8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Doja Cat + Gorillaz + BTS y más

Para nuestro recorrido musical de hoy les traemos el vídeo Say So, un tema de Doja Cat que se volvió viral en TikTok por su coreografía; y además, les presentamos Désolé, la segunda entrega de la serie musical de Gorillaz, Song Machine. Tampoco podía faltar el vídeo oficial de ON de BTS. ¡Iniciemos!

1. Doja Cat, Say So

Say So es uno de los temas principales del disco Hot Pink de Doja Cat. Por ende, la rapera estrenó un clip dirigido por Hannah Lux donde se le aprecia usando sus atributos para seducir a un hombre. Con millones de views en redes sociales, no es de extrañarse que se haya convertido en un challenge en TikTok, donde la coreografía del clip se hizo viral. Por esta y otras razones, la artista también interpretó el tema en el programa televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

2. Gorillaz, Désolé

Gorillaz vuelve con la última entrega de Song Machine, una canción llamada Désolé, para la cual contaron con la colaboración de Fatoumata Diawara, una cantante de folk maliense, que mezcla ritmos como jazz y soul. Esta canción marca la segunda entrega de la serie, habiendo previamente colaborado con Tame Impala.

3. BTS, ON

No estando conformes con su interpretación del tema ON desde la estación neoyorquina Grand Central — actuación que llevaron a cabo para el programa televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon — BTS estrenó el vídeo oficial del tema, un clip que fue dirigido por YongSeok Choi y en donde se puede ver a la agrupación cantar el tema de amor en una tierra árida y desolada.

4. Taylor Swift, The Man

Taylor Swift nuevamente sorprende por su esplendido trabajo en el vídeo The Man, un clip dirigido por ella misma donde se transforma en un ejecutivo moderno y exitoso que hace todas las cosas que la sociedad odia de los hombres: tratar mal a las mujeres, orinar en público, practicar el manspreading, entre otras cosas desagradables. El clip es ciertamente digno de apreciar, ya que, al final de este, vemos el trabajo de maquillaje que convirtió a Swift en la protagonista de su propio clip. ¡Brillante!

5. Kim Petras, Reminds Me

Kim Petras compartió Reminds Me, un clip dirigido por Micah Bickham, en donde podemos apreciar a Petras cantar con pasión en un live performance para Vevo. El clip parece desarrollarse desde lo que pareciera ser una prisión, que simboliza su corazón y el encierro de la soledad. Se trata de un vídeo simple que acompaña sus poderosas vocales.

6. Aminé, Shimmy

El rapero estadounidense Aminé vuelve a su ciudad natal de Portland, Oregón, para el vídeo Shimmy, su primer sencillo del 2020. La canción fue producida por Boi-1da, quien sabe una o dos cosas sobre cómo crear un regreso impactante. El músico samplea el tema Shimmy Shimmy Yaw de Ol ‘Dirty Bastard, y es una parodia del mundo del rap. Aminé co-dirige el vídeo junto a Jack Begert.

7. Yung Lean, Boylife in EU

Después del estreno del EP Total Eclipse, Yung Lean está de vuelta con nueva música. El rapero escandinavo acaba de lanzar una nueva canción, Boylife in EU, un clip lleno de imágenes extremadamente disparatadas. En el vídeo, la música melancólica típica de Lean está acompañada de una tonelada de colores, máscaras de calcetines extraños y patrones; y todo se siente como un viaje ácido, básicamente. El vídeo fue dirigido por PWR.

8. Soccer Mommy, Lucy + Circle the Drain

A tan solo un día de estrenar color theory, se segundo LP, Soccer Mommy se presentó en el programa de televisión estadounidense Jimmy Kimmel Live!, donde interpretó dos de las canciones de su próximo proyecto musical: Lucy y Circle the Drain. Ambas canciones ya las había estrenado, pero es primera vez que la interpreta en la televisión norteamericana.

