7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lil Uzi Vert + Mura Masa + Denzel Curry y más

Enero continúa calentándose con nueva música, y el día de hoy nos traemos un nuevo video de Lil Uzi Vert; otro adelanto del próximo LP de Mura Masa, y un EP de Denzel Curry. Además, escucharemos Do You Read Me? de los británicos de Field Music, el performance para KEXP de KOKOKO!, y un estreno de Agnes Obel. ¡Comencemos!

1. Lil Uzi Vert, Futsal Shuffle 2020

Lil Uzi Vert nos muestra una coreografía viral en el video oficial de su single Futsal Shuffle 2020, en el que el rapero y sus amigos muestran los movimientos en las calles de la ciudad, contra las paredes cubiertas de graffiti, en los tejados y bajo un foco en un local vacío. El director Jay Weneta llena el clip con vibrantes efectos visuales, incluyendo cámara lenta, ráfagas aleatorias de fuegos artificiales y breves flashes de un personaje de anime bailando.

2. Mura Masa, Teenage Headache Dreams

Mura Masa nos trae hoy otro adelanto de su disco R.Y.C., reclutando a la vocalista Ellie Rowsell de Wolf Alice para el magnífico tema Teenage Headache Dreams. Se trata de un viaje extenso y en constante expansión en el que Mura y Ellie forman un dúo. La delicada voz unida a la valiente instrumentación constituye uno de los mejores momentos musicales del productor británico hasta la fecha.

3. Denzel Curry, 13LOOD 1N + 13LOOD OUT

El rapero de Florida Denzel Curry, quien no hace mucho lanzó su excelente LP ZUU, se trae hoy 13LOOD 1N + 13LOOD OUT, una mezcla de ocho pistas alojada en YouTube, y que cuenta con la participación de Ghostemane, Xavier Wulf, Zillakami y AK de The Underachievers. Dale play arriba.

4. Agnes Obel, Broken Sleep

La artista danesa Agnes Obel se trae hoy el video oficial de su nuevo track, Broken Sleep, que forma parte de su próxima producción discográfica Myopia, a lanzarse el 21 de febrero. “La canción fue escrita en un período en el que luchaba por conseguir el sueño, así que buscando una cura, comencé a leer y me encontré con viejas historias que relataban cómo esto a veces se debía a un temor a la muerte”, dice Obel. Dirigido por Alex Brüel Flagstad, el video nos lleva por una fantasía onírica.

5. KOKOKO!, Live on KEXP

No hace mucho les hablamos de la agrupación KOKOKO! en nuestra sección RADAR: está conformada por cinco músicos de Kinshasa, República Democrática del Congo, quienes hacen una mezcla experimental, caótica y ruidosa de los sonidos africanos de su región con pop urbano de los 70 y los 80, y hoy podemos escucharlos en todo su esplendor en este performance completamente en vivo para la estación de radio norteamericana KEXP.

6. Field Music, Do You Read Me?

El grupo británico Field Music (encabezado por los hermanos Peter y David Brewis) lanzará un nuevo álbum, Making a New World, inspirado en las secuelas y repercusiones de la Primera Guerra Mundial, este viernes 10 de enero a través de Memphis Industries. Hoy se traen una canción del álbum, Do You Read Me?, que habla sobre la primera vez que una persona en un avión se comunicó con los que estaban en tierra, allanando el camino para el control del tráfico aéreo. Ocurrió en 1917 sobre los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y fue la primera transmisión de una voz humana desde un avión en vuelo.

