7 lanzamientos recientes que debes escuchar: SZA + AYAX + Johnny Marr + PJ Harvey y más

La selección musical de hoy lunes comienza con un nuevo vídeo de SZA protagonizado por LaKeith Stanfield, lo más reciente de AYAX, y un adelanto del próximo disco de Johnny Marr. Además, PJ Harvey nos regala un demo inédito, Spiritualized se traen el clip oficial de Crazy, y la neoyorquina Barrie deja caer el tema Quarry. ¡Comencemos!

1. SZA, I Hate You

Si te preguntabas cómo SZA iba a darle vida a su último éxito, I Hate U, pues te contamos que dejó caer un vídeo para el tema. Apodado “visualizador”, el clip muestra al protagonista, LaKeith Stanfield, envuelto en una acalorada discusión por teléfono en un pintoresco paseo marítimo. Claramente agotado por el episodio, después de colgar, recibe un simple mensaje de texto de SZA, cuya foto es su fondo de pantalla. Puedes adivinar lo que dice el texto. El clip fue dirigido por Jack Begert, quien ha colaborado con los compañeros de sello de SZA, Top Dawg Entertainment, incluyendo a Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, SiR y Jay Rock.

2. Johnny Marr, Night and Day

Johnny Marr compartió hoy su nuevo single Night And Day, perteneciente su próximo EP Fever Dreams Pt 3. El tema cuenta con la colaboración de Simone Marie de Primal Scream en el bajo y la voz. “Necesito canciones después de todas las noticias, noticias, noticias. Se vuelve demasiado real en los puntos calientes”, dijo Marr sobre el tema.

“Intento ser positivo, para mí y para mi público, en realidad. Mi personalidad es tal que se me ocurre pensar así. No escribo con positividad sólo por una canción. Es real, y también muy necesario”.

3. AYAX, La Mili

Bajo la dirección del mismo Ayax Pedrosa y Patric C.Taladriz, el español AYAX se trae el día de hoy otro adelanto de lo que será su disco Juglar del Siglo XXI con el tema La Mili, producido con la gente de Vietnam Estudio en un espacio de 24 horas, y que nos demuestra una vez más el poderío y las barras del artista español, que estará dejando caer su más reciente producción discográfica muy pronto.

4. PJ Harvey, The Words That Maketh Murder

PJ Harvey se trae hoy una versión en demo de su tema de 2011, The Words That Maketh Murder, que aparece en la próxima reedición en vinilo de la cantautora de su clásico álbum Let England Shake. El disco, que se publicó originalmente en 2011, se reeditará junto a una colección independiente de demos inéditos que estará disponible en CD, vinilo y digital a través de UMC/Island el 28 de enero.

5. Spiritualized, Crazy

Antes del lanzamiento de su nuevo LP Everything Was Beautiful el 25 de febrero a través de Bella Union, Spiritualized comparte su nuevo single Crazy junto con el vídeo que lo acompaña. J Spaceman toca 16 instrumentos diferentes en Everything Was Beautiful, que se grabó en 11 estudios diferentes, además de en su casa. “Había tanta información en él que el más mínimo movimiento lo desequilibraría, pero dar vueltas en círculos es importante para mí”, señala. “No es que te salgas de control, sino que das vueltas y vueltas y en cada revolución te aferras a lo bueno cada vez. Claro, también tienes errores, pero también te aferras a algunos de ellos y así es como lo logras”.

6. Barrie, Quarry

La neoyorquina Barrie está de vuelta hoy con noticias de su próximo segundo álbum, Barbara, del que devela el nuevo single Quarry para acompañar el anuncio. Quarry es el tercer tema que se extrae del segundo álbum de Barrie, y viene acompañado de un vídeo dirigido por Rob Kolodny. Hablando del single, Barrie Lindsay reveló en un comunicado que “trata del enamoramiento en un entorno aislado. Hay una cualidad surrealista en la experiencia, pero también una alegría explosiva”.

7. Burial, Antidawn

Después de haber estado un poco tranquilo a mediados de la década de 2010, los últimos años han sido bastante ocupados para Burial, aka William Bevan, quien el fin de semana lanzó una de sus producciones más sustanciales desde hace tiempo, el EP Antidawn, que dura 43 minutos en solo cinco pistas. El EP es una especie de nueva dirección para Burial, profundizando mucho más en sus influencias ambient, pero todavía hay ecos de algunas de sus producciones anteriores.

