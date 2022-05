8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kendrick Lamar + Kanye West + Yungblud + Pale Waves y más

La selección musical de hoy lunes se trae el esperado regreso de Kendrick Lamar, un poco de deepfake con Kanye West, y el vídeo oficial de la collab entre Yungblud y Willow, titulada Memories. Además, Pale Waves estrenan el primer single de su próximo álbum, black midi se vienen con el vídeo de Welcome To Hell, y frescos de su presentación en Saturday Night Live, Arcade Fire estrenan el audiovisual de Unconditional I (Lookout Kid). ¡Comencemos!

1. Kendrick Lamar, The Heart Part 5

Este domingo por la noche, Kendrick Lamar hizo su regreso triunfal con el lanzamiento del primer single de su próximo álbum Mr. Morale & The Big Steppers, cuyo lanzamiento está previsto para este viernes 13 de mayo. La pista cuenta con un sample de Marvin Gaye de 1976 con la canción I Want You, y encuentra a Lamar retomando donde lo dejó en The Heart Part 4 de 2017. El video de la pista fue dirigido por Lamar y su frecuente colaborador Dave Free, y muestra a Kendrick transformándose en varios deepfakes de celebridades producidas digitalmente, desde Kanye West hasta Will Smith, pasando por el difunto Nipsey Hussle. Según los créditos del vídeo, Deep Voodoo está detrás de la magia cinematográfica del vídeo musical.

2. Kanye West, Life of The Party

Continuando en modo deepfake, Kanye West también estrenó anoche el vídeo de su tema del álbum Donda, Life of the Party. El vídeo utiliza la tecnología con la que se animan fotos de su infancia para sincronizarlas con la pista. El video fue lanzado junto con el anuncio de la llegada de la nueva colección Balenciaga Yeezy Gap de Ye el próximo 25 de mayo.

3. Yungblud + Willow, Memories

Yungblud dejó caer el fin de semana el vídeo de su nueva canción Memories, que cuenta con las voces de Willow. El clip, dirigido por Colin Tilley, sigue a la pareja mientras reviven los recuerdos de una relación y cantan desde un transporte subterráneo. “La letra ‘Cada vez que me duermo, sé que me despertaré solo. Me despierto solo’. No trata del amor”, explica el artista. “Pasé mucho tiempo en mi imaginación mientras crecía, porque necesitaba salir de la puta mierda. Jugaba con soldados [de juguete] a los 15 años, era extraño”.

4. Pale Waves, Lies

Pale Waves anunciaron el día de hoy los detalles de su tercer álbum de estudio, Unwanted, que se publicará el 12 de agosto a través de Dirty Hit. Coincidiendo con el anuncio, la banda se trae el primer single del álbum, Lies, que se grabó en Los Ángeles con el productor Zakk Cervini, y quien ha trabajado con artistas como Blink-182, Halsey y Machine Gun Kelly. “Lies trata de alguien que construyó mi confianza y la destruyó como una bola de demolición”, dijo la cantante Heather Baron-Gracie sobre el tema. “Me causó verdaderos problemas de confianza, pero afortunadamente esa persona ya no está en mi vida. Una vez que me haces daño, te vas”. La canción llega con un vídeo dirigido por Vasilisa Forbes.

5. black midi, Welcome To Hell

La agrupación black midi comparte hoy un nuevo single: Welcome To Hell, el primer sencillo de su próximo álbum, Hellfire, que se publicará el 15 de julio a través de Rough Trade Records. Welcome To Hell cuenta la historia de “los excesos de un soldado en estado de shock y su baja militar”, según un comunicado de prensa, y el tema llega con un vídeo dirigido por Gustaf Holtenäs.

6. Arcade Fire, Unconditional I (Lookout Kid)

Arcade Fire se trae hoy el vídeo oficial para su tema Unconditional I (Lookout Kid), repleto de los hombres inflables que han aparecido en sus recientes shows en vivo. El tema, compartido el mes pasado, es el segundo sencillo del sexto álbum de la banda, WE, que salió a la venta la semana pasada. El clip fue dirigido por Benh Zeitlin, y según Will Butler, el concepto del vídeo es que “uno de esos hombres inflables está deprimido y toda su familia es feliz a su alrededor”.

7. Lady Gaga, Hold My Hand

La semana pasada, Lady Gaga lanzó Hold My Hand, un sencillo de la banda sonora de Top Gun: Maverick, una secuela de la entrañable y homoerótica película de Tom Cruise de 1986, Top Gun. Este fin de semana dejó caer los visuales del tema por cortesía de Joe Kosinski, el director de la próxima película. En el nuevo vídeo, Gaga canta su balada desde el punto de vista de un piloto, intercalando su actuación con emotivas escenas de Maverick y de la película original. Con la sutileza de un misil balístico, canta con un vestido vaporoso sobre un piano de cola en medio de una pista de aterrizaje mientras los aviones pasan a velocidades casi supersónicas.

8. Christina Aguilera, La Reina

Christina Aguilera sorprendió a sus fans con el estreno del vídeo musical de su canción La Reina, que forma parte de su EP La Fuerza, su segundo proyecto en español. El clip muestra la inconfundible voz de la latina en una ranchera que ejemplifica la fuerza femenina y responde al icónico clásico de Vicente Fernández, El Rey. Luciendo una melena pelirroja y rodeada de colores vibrantes y decoraciones mexicanas, Aguilera fue dirigida por Nuno Gomes. “Siempre rindo homenaje a los más grandes, y Vicente Fernández es uno de ellos. Su canción El Rey habla de ser el rey y de lo grande que es. Con La Reina, respondo a este gran clásico haciendo hincapié en cómo un rey no sería un rey sin su reina”, dice Christina.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

