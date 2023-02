8 series y películas que debes ver si te gusta “The Last of Us”

La esperada adaptación de HBO del vídeojuego The Last of Us, de Naughty Dog, hizo finalmente su debut en la televisión hace algunas semanas. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la historia sigue a un hombre que guía a una adolescente a través de Estados Unidos con la esperanza de encontrar una cura para un virus fúngico que ha convertido a la mayor parte de la población mundial en zombies. Dado que el juego está considerado uno de los mejores de todos los tiempos, el show tenía el listón muy alto, y parece que lo ha alcanzado en sus tres primeros episodios.

La emotiva historia del vídeojuego hace que los jugadores sientan compasión por sus protagonistas, y la montaña rusa de su viaje juntos puede dejar un gran hueco en la vida de la gente una vez finalizado. Por el éxito inicial de la serie de HBO, parece que la serie va a tener un impacto similar en las vidas de los fans de la franquicia. Tal como demuestra el juego (¡y la serie!) nuestras elecciones no siempre son fáciles, y todo el peso de cada decisión recae sobre los hombros del espectador mientras recorremos un paisaje devastado. Así que si te ha gustado la dinámica de la serie, hoy te presentamos una lista de series y películas que ofrecen a los espectadores muy buenos personajes y una acción postapocalíptica a la altura tanto de los momentos más conmovedores como de los más estimulantes del juego. Hay un montón de películas que tienen una puesta en escena similar a la de The Last of Us, pero es útil tener una guía a seguir para encontrar las mejores opciones en el extenso género distópico.

8. Happiness (2021)

Disponible en: Viki

Happiness es una joya oculta de Corea brillantemente escrita: la historia tiene lugar después de una crisis de la que Corea y el resto del mundo están empezando a recuperarse. Cuando unas píldoras experimentales llamadas Next salen al mercado, pronto se descubre que son el catalizador de otro brote, mucho más mortífero que el de COVID. Con una sed insaciable de agua y una locura que se apodera de los infectados, el virus se propaga por mordeduras y arañazos, así como por la ingesta de las pastillas. Happiness es una serie imprescindible y una de las joyas ocultas de los últimos años.

7. 28 Days Later (2002)

Disponible en: Google Play, Apple TV

El guionista Alex Garland y el director Danny Boyle revitalizaron el subgénero zombie con esta historia de un chimpancé enfurecido que desencadena una epidemia que acaba con gran parte de la humanidad. Cillian Murphy interpreta a un mensajero en bicicleta que se pierde el colapso de la sociedad por estar en coma, y al despertar se encuentra prácticamente solo en Londres. Finalmente conoce a otros supervivientes y se embarcan en un peligroso viaje por carretera hacia una tierra prometida en el norte, pero ese refugio seguro acaba siendo tan malo como aquello de lo que huyen.

6. Years & Years (2020)

Disponible en: HBO Max

Aunque no se centra en una misión de escolta postapocalíptica a través de un paisaje peligroso, la coproducción de la BBC y HBO es un drama distópico de ciencia ficción de Russell T. Davies que sigue a la familia Lyons entre los años 2019 y 2034. Los miembros de la familia no sólo experimentan cambios y luchas personales, sino que son testigos de acontecimientos que cambian el mundo (como desastres provocados por la crisis climática y una avalancha de refugiados climáticos), así como del ascenso de Vivienne Rook, una famosa empresaria británica que se convierte en una política extremista que divide a la nación. Si algo de todo esto le resulta incómodamente familiar, ahí radica la fuerza de la serie: crea una inquietante parábola de ciencia ficción a partir de temas muy reales y actuales sin que resulte rancia.

5. Station Eleven (2021)

Disponible en: HBO Max

Centrada en la esperanza incluso en las profundidades más oscuras, Station Eleven muestra a los supervivientes de una pandemia que intentan aferrarse a su humanidad. Es un espectáculo lírico sobre lo que ocurre después de que todo cambia… y todo ha cambiado. La repetida frase “Recuerdo los daños” resuena en todos los miembros del público después de experimentar su propia versión de una pandemia y salir del otro lado. En última instancia, fomenta una mayor empatía no sólo con los personajes de ficción de la serie, sino también con todas las personas que conocemos en nuestra vida cotidiana. Terminarás llorando, y deseando llamar a los que quieres para recordarles lo importantes que son en tu vida.

4. It Comes At Night (2017)

Disponible en: Gogle Play/Apple TV

El guionista y director Trey Edward Shults produjo su propia visión distinta de la vida después del apocalipsis en su película de terror psicológico It Comes at Night, que se centra mucho menos en las causas del colapso del mundo y más en sus resultados. Shults lo muestra a través de la paranoia y el aislamiento que sienten dos familias que tienen que convivir en una casa aislada en el bosque. Aunque la acción y el terror son contundentemente eficaces, gran parte de lo que perdura tras los créditos de la película procede de lo que el público no ve. Como bien saben los fans de The Last of Us, estos momentos ambiguos suelen ser los cortes de la historia que se sienten más profundamente.

3. Annihilation (2018)

Disponible en: Netflix

Esta adaptación de la aclamada novela de Jeff VanderMeer es otra buena opción para los amantes de los parásitos y el body horror. Incluso tiene un plano casi idéntico a un momento de The Last of Us. Una bióloga (Natalie Portman) es enviada en una misión a una zona llamada “el Resplandor”, que cuenta con una flora y fauna extrañas y alucinantes. Su misión es viajar a un faro en el Shimmer donde aterrizó un meteorito, pero pronto descubre que ella y los otros investigadores están mutando en algo irreconocible.

2. Chernobyl (2019)

Disponible en: HBO Max

Chernobyl, la serie que Craig Mazin encabezó antes de hacer The Last of Us, tiene una premisa muy diferente al thriller de supervivencia zombie, pero sus huellas siguen estando por todas partes. Cuando un reactor nuclear explota en la central de Chernóbil, en Ucrania, un pequeño grupo de científicos tiene que convencer a un gobierno reacio a contener los daños mientras la radiación mata a civiles y trabajadores de la central. Esta serie es una mirada aterradora e inquietante a la arrogancia de la era nuclear.

1. Children of Men (2006)

Disponible en: HBO Max, Apple TV, Google Play

La obra maestra distópica de Alfonso Cuarón tiene lugar en un futuro cercano en el que la humanidad ya no puede reproducirse. Al mismo tiempo, la guerra y la pobreza han asolado la mayor parte del mundo, y el Reino Unido existe como un estado policial opresivo y xenófobo. Al igual que Joel viaja con Ellie para intentar salvar a la humanidad, el Theo de Clive Owen debe ayudar a poner a salvo a una refugiada embarazada para evitar la extinción humana. En definitiva, Children of Men explora cómo se comporta la humanidad cuando no parece haber ningún propósito o futuro para su existencia.

