8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tove Lo + Lady Gaga + Metronomy + CHAI y más

La selección musical de hoy martes se viene con un nuevo tema de la sueca Tove Lo, con otra poderosa balada de Lady Gaga para la película Top Gun: Maverick, y con el divertido clip Love Factory de Metronomy. Además, veremos a CHAI en el vídeo oficial de SURPRISE, a The Linda Lindas cantando en vivo, y lo más reciente de Anderson .Paak. ¡Comencemos!

1. Tove Lo, No One Dies From Love

Tove Lo se trae el día de hoy su nuevo single No One Dies From Love, que viene acompañado de la noticia de que la artista sueca creó su propio sello discográfico, Pretty Swede Records. Este es el primer trabajo de Tove Lo desde su tema How Long de la segunda temporada de Euphoria en enero, y fue coescrito con su viejo colaborador Ludvig Söderberg. “Cuando estás con alguien durante mucho tiempo y se acaba de repente, es como si una parte de ti hubiera muerto”, explica Tove Lo. “Esa persona es ahora un extraño para ti. Todos los recuerdos están manchados. Para la primera parte de la ruptura, crees que no debes sentirte bien por nada de lo que tuvieron juntos. Lo que creo que hago mejor es ‘un desamor que se puede bailar’. La canción es eso”. La pista llega acompañada de un vídeo dirigido por Alaska y rodado en Ciudad de México.

2. Lady Gaga, Hold My Hand

Lady Gaga reveló el día de hoy una nueva canción llamada Hold My Hand, que forma parte del soundtrack de la película Top Gun: Maverick, la largamente postergada secuela del clásico de acción de 1986. “Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, ni siquiera me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que hemos estado viviendo”, escribió Gaga en Instagram. “He estado trabajando en ella durante años, perfeccionándola, tratando de hacerla nuestra. Quería hacer de la música una canción en la que compartiéramos nuestra profunda necesidad tanto de ser comprendidos como de intentar entendernos, un anhelo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y una capacidad de celebrar a los héroes de la vida”.

3. Metronomy, Love Factory

Este año, Metronomy dejó caer su más reciente producción, Small World, y hoy se traen toda una oda a la primavera con el divertido vídeo oficial del sencillo Love Factory, dirigido por Sam Bailey, y en donde vemos a los integrantes de la banda vestidos como flores. “Es posiblemente la canción y el vídeo más primaverales que vas a escuchar y ver esta primavera”, escribieron en Instagram. “El propio vídeo contiene bastantes referencias al polen, así que nos gustaría pedir disculpas personalmente a los que sufren de fiebre del heno”.

4. CHAI, SURPRISE

El grupo japonés CHAI se trae hoy el alegre tema SURPRISE junto con un vídeo igualmente colorido y vibrante dirigido por Yoshio Nakaiso. El clip es un guiño a cuando la van de la banda fue robada durante su pasada gira norteamericana: “Pudimos continuar con nuestros conciertos gracias al abrumador apoyo y al amor de todos ustedes”, dijeron en un comunicado. “Nunca olvidamos lo mucho que los apreciamos, y queremos seguir devolviendo a nuestros fans a través de la música, por siempre y para siempre. Este vídeo musical se rodó bajo el cielo azul de Los Ángeles, con gratitud”.

5. The Linda Lindas, Oh!

The Linda Lindas aparecieron esta semana en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en donde interpretaron el tema Oh! de su recién estrenado álbum debut, Growing Up. Tras el éxito viral del tema Racist, Sexist Boy, el grupo adolescente ha aparecido en una serie de actuaciones nocturnas en la televisión estadounidense, comenzando con la interpretación de su tema estrella en Jimmy Kimmel Live el verano pasado. Hace dos meses, tocaron en The Late Late Show With James Corden.

6. Anderson .Paak, Yours To Take

Anderson .Paak se asoció recientemente con una marca norteamericana de cerveza para compartir su nueva canción, Yours To Take, que está “dedicada a los creadores del mañana”. Junto con la pista, .Paak reveló el vídeo musical, protagonizado por Xamã, Lara91k, Wanda Pot, Louise Bartle, Julia Dang, Gabriel Massan y Séan Garnier. Según la descripción del vídeo, Yours To Take es un himno “para todos aquellos a los que se les dijo que aún no era su momento. Que debían quedarse quietos y esperar su turno. Que no podían controlar su destino”.

7. alt-J, The Actor

Recientemente, alt-J compartió el vídeo de su canción The Actor, extraída de su disco The Dream. El vídeo, dirigido por Saskia Dixie, cuenta la historia de una pareja que han pasado por situaciones difíciles: la heroína del clip se encuentra con su pareja en un estado de inconsciencia, desmayado en una sucia habitación de hotel. Así que recuerda sus últimos momentos juntos antes de completar un último baile con él.

8. SOULFÍA, Mírame a la Cara

La chilena Soulfía estrenó hace algunos días su nuevo sencillo Mírame a la Cara, que se trae una fusión de sonidos orgánicos y folklóricos con reggaetón y salsa, que estuvo bajo la producción de Pablo Feliu, y también fue escrita por Feliu, junto con Ignacia Heyermann y la misma Sofia Walker, aka Soulfía. “Quería hacer algo distinto”, dice la artista.”Le dije a Pablo Feliu: ‘amigo, ¿hagamos un reggeatón salsa?’, y 15 minutos después estábamos creando este tema. Quise experimentar con mi voz más allá del cantar bien, darle una vuelta a lo que estaba transmitiendo en mis canciones, para hacer algo diferente a las anteriores. Seguir explorando mis posibilidades en los sonidos orgánicos y hacer mi típica fusión”. La canción aterriza con un clip dirigido por Natalia Montecinos.

