

Llegamos al New Music Friday una vez más, y el día de hoy tenemos una excelente selección de música que comienza con el más reciente EP de Kim Petras, un increíble cover de Doja Cat, y un tema en colaboración entre Boy Pablo y Cuco. Además, Tove Lo nos regala el vídeo oficial de su sencillo How Long, Lauv deja caer el audiovisual de su nuevo track, y Foals adelantan su próximo disco con 2am. ¡Comencemos!

1. Kim Petras, Slut Pop

Kim Petras lanza hoy su nuevo EP Slut Pop a través de Republic Records justo a tiempo para el Día de San Valentín. Mientras que el último single de la princesa del pop alemán, Coconuts, se limitaba a coquetear con lo explícito gracias a una serie de tímidos e ingeniosos dobles sentidos, en el nuevo proyecto de siete pistas va de frente (musicalmente hablando, por supuesto) con canciones como Treat Me Like a Slut, XXX, Throat Goat y They Wanna Fuck. Según Petras, la inspiración para el EP surgió de la comunidad de trabajadores del sexo y de la forma en que a menudo son estigmatizados y avergonzados por la sociedad.

2. Doja Cat, Celebrity Skin (Hole cover)

Doja Cat llega hoy con una versión del clásico single de Hole, Celebrity Skin. El cover se grabó como parte de una colaboración con Taco Bell para un anuncio publicitario que se estrenará este domingo en la Super Bowl. La canción también contiene una letra reelaborada que fue escrita en colaboración con la líder de la banda, Courtney Love.

3. Boy Pablo + Cuco, La Novela

Boy Pablo y Cuco hacen equipo para estrenar hoy un single en conjunto que se titula La Novela. Es el primer lanzamiento de Boy Pablo de este año, y llega después de su debut en el 2020, Wachito Rico. También representa la continuación de Under the Sun para Cuco, un single que editó el pasado año.

4. Tove Lo, How Long

Tove Lo compartió hoy un lujoso vídeo para su reciente single, How Long. El clip, dirigido por Kenten, muestra a la cantante con un brillante vestido dorado y botas mientras se mueve robóticamente y las lágrimas caen por su cara. La canción forma parte del soundtrack oficial de la segunda temporada de Euphoria, que llegará el 25 de febrero a través de Interscope en colaboración con HBO. La canción también apareció en un episodio reciente de la exitosa serie.

5. Lauv, 26

Después de volver con su nuevo tema 26 el mes pasado, Lauv comparte ahora los visuales que acompañan a la canción, dirigido por Tobias Nathan. Este es el primer corte de su próximo segundo álbum, y Lauv dice de la pista lo siguiente: “Escribí 26 acerca de crecer y tratar de encontrar su luz, con la que se pierde el contacto con a medida que envejeces. Marca el momento en que vuelvo al mundo y tomo el control de mi narrativa de nuevo”.

6. Foals, 2am

Foals dejó caer esta semana su nuevo single 2am como anticipo de su próximo álbum, Life Is Yours, tras el lanzamiento de su último single Wake Me Up. 2am es un tema pop enérgico que muestra a Foals tomando una dirección refrescante y optimista. El vocalista Yannis Philippakis afirma: “Musicalmente, 2am es una de las canciones más pop que hemos escrito. Trata de los ciclos repetitivos de comportamiento destructivo, con los que creo que mucha gente puede identificarse, y ciertamente es una expresión de algo con lo que yo lucho. Hay algo catártico en expresar ese sentimiento con esta música optimista que tiene un sentido de liberación y la esperanza de resolución”.

7. Orville Peck, C’mon Baby, Cry

El nuevo proyecto de Orville Peck, Bronco, saldrá a la venta el 8 de abril, y lo presenta con el single principal, C’mon Baby, Cry. Este álbum es la continuación de su debut, Pony, y del siguiente EP, Show Pony. Pero Peck dice que cree que éste es su mejor trabajo hasta ahora. “Este es mi álbum más apasionado y auténtico hasta la fecha”, dijo en un comunicado de prensa. “Me he inspirado en el country rock, la psicodelia de los años 60 y 70, California y el bluegrass, con todo anclado en el country. Bronco trata de ser desenfrenado y es la culminación de un año de giras, escribiendo de forma aislada y atravesando y finalmente emergiendo de un momento personal desafiante”

8. Moderat, Fast Land

Moderat estrena hoy el primer avance oficial de More D4ta, su nuevo álbum de estudio anunciado en el día de ayer y que tendrá como fecha de publicación el próximo 13 de mayo. La agrupación integrada por miembros de Apparat y Modeselektor, nos adelanta la producción con el tema Fast Land, que abre el disco y una nueva era para el grupo, que no publicaba un nuevo disco desde hace seis años.

9. Raveena, Asha’s Awakening

“Si quieres bailar, escucha la primera mitad de ASHA. Si quieres ser meditativo y suave, escucha la segunda mitad, después del intermedio. Todo está preparado para fluir de una manera determinada y contar una historia cinematográfica”. Así describe Raveena su más reciente producción discográfica, Asha’s Awakening, que es un disco conceptual: cuenta la historia una princesa espacial del antiguo Punjab que viaja a través del espacio y el tiempo para conocer y difundir historias de curación personal tras el amor y la pérdida con mucho R&B.

