8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Winona Oak + Mura Masa + Alexisonfire y más

Iniciamos la semana con lo más reciente de Winona Oak, quien compartió el vídeo de su canción Control y estrenó su EP, CLOSURE. Además, les mostramos lo último de Mura Masa, que contó con la colaboración de Ellie Rowsell y Wolf Alice, para traernos el tema Teenage Headache Dreams; y les presentamos lo nuevo de Alexisonfire, quienes presentaron el tema nostálgico titulado Season Of The Flood. ¡Comencemos!

1. Winona Oak, Control + CLOSURE

La cantante sueca Winona Oak estrenó su EP debut titulado CLOSURE, que cuenta con seis canciones, entre las cuales se encuentra Control. Para promocionar el proyecto, la joven artista también compartió el vídeo del mencionado tema, en un clip dirigido por Andreas Öhman que muestra a Oak enamorarse obsesivamente de un hombre mayor que ella.

2. Mura Masa + Ellie Rowsell + Wolf Alice, Teenage Headache Dreams

Mura Masa se unió con Ellie Rowsell y Wolf Alice para compartir el vídeo del tema Teenage Headache Dreams, un clip oscuro y distópico dirigido por Marcus Soderlund que muestra un escenario apocalíptico donde conseguir el amor es una cuestión de vida o muerte. La pista Teenage Headache Dreams formará parte del disco de Mura Masa, R.Y.C, que estará disponible a partir del 17 de enero.

3. Alexisonfire, Season Of The Flood

Puede ser que la banda canadiense Alexisonfire no haya compartido una canción desde su EP Dog’s Blood, que compartieron en el 2010 (y el cover de The Dead Heart, Midnight Oil, en el 2011) pero eso no quiere decir que la agrupación de post-rock está acabada, al contrario, el cuarteto pretende sacar un disco nuevo este año y para promocionarlo (aunque no conocemos más detalles de este proyecto) Alexisonfire lanzaron el tema nostálgico Season Of The Flood.

4. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Reducer

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, el quinteto de punk y rock de Newcastle, Inglaterra, anunció su próximo proyecto musical; un disco titulado Viscerals, que estará disponible a partir del 3 de abril, y además, estrenaron el tema Reducer, una canción que, de acuerdo con la misma banda, es “apenas la primera muestra” de lo que se viene.

5. Blue Hawaii, Remember When + The Test I Passed

Blue Hawaii, el dúo de synth-pop conformado por Raphaelle “Ra” Standell-Preston y Alex “Agor” Kerby, lanzó el álbum Open Reduction Internal Fixation en octubre y ahora están de vuelta con dos nuevas pistas, The Test I Passed y Remember When. La primera es un groove de ritmo irregular mientras que la segunda está más orientada al pop.

6. Easy Life, Dead Celebrities

Easy Life, la banda alternativa de Inglaterra estrenó el vídeo Dead Celebrities, que fue dirigido por Matthew Dillon Cohen y muestra a la agrupación disfrutar de una vida de lujos en Los Ángeles, Estados Unidos.

7. Princesa Alba + Alizzz, Mi Culpa

La chilena Princesa Alba y el español Alizzz compartieron un vídeo titulado Mi culpa, que fue dirigido por Gowosa y presente a la cantante admitiendo su amor por alguien que ya no está en un tema movido y bailable digno de escuchar varias veces.

8. Dua Lipa, Don’t Start Now (Live in LA, 2019)

Dua Lipa acaba de anunciar su próxima gira internacional que la llevará a Los Estados Unidos y Europa y para celebrarla, compartió un vídeo en vivo de su tema Don’t Start Now. El clip está compuesto por clips de su presentación en Los Ángeles el año pasado.

