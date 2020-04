9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kali Uchis + BADBADNOTGOOD + Khruangbin y más

En los lanzamientos del día de hoy, Kali Uchis nos regala el lyric video de su tema i want war (BUT I NEED PEACE); los canadienses de BADBADNOTGOOD regresan con un par de nuevos temas, y Khruangbin estrenan el primer single de su próximo disco. Además, Mykki Blanco y Devendra Banhart traen un mood meditativo en su collab llamada You Will Find It; Jessy Lanza se viene con Faces, el primer single de su próximo disco, y las españolas de Hinds estrenan el video Just Like Kids (Miau). ¡Comencemos!

1. Kali Uchis, i want war (BUT I NEED PEACE)

La artista colombo.norteamericana Kali Uchis se trae hoy nuevos visuales para la canción i want war (BUT I NEED PEACE), el tercer tema del EP recientemente publicado por la artista, To Feel Alive, que es un precursor del próximo álbum completo de Uchis. Con cerca de dos minutos y medio de duración, el tema presenta un ritmo lento y etéreo que anima la melancólica voz de Uchis y su personalidad única. La canción comienza con acordes de sintetizador, ligeramente salpicados con algunas notas de piano y suaves armonías vocales.

2. BADBADNOTGOOD, Goodbye Blue + Glide

Los canadienses de BADBADNOTGOOD regresan hoy con dos nuevas canciones, marcando su primer material original desde 2018. Pueden escuchar Goodbye Blue, con Jonah Yano, y el instrumental Glide (Goodbye Blue Pt. 2), arriba. En una declaración, el bajista Chester Hansen explicó que las canciones surgieron tras un período de reflexión musical y emocional: “el final de 2018 fue el comienzo de la primera larga pausa de la gira que hemos tenido básicamente desde que empezamos como banda. Fue un tiempo de reflexión y la oportunidad de explorar todo tipo de cosas. Esperamos que todos disfruten de estas dos canciones y que ofrezcan algo de paz en estos tiempos difíciles”.

3. Khruangbin, Time (You And I)

Luego de lanzar a principios de este año Texas Sun, un EP en colaboración con Leon Bridges, el trío psych-rock de Texas, Khruangbin, anunció el día de hoy un nuevo álbum, Mordechai, y para celebrar la noticia compartieron su primer single, Time (You and I), a través de un vídeo para la nueva canción. Mordechai saldrá el 26 de junio a través de Dead Oceans, así que dale un vistazo al clip dirigido por Felix Heyes y Josh R.R. King arriba.

4. Mykki Blanco ft. Devendra Banhart, You Will Find It

Lo nuevo de Mykki Blanco es una fusión de Lady Gaga y Alice Coltrane con un poco de incienso: la canción se llama You Will Find It, es una rola introspectiva que se adentra en la mente del productor, y cuenta con la participación de Devendra Banhart para ofrecer algunas voces de acompañamiento. El resultado es prácticamente una entrevista sobre un beat, detallando el proceso mental de Blanco en este año y hacia el futuro: “Sentí que tenía esta cápsula de energía realmente buena y necesitaba liberarla ahora y no esperar, sino dejar que la vibración se sienta ahora en este momento realmente ansioso, para que se sienta como una mini mediación ligera en medio de todo el ruido actual”, dijo Blanco sobre el track.

5. Hinds, Just Like Kids (Miau)

El cuarteto español Hinds lanzará un nuevo álbum, The Prettiest Curse, el próximo 5 de junio a través de la disquera Mom + Pop. Ahora se traen otra nueva canción del proyecto, la enérgica Just Like Kids (Miau), a través de un juguetón y colorido video para la canción, que aborda algunos de los comentarios más sexys que la banda ha recibido a lo largo de los años, tal como explican en un comunicado: “Es un cóctel de todos los comentarios y consejos que hemos tenido que escuchar durante todos estos años en la banda. De extraños al azar, ‘amigos’ y la industria. Oh espera… ¡el tipo sentado a tu lado en el autobús probablemente también tenga una opinión! Si te preguntaste qué se siente ser una chica en una banda, aquí tienen”.

6. Jessy Lanza, Face

Jessy Lanza convierte su casa en un extraño club nocturno en el oportuno vídeo de su nuevo tema Face, del director Winston H. Case. El video sigue a Lanza mientras hace una fiesta de cuarentena con un extraño cojín antropomórfico. Face está tomada del próximo segundo álbum de Lanza, All The Time, que llega oficialmente el 24 de julio a través de Hyperdub.

7. IC3PEAK, Плак-Плак

El dúo ruso de witch house y pop electrónico IC3PEAK estrenó el día de hoy un video para la canción Плак-Плак, perteneciente a su reciente álbum До свидания (Adiós), lanzado hace apenas unos días. El clip cuenta una historia de la violencia doméstica en el estilo característico de la banda, mostrando a través de los ojos de una niña.

8. 4s4ki, おまえのドリームランド

Recientemente, la artista electrónica japonesa 4s4ki reveló el video musical del tema principal de su álbum de colaboración Your Dream Land. Producido por KOTONOHOUSE, el clip fue dirigido por Yusuke Oikawa, quien también dirigió el video musical de su anterior tema Super Catastrophic Thinking, perteneciente al LP NEMNEM. Arriba vemos a 4s4ski en una película un tanto críptica sobre su coexistencia con una criatura misteriosa.

9. ​​half•alive, RUNAWAY

half•alive, la agrupación norteamericana originaria de Long Beach, California, se trae hoy una nueva versión de su tema RUNAWAY, perteneciente al álbum del mismo nombre lanzado el año pasado. En esta oportunidad, Josh Taylor, Brett Kramer y J Tyler Johnson grabaron el tema con una orquesta sinfónica, dándole un nuevo giro a la pista original. La canción formará parte de un nuevo EP llamado In Florescence, que será lanzado el día 1° de mayo.

