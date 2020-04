8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Yaeji + Tame Impala + serpentwithfeet y más

En la selección de lanzamientos musicales del día tenemos a Yaeji haciendo honor a sus raíces y seres queridos en What We Drew, Tame Impala nos da una experiencia sonora alucinante con una reedición de su último álbum; serpentwithfeet nos presenta A Comma, su nuevo sencillo; James Corden reúne a un nutrido grupo de artistas para un show especial y más ¡Comencemos!

1. Yaeji, What We Drew

Yaeji se ha caracterizado por sus temas movidos y enérgicos, pero con What We Drew nos muestra una versión mucho más suave e introspectiva de ella. El video del tema es una oda para sus amigos y familia en Corea, de hecho, varios de sus amigos aparecen al principio del video presentándose y hablando sobre sus temas favoritos de ella. la cantante luego se encuentra con su abuelo para un paseo cerca de un río. Al final del clip la vemos adorar a una cebolla que cultivó.

2. Tame Impala, The Slow Rush In An Imaginary Place

Tame Impala publicó una versión reimaginada de su más reciente álbum, The Slow Rush. El clip de una hora de duración incluye todos los temas del disco, pero con una nueva mezcla de sonidos completamente diferente a la original (algo así como si escuchara el disco a la distancia). En un post en su cuenta en Instagram comentó que sus fanáticos deberan usar audífonos para poder sumergirse en la experiencia por completo.

3. serpentwithfeet, A Comma

A Comma es el nuevo sencillo de serpentwithfeet, una canción que forma parte de la serie de sencillos Adult Swim. Se espera que este tema forme parte del nuevo EP del artista, llamado Apparition, producido por Wynne Bennett, quien ha trabajado con figuras como Janelle Monáe, Twin Shadow y más.

4. Yves Tumor, Romanticist/Dream Palet

Heaven to a Tortured Mind será el próximo álbum de estudio del artista que saldrá a la venta este viernes 3 de abril y para preparar a sus fanáticos no estrenó uno, sino que estrenó dos sencillos por adelantado de esta producción.

5. BANKS, Drowning

BANKS lanzará un nuevo EP este viernes 3 de abril llamado Live And Stripped. Como lo sugiere el título, las cuatro canciones que formarán parte de este proyecto son interpretaciones en vivo y en acústico de sencillos pasados de la artista, siendo Drowning el primer tema revelado, acompañado por un video de una tema en el que vemos a estrella del pop alternativo demostrar todo su talento en la interpretación.

6. Dua Lipa, Billie Eilish, BTS; Home Fest

Dua Lipa, Billie Eilish y BTS formaron parte del especial de The Late Late Show titulado “Home Fest”, en el que James Corden reunió a diversos artistas para un show especial desde los hogares de cada uno de los invitados. El grupo de K-pop interpretó su tema Boy With Luv, mientras que Dua cantó su super hit Don’t Start Now y Eilish junto a su hermano Finneas hicieron una rendición de su más reciente sencillo, Everything I Wanted.

7. Empress Of, Love is a Drug

Como muchos de los temas de la artista, Love is a Drug es una banger pop para la disco que explora a profundidad las heridas y urgencias de las dinámica de poder en una relación de pareja, algo en lo que Lorely Rodriguez tiene mucha experiencia.

8. Moses Sumney, Cut Me

Dirigido y escrito por el propio Sumney, que también protagoniza el visual junto a Emara Neymour-Jackson y Malachi Middleton. Comienza con Sumney en la parte trasera de una ambulancia mientras Neymour-Jackson y Middleton tocan los trombones. La pareja luego juzga y anota una rutina de baile de Sumney. Al final vemos a Sumney subirse a la ambulancia.

