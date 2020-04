8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Caroline Polachek + Phoebe Bridgers + Anderson .Paak y más

Comenzamos la semana con los lanzamientos musicales más recientes, entre ellos tenemos a Caroline Polachek con su nuevo álbum instrumental, Phoebe Bridgers con un magnífico cover de uno de sus ídolos, Anderson .Paak con una de las mejores presentaciones de la cuarentena con Come Home, Kojey Radical con un canto al autoestima en Proud Of You y más. ¡Comencemos!

1. Caroline Polachek, Pang (Instrumental)

Caroline publicó una nueva versión de su álbum Pang de 2019, no se trata de una edición deluxe con temas que no habían sido incluídos, por el contrario, son los mismos temas de la versión original pero en esta caso con los instrumentales de las canciones para “el karaoke, canto en la ducha, placer al editar”, de acuerdo con la cantante. Esta edición está disponible a través de la página de Bandcamp de Polachek.

2. Phoebe Bridgers, Summer’s End

Durante una presentación a través de la cuenta de Pitchfork en Instagram, Phoebe Bridgers deleitó a sus fanáticos con un cover del tema de John Prine, Summer’s End. La cantante comentó que considera a Prine una de las personas más importantes del planeta, al menos para ella y que tuvo la fortuna de verlo en un par de ocasiones. El tema está incluído en el último álbum de Prine antes de su muerte, The Tree Of Forgiveness.

3. Anderson .Paak & The Free Nationals, Come Home

No existe mejor tema que Come Home para estos tiempos de cuarentena, y prueba de ello fue esta presentación que nos dieron .Paak y la banda en una edición “At Home” de The Tonight Show. Esta es posiblemente una de las mejores presentaciones que hemos visto desde casa, ya que estamos hablando de nuevo locaciones diferentes coordinadas para ello, algo que pudo volverse un caos con mucha facilidad.

4. Pure X, Middle America y Fantasy

Es mucho el tiempo que ha pasado desde que Pure X sacó música al mercado, la última vez que publicaron material nuevo fue en el 2014. Sin embargo, la banda anunció recientemente que sacaran un nuevo disco el 1 de mayo y tenemos el primer adelanto de este trabajo y por partida doble con los temas Middle America y Fantasy.

5. The National, Hard To Find

Probablemente en estos tiempos de cuarentena alguno de los miembros de la banda decidió revisar en sus archivos y cualquiera de los discos duros para hacer una limpieza y se encontró con esta reliquia, el video de este tema de 2014. Fue precisamente Michael Brown, el director del video quien lo encontró entre sus archivos y decidió publicar para dae alguna forma darle al mundo algo de la belleza que ha perdido desde hace algunos meses.

6. Salt Cathedral, How Beautiful (she is) feat. MC Bin Laden & duendita

El dúo colombiano se unió a duendita y al rapero en un tema sumerge en la instrumentación del funk, donde los profundos ritmos de los tambores impulsan a los tres vocalistas, Bin Laden con versos poderosos, duendita que sigue con su voz seductora y Juliana con su voz etérea adornando el inicio y el final del tema, todo esto en un video sencillo que busca resaltar la autenticidad de las chicas.

7. Kojey Radical, Proud Of You

Kojey es uno de los raperos más destacados en la escena urbana del Reino Unido y recientemente publicó su primer sencillo de este 2020. Proud Of You es un tema con el que el rapero busca recordarle a la gente que siempre deben tener presente todo aquello que los haga sentirse orgullosos de sí mismos, especialmente en tiempos de caos.

8. Easy Kid x Young Cister, Tbt Remix

Si eres de los que disfruta de la nostalgia, pues el nuevo video de Easy Kid junto a Young Cister es una oda a aquellos tiempos en los que fuimos felices y no lo sabíamos, tiempos en los que nos comunicábamos por mensajes de texto, escribíamos la letra de nuestras canciones favoritas en los cuadernos, y en general, aquella época en la que nuestra vida era mucho más sencilla.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?