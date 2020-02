7 lanzamientos recientes que debes escuchar Kaytranada + FINNEAS + Kesha y más

La selección musical comienza el día de hoy con un homenaje a la cultura ballroom protagonizada por Kaytranada y Kali Uchis; con un performance en vivo de FINNEAS y con el vibrante video High Road de Kesha. Además, escucharemos una collab entre Kamaiyah y Trina llamada Set It Up, los británicos de Editors se traen el clip de Upside Down, y las españolas Hinds nos adelantan su próximo LP con el sencillo God Bad Times. ¡Comencemos!

1. Kaytranada + Kali Uchis, 10%

El productor KAYTRANADA le dio a finales de 2019 un muy necesario empujón cuando dejó caer su excelente álbum Bubba en diciembre. Para mantener la fiesta en marcha, nos llega el video de 10%, la canción del canadiense con Kali Uchis. El tema es la cultura de ballroom en un club en donde KAYTRANADA parece ser el DJ, asistido por Kali. Werk!

2. FINNEAS, Let’s Fall In Love For The Night

Tras su reciente victoria en los Grammys como Productor del Año, Finneas hizo una parada la noche de ayer en The Tonight Show de Jimmy Fallon para interpretar su single pop acústico Let’s Fall in Love for the Night. El músico se unió a una banda en vivo para su animada interpretación del tema, que forma parte de su EP debut Blood Harmony lanzado el año pasado.

3. Kesha, High Road

Kesha lanzó su esperado nuevo álbum High Road el pasado viernes, y ahora se trae el video musical oficial pata el single principal: fue dirigido y producido por Magic Seed, y en el mismo vemos a Kesha en una película grabada en VHS, haciendo un viaje psicodélico por el desierto, en un opulento resort y alrededor de un castillo abandonado cubierto de graffiti.

4. Kamaiyah + Trina, Set It Up

Kamaiyah se trae el día de hoy Set It Up, una nueva colaboración con Trina, así como noticias de una nueva mixtape titulada Got It Made. La continuación de Before I Wake de 2017 está programada para estrenarse a finales de este mes, el 21 de febrero, y cuenta con colaboraciones con DJ J. Espinosa y el miembro de Trill Youngins, Capolow, además de Trina. Escuchen Set It Up arriba.

5. Editors, Upside Down

La banda británica Editors lanzaron un nuevo recopilatorio, Black Gold, el pasado octubre a través de la disquera Play It Again Sam. Ahora compartieron un video de una de las nuevas canciones del álbum, Upside Down, dirigido por Rahi Rezvani. Black Gold presenta 13 temas de toda la carrera de Editors así como tres estrenos: Black Gold, Upside Down y Frankenstein.

6. Hinds, Good Bad Times

La agrupación española Hinds hará su regreso oficial en el 2020, pues el día de hoy anunciaron que el tercer disco de estudio de la banda, The Prettiest Curse, llegará en abril junto con una extensa gira. Con el anuncio, dejaron caer el tema Good Bad Times con un video inspirado en superhéroes retro: cada integrante parece tener un poder especial para ayudar a los miembros de su comunidad, ya sea a una chica cuyo gato está atascado en un árbol o a un chico que está siendo acosado en la cancha de baloncesto.

7. GFRIEND, Crossroads

Esta semana, GFRIEND lanzaron su nuevo mini álbum Labyrinth y el video musical de su canción Crossroads, como su comeback oficial. Crossroads es una pista dance con un poderoso sonido de cuerdas y sintetizadores que cuenta la historia de una persona que se siente en una encrucijada cuando tiene que tomar una decisión, pensando en si se quedará allí o elegirá una dirección y seguirá adelante. Dale un vistazo al impactante clip arriba.

