8 lanzamientos recientes que debes escuchar: C. Tangana + Tame Impala + Troye Sivan + Jack Harlow y más

Llegamos finalmente al viernes, y para este fin de semana nos venimos con una esperada collab de C. Tangana con Omar Montes, Daviles de Novelda y Canelita con mucho sabor a flamenco, un tema inédito de Tame Impala y una canción en conjunto de Troye Sivan y Jay Som. Además, Jack Harlow regresa con su primer tema del 2022, Khruangbin y Leon Bridges estrenan EP en conjunto, y Sabrina Carpenter comparte el vídeo de Fast Times. ¡Comencemos!

1. C. Tangana + Omar Montes + Daviles de Novelda + Canelita, La Culpa

El día de hoy, C. Tangana cierra el ciclo de su excelente disco El Madrileño con La Sobremesa, una edición extendida de la producción que incluye un par de temas nuevos. Uno de ellos es La Culpa, una esperada collab con Omar Montes, Daviles de Novelda y Jonatan Canelita, que finalmente aterriza con un vídeo musical dirigido por Santos Bacana que acompaña a un tema cargado de voces flamencas, un género por el que Tangana ha demostrado sentir verdadera pasión.

2. Tame Impala, The Boat I Row

Tame Impala publicó el día de hoy una canción inédita, The Boat I Row, perteneciente a la edición de lujo del álbum de 2020 del grupo, The Slow Rush. La cara B es un tema palpitante y atmosférico que evoca lo mejor de la canción psych-rock característica de la banda australiana. La edición de lujo del álbum incluye este tema así como remezclas y versiones extendidas de canciones del disco.

3. Troye Sivan + Jay Som, Trouble

Aunque en los últimos años Troye Sivan se ha centrado principalmente en la música, no ha dejado de lado su carrera como actor. De hecho, su última película, Three Months, se estrena el 23 de febrero. Naturalmente, Sivan se involucró en la banda sonora, para la cual reclutó a Jay Som para colaborar en el tema Trouble, que aterriza el día de hoy. Sobre la pista, Sivan dijo lo siguiente: “Revisé mi mentalidad de tumblr-core de 17 años de edad de 2011 para escribir esta canción”. Jay Som también mostró su gratitud por Sivan, escribiendo: “Sintiéndome súper agradecido de aparecer en esta canción llamada Trouble escrita por Troye Sivan para la película Three Months“.

4. Jack Harlow, Nail Tech

Después de tomarse un año de descanso sin publicar nueva música en solitario, el representante de Louisville, Jack Harlow está de vuelta con su nuevo single Nail Tech junto con un vídeo musical que lo acompaña y que fue dirigido por Jack junto a Frank Borin. El clip, que cuenta con Yung Miami de City Girls y las voces de fondo de C-Tez, se abre con Harlow en un salón de uñas, caminando junto a la rapera de City Girls. Pasa del salón a la sala de juntas, hace de orador motivacional, juega al fútbol con sus amigos y entrena en el ring, mostrando los frutos de su éxito.

5. Khruangbin + Leon Bridges, Texas Moon

Khruangbin y Leon Bridges continúan su viaje colaborativo lanzando el día de hoy el EP Texas Moon, que definen como “una prolongación del viaje de cuatro canciones de Texas Sun“, pero que en esta oportunidad nos lleva de paseo por la oscuridad. “Sin alegría, no puede haber una perspectiva real del dolor”, dice Khruangbin en un comunicado. “Sin la luz del sol, toda esta lluvia impide que las cosas crezcan. ¿Cómo se puede tener el sol sin la luna?”. Con el crédito de su estado natal mutuo como inspiración, Texas Moon examina la percepción musical de Texas, a la vez que rinde homenaje a la unión de country y R&B que se ha convertido en sinónimo del estado de la estrella solitaria.

6. Sabrina Carpenter, Fast Times

Sabrina Carpenter parece tener un nuevo álbum en camino este año, pero está tomándose las cosas con calma al respecto. Sin embargo, sus fans comerán bien hoy gracias al lanzamiento de su más reciente vídeo, Fast Times, que según la cantante, trata de no tomarse a sí misma muy en serio. “Déjame disfrutar de esto ahora y ya procesaré las repercusiones emocionales más tarde”, explica. “Es muy indicativo de mis 20 años hasta ahora”. El vídeo musical del tema, dirigido por Amber Park, es la una pequeña película de acción soñada de Carpenter. En él, interpreta a una bad bitch fugitiva y cazadora villanos mientras es seguida por la ciudad por un helicóptero. “Hay algunas vibras de Los Ángeles de Charlie, Kill Bill y Quentin Tarantino“, explica. “Convirtiendo los tiempos y las noches rápidas en algo más literal”.

7. Winona Oak, Island of The Sun

La cantautora Winona Oak estrena hoy su nuevo single, Island of the Sun con un vídeo musical impresionantemente cinematográfico, que nos da una probadita de lo que podemos esperar del álbum debut de la artista, también titulado Island of the Sun, que saldrá a finales de este año. “Esta canción fue creada en una tarde soleada en Los Ángeles cuando estaba pasando por un momento muy duro y me sentía más nostálgica que nunca”, dice Winona. “Crecí al otro lado del Océano Atlántico, aproximadamente a 5.360 millas de Los Ángeles, en medio de los bosques nórdicos de Suecia, en una pequeña isla llamada Solens ö, también conocida como Isla del Sol. La isla funciona como metáfora de un lugar en el que todo es tranquilo y sencillo. Como esa época de la infancia en la que el mundo es tan grande y bello como tú lo haces, ya sabes que a medida que crecemos tendemos a complicar las cosas. Quiero que la isla represente un lugar feliz en nosotros mismos o en una relación, una añoranza agridulce de un lugar al que nos duele volver”.

8. Kid Cudi + Nigo, Want It Bad

Kid Cudi se asoció recientemente con el DJ japonés e icono del streetwear Nigo para un nuevo single, Want It Bad. El tema en conjunto, que está incluido en próximo álbum de Nigo, I Know Nigo, es el primer lanzamiento de Kid Cudi en 2022. I Know Nigo, que cuenta con la colaboración de Pharrell y Nigo como productor ejecutivo, saldrá a la venta el 25 de marzo a través de Victor Victor Worldwide/Republic Records. El DJ, conocido por haber fundado la marca de ropa de calle A Bathing Ape y que actualmente es director creativo de Kenzo, compartió previamente el single Arya, con A$AP Rocky.

