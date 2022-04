8 cosas que debes saber antes de tener una relación sexual lésbica por primera vez

Si estás a punto de tener una experiencia sexual lésbica, quizás tienes algunas preguntas. ¿Qué va dónde? ¿Quién hace qué? ¿Hay algún tipo de preparación especial? La buena noticia es que, si estás interesada en iniciarte en el sexo lésbico por primera vez, te espera mucha, diversión exploratoria, y con partes del cuerpo con las que quizás ya estás familiarizada. Lo cierto es que el sexo entre dos personas es una experiencia única, y debes pensar en ello como un todo, no como un agujero que hay que llenar. Esto es importante porque sexo lésbico no siempre sucede con dos (o más) vaginas, pues definitivamente hay personas trans y no binarias que también son lesbianas.

Primero que nada, respira profundo y relájate. Esta pequeña guía puede ser un punto de partida para el sexo con personas que se identifican como mujeres, lo que incluye tanto a las mujeres que tienen vulva como a las que tienen pene, así que adapta los consejos y trucos que aparecen a continuación a tu situación y a lo que mejor funcione para ti y tu compañera. Así que toma nota.

1. Recuerda que tu pareja es una persona

A veces, cuando se está envuelta en la noción de que vas a tener sexo lésbico por primera vez, algunas olvidan que hay un ser humano en el otro lado de sus deseos. Recuerda que la curiosidad por el sexo con una mujer tiene que ver más con la exploración de tu sexualidad, no con la exploración de una fantasía. Así que recuerda: sé amable, respetuosa y honesta con esa persona. Deja claras tus intenciones desde el principio para que no haya ninguna confusión.

2. No olvides el sexo seguro

Por favor no olvides tener en cuenta la probabilidad de que puedas contagiatte con una enfermedad de transmisión sexual. Las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres rara vez utilizan protección de barrera, así que además de hablar con la otra persona sobre su historial sexual y sobre cuándo se hizo la última prueba, es posible que quieras invertir en unas barreras dentales (láminas de látex) para protegerte de las infecciones orales.

3. Mantén una buena higiene

Imagínate que vas a una cita: fresca y limpia. Pero presta atención especial a tus manos. Lávatelas con atención, especialmente debajo de las uñas, justo antes del sexo, pues algunas infecciones de transmisión sexual también pueden ser transmitidas por la masturbación mutua, los dedos y las manos. Si usas uñas acrílicas, puedes usar guantes de nitrilo o de látex y poner bolas de algodón en las puntas de las uñas para evitar algún pinchazo.

4. Comunícate

Antes de que las cosas comiencen, debes iniciar absolutamente una charla sobre sexo con la otra persona: hablen de sus niveles de experiencia, qué esperan, cuáles son sus límites e intereses, y si hay algo con lo que se sienta incómoda. También pueden hablar del uso de juguetes, y aunque tu primera experiencia de sexo lésbico tal vez no sea el momento de sumergirte inmediatamente en el BDSM, establecer una palabra de seguridad cuando quieras detenerte es ideal.

5. Tómate las cosas con calma

Lo mejor del sexo con otra mujer es que no hay un final distintivo, lo que significa que puedes relajarte y tomarte tu tiempo. Eso te da tiempo para que ambas se relajen y se familiaricen con sus cuerpos. Otra cosa: aunque el orgasmo no debería ser el fin de todas tus sesiones de sexo, ir despacio te ayudará a ti o a tu pareja a conseguirlo. Recuerda que las vulvas necesitan una estimulación prolongada y repetitiva para alcanzar el clímax. Tómense un break si lo necesitan.

6. Sigan hablando durante el sexo

El consentimiento siempre es una necesidad, así que chequea activamente con la otra personas para asegurarte de que la presión es la adecuada, que todo se siente bien y que están cómodas. Además, nunca está de más prestar atención a lo que dice tu compañera más allá de sus palabras: los sonidos y las respuestas corporales a tus caricias te dirán si le gusta algo o no.

7. No subestimes el lubricante

Aunque las vaginas se autolubrican, nunca está de más añadir un poco más para asegurarse de que no haya una fricción insoportable. Además, el uso de lubricante con una barrera de látex puede aumentar toda la experiencia, así que haz lo que quieras con esa información. Como siempre, opta por un lubricante de silicona o de base acuosa si utilizas métodos de barrera de látex. Los de aceite rompen el látex, así que solo te los recomendamos si estás con alguien de confianza y cuyo estadis de enfermedades de transmisión sexual conoces perfectamente.

8. Diviértete

No intentes actuar o fingir que tienes más experiencia de la que tienes. Obviamente, es normal querer ser buena para tu pareja y mostrar tus habilidades, pero siempre es un proceso que lleva tiempo. Solo recuerda que la primera vez, el sexo debe sentirse bien, puede ser algo extraño y provocar sonidos y olores distintos, lo cual es perfectamente normal, y lo más importante: déjate ir. Tu compañera no te está juzgando por tu cara, ni por tus sonidos, ni por tu cuerpo, sino que está pensando en lo sexy que eres. Relájate y disfruta.

