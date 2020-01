7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Justin Bieber + Rosalía + Princesa Alba y más

Cerramos el primer viernes del 2020 con el nuevo sencillo de Justin Bieber, Yummy; con un remix de Rosalía hecho por Gesaffelstein, y con un banger de Princesa Alba producido por el español Alizzz. Además, Mick Jenkins estrena nuevo track; The Shins se traen un mini EP de rarezas, y Sharon Van Etten versiona a Sinéad O’Connor. ¡Comencemos!

1. Justin Bieber, Yummy

Después de anunciar la canción hace unos días, Justin Bieber se trae su nuevo single, Yummy. La canción de R&B fue estrenada a través del trailer de su nueva serie documental de YouTube, Justin Bieber: Seasons, que le dará a los fans una mirada más cercana a las luchas y logros del cantante, desde su matrimonio con Hailey Bieber hasta su pausa musical. Bieber no había lanzado música desde 2015, siendo Purpose su último álbum de estudio, y ya que dijo recientemente que lanzará un nuevo álbum y una gira en el 2020, Yummy podría ser el sencillo principal de su próximo proyecto.

2. Rosalía, A Palé (Gesaffelstein remix)

Luego de aparecer hace unos días en un remix de Highest In The Room de Travis Scott, la artista flamenca Rosalía dejó caer un nuevo y fantástico remix de su tema A Palé, reimaginado por el productor francés de música electrónica Gesaffelstein, quien deja un poco atrás el brillo del pop y regresa a las atmósferas oscuras inspiradas en el techno clásico para esta remezcla disponible arriba.

3. Princesa Alba, Mi Culpa

Tras varios adelantos en sus redes sociales, Princesa Alba finalmente lanzó su nuevo y esperado sencillo Mi Culpa, producido por el español Alizzz (conocido por trabajar con C Tangana), así como por Francisco Victoria y la misma Princesa Alba. El tema será parte del nuevo del nuevo material que la chilena lanzará próximamente, y aunque la canción no cuenta aún con su video oficial, ya puedes escuchar el audio arriba.

4. Mick Jenkins, Carefree

Mick Jenkins se trae hoy una nueva canción llamada Carefree. Es el primer lanzamiento de The Circus, un proyecto de 7 canciones que se espera para el 10 de enero. The Circus presenta al dúo de Atlanta Earthgang en The Light; mientras que las tareas de producción en todo el proyecto provienen de Hit-Boy, Beat Butcha, Black Milk, IAMNOBODI y DJ FU. El año pasado Jenkins apareció en el álbum Bubba de Kaytranada, contribuyendo vocalmente a Gray Area. Su más reciente álbum fue Pieces of a Man de 2018.

5. The Shins, When I Goose-Step

Un trío de canciones perdidas de The Shins están ahora disponibles por primera vez en 20 años. When I Goose-Step y The Gloating Sun están remasterizadas y aparecerán en un nuevo vinilo de 7 pulgadas junto a New Slang (When You Notice the Stripes) como parte del Sub Pop Singles Club. Escúchalas arriba.

6. Sharon Van Etten, Every Time the Sun Comes Up + Black Boys on Mopeds

Tras el lanzamiento de Remind Me Tomorrow, Sharon Van Etten hizo su debut en el festival Austin City Limits. Ahora, el festival publicó videos exclusivos en la web de Van Etten interpretando Everytime the Sun Comes Up y una versión de Black Boys on Mopeds de Sinead O’Connor. Mientras que el set de seis canciones de Van Etten consistía principalmente en lo más destacado de su reciente álbum, Van Etten interpretó más temas para el público en vivo que no se incluyeron en su episodio, en el que también apareció Lucy Dacus.

7. Lauv, Changes

Lauv se trae hoy su más reciente single, Changes, otro adelanto del álbum debut de 21 canciones de Lauv, ~how i’m feeling~, que saldrá el 6 de marzo. “Escribí Changes sobre el hecho de estar en un punto de mi vida en el que ya las cosas no me funcionaban”, explica. “No estaba feliz conmigo mismo, con la forma en que estaba viviendo, y sentía que necesitaba crecer y evolucionar. Es una de mis canciones más personales, y una de las favoritas del álbum”. Escúchala arriba.

