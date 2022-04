9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Harry Styles + Miley Cyrus + Alfie Templeman + Toro y Moi y más

Cerramos la semana de nueva música con el primer single del tercer álbum de Harry Styles, con el recién estrenado álbum en vivo de la queen Miley Cyrus, así como con un tema del británico Alfie Templeman. Además, Toro y Moi adelanta otro sencillo de su próximo disco; los Red Hot Chili Peppers dejan caer álbum y vídeo, y Foals se traen el track Looking High. ¡Comencemos!

1. Harry Styles, As It Was

La semana pasada, Harry Styles llegó con una gran noticia para sus seguidores. Reveló que su tercer álbum se titularía Harry’s House y añadió que se publicará a finales de esta primavera. El próximo proyecto será su primer esfuerzo de larga duración desde Fine Line, de 2019, y hoy estrenó el primer single de la producción, As It Was, con un vídeo dirigido por la ucraniana Tanu Muiño, y que cuenta con coreografía del bailarín y coreógrafo francés Yoann Bourgeois. Harry’s House llegará el 20 de mayo.

2. Miley Cyrus, Attention: Miley Live

Miley Cyrus está de vuelta con nueva música: acaba de lanzar su primer álbum en vivo llamado Attention: Miley Live. El nuevo disco consta de 20 canciones, entre las que se encuentran muchas de las favoritas de sus fans, como We Can’t Stop, Wrecking Ball, 7 Things, High y See You Again. También incluye, por supuesto, algunos covers y dos canciones nuevas, Attention y You. Esta última fue interpretada por primera vez en directo durante su especial de Nochevieja.

3. Alfie Templeman, Leaving Today

Antes del lanzamiento de su álbum debut Mellow Moon el 27 de mayo a través de Chess Club Records/AWAL, Alfie Templeman presenta su último single, Leaving Today, que fue producida por Tom McFarland de Jungle, y según explica el mismo Alfie, fue escrita sobre cómo sería ir de gira de nuevo después de tanto tiempo. “Estar lejos de casa y sentarse en esa furgoneta durante horas pensando en todas las pequeñas cosas que nunca te diste cuenta de que echabas tanto de menos. Es la primera canción en la que toco el violonchelo, y traté de poner en capas varias partes diferentes como si fuera una mini orquesta de violonchelistas terribles. Tom me animó mucho con el violonchelo, y añadió una producción realmente preciosa, todos los oohs que se oyen al principio son de él”.

4. Toro y Moi, Déjà Vu

Toro y Moi (también conocido como Chaz Bear) comparte hoy un vídeo para su nuevo single, Déjà Vu. Es el último lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Mahal, que saldrá el 29 de abril a través de Dead Oceans. En un comunicado de prensa, Bear afirma con respecto al vídeo: “Espero que disfruten de este pequeño trozo de pastel americano que he preparado para ustedes”. El audiovisual fue dirigido por Justin Morris.

5. Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love + These Are The Ways

La tan esperada reunión musical de Red Hot Chili Peppers con John Frusciante por fin ha llegado. Unlimited Love, el primer álbum de los veteranos del rock con el guitarrista desde 2006, ya está disponible en streaming. El disco fue producido por Rick Rubin, y consta de 17 temas, entre los que se incluye los singles previamente lanzados Black Summer, Poster Child y Not the One. Aprovechando el lanzamiento, los Peppers también dejaron caer el clip del tema These Are The Ways, dirigido por Malia James.

6. Foals, Looking High

Foals se traen hoy su último single, Looking High, que es el último adelanto del próximo álbum del trío, Life Is Yours, que saldrá a la venta el 17 de junio. Tras haberse originado como una demo del guitarrista Jimmy Smith, Looking High cobró vida después de que Smith se reuniera con el líder de Foals, Yannis Philippakis, y con el batería Jack Bevan tras la cuarentena. Según Philippakis, “es una mirada a una época más hedonista de mi vida, y a una época más inocente de la sociedad en general, anterior a la pandemia y a la amenaza existencial del cambio climático”. El vídeo de este tema funky fue dirigido por Kit Monteith.

7. Arlo Parks, Softly

Arlo Parks fue la más reciente invitada del The Late Show de Stephen Colbert para interpretar su reciente single, Softly. La íntima actuación, filmada entre bastidores y en el escenario de un local de conciertos, supone la primera vez que Parks aparece en el programa nocturno. Parks lanzó Softly, junto con un emotivo vídeo musical dirigido por Zhang y Knight, en febrero. La canción reflexiona sobre la desintegración de una relación. “Softly es una canción sobre el anhelo, sobre lo frágil que te sientes en los últimos días de una relación cuando todavía estás desesperadamente enamorada”, explicó la cantante.

8. Liam Gallagher, C’mon You Know

Liam Gallagher se trae hoy un nuevo single llamado C’mon You Know, que además el título del tercer álbum en solitario del ex líder de Oasis, que saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Warner. Gallagher estrenó su última propuesta durante un reciente concierto para el Teenage Cancer Trust, y la semana pasada, Liam y su banda fueron vistos filmando el vídeo musical de la pista en la azotea de un hotel de Manchester, así que probablemente estaremos viendo el clip muy pronto.

9. Florence + The Machine, My Love (Dave Glass Animals Remix)

Florence + The Machine nos regala hoy una nueva remezcla de su último single My Love, realizada por Dave Bayley de Glass Animals. Bayley dijo sobre su reimaginación del single lo siguiente: “Me siento muy afortunado de haber podido aprender de Florence y trabajar con ella. Es una puta genio. Y una de las escritoras/productoras/artistas más naturales y auténticas del planeta. Ella tenía una visión tan fuerte y brillante para el álbum; lírica, sonora y visualmente, así que mientras trabajábamos en los temas tuvimos cuidado de mantenernos en ese espacio. Con la remezcla pensé que sería divertido intentar salir un poco de ese mundo y hacer algo lo más heavy y clubby posible, dejando al mismo tiempo que su increíble voz y sus poderosas palabras fueran el centro de toda la canción. No puedo esperar a que todo el mundo escuche el resto de lo que ha creado con este álbum”.

