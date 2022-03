8 lanzamientos recientes que debes escuchar: DNCE + Mallrat, Rels B, BADBADNOTGOOD + CHVRCHES y más

La selección musical del día de hoy se viene con un banger de Kygo y DNCE llamado Dancing Feet; Mallrat adelanta su disco debut con Teeth, y BADBADNOTGOOD comparte finalmente en digital su tema Open Channels. Además, veremos a CHVRCHES cantar el clásico de The Cure Just Like Heaven con Robert Smith; Neneh Cherry comparte una nueva versión de uno de sus clásicos junto a Robyn, y Ashe vuelve con Another Man’s Jeans. ¡Comencemos!

1. Kygo + DNCE, Dancing Feet

Kygo y DNCE develaron el vídeo musical de su nuevo single en colaboración, Dancing Feet, con un clip inspirado en los años 70 y dirigido por Johannes Lovund. El productor y la banda de pop interpretan al personal del hotel The Palm Tree Resort, con Kygo y Joe Jonas prestando una atención especialmente hospitalaria a un par de huéspedes femeninas.

Publicidad

2. Mallrat, Teeth

Mallrat anunció esta semana que su esperado álbum debut Butterfly Blue saldrá a la venta el 13 de mayo a través de Nettwork. “Siempre he valorado la música que es interesante, hermosa y sin pretensiones. Algo atemporal y no reactivo”, explica. “Butterfly Blue se hizo con eso en mente. Es una demostración de no pretender ser nadie más”. Con la noticia, se trae el sencillo Teeth, en el que juega “con la idea de que hablamos de sexo, oración, violencia y poder con un lenguaje muy similar”.

3. BADBADNOTGOOD, Open Channels

El conjunto de avant jazz de Toronto BADBADNOTGOOD se trae hoy Open Channels. El más reciente álbum de la banda, Talk Memory, se publicó el año pasado, y los fans se dieron cuenta rápidamente de que había una pista adicional en la versión física, y que agrupación finalmente reveló de manera digital esta semana con un elegante cortometraje en blanco y negro dirigido por Sylvain Chaussée.

4. CHVRCHES + Robert Smith, Just Like Heaven

CHVRCHES y Robert Smith ganaron esta semana un premio NME por su canción How Not to Drown, y enseguida subieron al escenario para un performance en conjunto en vivo, donde cantaron la pista con Asking For A Friend y el clásico de The Cure, Just Like Heaven, en la que Lauren Mayberry y Smith intercambiaron sus voces. En una entrevista previa al concierto, Smith reveló que el esperado nuevo álbum de The Cure se titula Songs of a Lost World y que se publicará a finales de este año.

5. Neneh Cherry + Robyn, Buffalo Stance

Neneh Cherry se trae hoy una colaboración hecha con la sueca Robyn para reinventar su single Buffalo Stance, que también cuenta con la participación de Dev Hynes y Mapei. En un comunicado, Neneh dice: “Conozco a Robyn desde hace tres décadas, es mi hermana, mi amiga, mi familia, una inspiración creativa. Así que tenerla haciendo su versión de una nueva interpretación de Buffalo Stance es un honor absoluto… y con Dev Hynes y Mapei, ¡esto es de lo que están hechos los sueños!”

Publicidad

6. Ashe, Another Man’s Jeans

Ashe está de vuelta esta semana con su nuevo single, Another Man’s Jeans, que supone su primer material nuevo de 2022. Esta es la primera canción de la artista desde que lanzó su álbum de debut Ashlyn en mayo del año pasado, y está acompañado de un vídeo dirigido por Jason Lester. “Another Man’s Jeans trata de la confianza desvergonzada y desinhibida, de soltarse y pasar un buen rato”, explica Ashe. “Suena a lo que es la despreocupación. Es sexy. ¡Y ruidosa! Y divertida. Es un recordatorio de no tomarse la vida demasiado en serio”.

7. Madonna, Frozen (Sickick remix)

Después de que la versión del productor canadiense Sickick del éxito de Madonna de 1998, Frozen, explotara en TikTok el año pasado, Madonna le dio el visto bueno y la lanzó oficialmente en diciembre. Ahora, el cantante nigeriano Fireboy DML se ha unido al dúo para una segunda remezcla de la canción, en donde hace un verso por encima del corte un poco más trap del original.

Publicidad

8. Rels B, 100 Tracks

El español Rels B dejó caer hoy su nuevo sencillo 100 TRACKS, una canción en la que el originario de Mallorca celebra la canción número 100 en su carrera, y que cuenta con la firma del productor francés Cashmoney. Este tema forma parte de su próximo mixtape Smile Bix:), un trabajo de ocho cortes que tiene como fecha de salida este 25 de marzo, y que cuenta con artistas internacionales de la talla de Khea, Eladio Carrion, OVI, Polimá Westcoast, Alemán y Snow Tha Product.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?