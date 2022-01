7 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + Metronomy + Angel Olsen + Molly Nilsson y más

La selección musical de hoy jueves se trae un nuevo track de FKA twigs junto a Rema, una canción optimista de manos de Metronomy, y un hermoso cover de Karen Dalton hecho por Angel Olsen. Además, veremos un hermoso audiovisual de Molly Nilsson; Boy Harsher dejan caer el vídeo clip de Machina, y Korn estrena su primer tema del 2022. ¡Comencemos!

1. FKA twigs + Rema, Jealousy

Mañana, FKA twigs compartirá su primera mixtape CAPRISONGS, cuya lista de canciones contiene algunas de las mayores colaboraciones de su carrera: nombres como The Weeknd, Daniel Caesar y Jorja Smith salpican las 17 canciones, y entre ellos se encuentra Rema, la sensación nigeriana del afrobeat, quien acompaña a la británica en Jealousy, otro adelanto de la producción.

2. Metronomy, Things Will Be Fine

Metronomy se trae hoy su último single Things Will Be Fine, que forma parte del próximo álbum de la banda, Small World, que saldrá a la venta el 18 de febrero. El esperanzador tema viene acompañado de un vídeo dirigido por Juliet Casella y Thibaut Caesar, que se describe como “un canto a la nostalgia adolescente”. El vocalista Joe Mount dijo que el clip es una “especie de sesión de terapia de pseudo juego de roles en la que todos volvemos a ver nuestro yo adolescente”.

3. Angel Olsen, Something On Your Mind (Karen Dalton cover)

Angel Olsen se trae el día de hoy una versión del tema clásico Something On Your Mind de Karen Dalton, incluido en el disco de Dalton de 1971, In My Own Time. La grabación forma parte de la serie de covers del sello Light In The Attic, y que se publicará en un vinilo de 7 pulgadas. La producción también incluye la grabación original de Dalton en la cara B. Después, el 25 de marzo, el sello compartirá una edición del 50 aniversario de In My Own Time.

4. Molly Nilsson, Sweet Smell of Success

Otra artista que nos regalará nuevo álbum este fin de semana es Molly Nilsson: se titula EXTREME, y saldrá a través de Dark Skies Association + Night School Records. Como último adelanto antes del lanzamiento, Nilsson se trae el clip oficial del sencillo Sweet Smell of Success, cuyas imágenes en blanco y negro se emparejan perfectamente con el tema. El audiovisual fue dirigido por Martin Falck.

5. Boy Harsher + Mariana Saldaña, Machina

Boy Harsher compartió Machina, el tercer y último single de la banda sonora de su próxima película de terror, The Runner, que se podrá escuchar en Shudder a partir del 16 de enero. En este nuevo track, la protagonista es una invitada: Mariana Saldaña, del dúo darkwave de Los Ángeles, BOAN, que toma las riendas. Cantando en español e inglés, describe una relación enfermiza con una máquina que podría tomarse literalmente o como una metáfora del romance en la era moderna.

6. Korn, Forgotten

Jonathan Davis y compañía nos entregan su primer tema nuevo del año: Forgotten. El track es el segundo que adelantan del próximo álbum de la banda, Requiem, que se lanzará el 4 de febrero a través de Loma Vista Recordings. La pista llega con un visualizador creado por EFFIXX.

7. CHAI, WHOLE

Las japonesas de CHAI comparten hoy su nuevo single WHOLE, que ha sido confirmado como tema principal de la nueva serie de comedia romántica de la cadena pública japonesa NHK, Koi-senu Futari. Yuuki, autora de la letra, dice de la canción: “A veces, nadie empatiza contigo. ¿Pero es eso realmente algo malo? No quiero hacer de lo mío, o de lo de otros, algo de lo que avergonzarse. Porque nuestras ‘diferencias’ pueden no ser nuestros enemigos. Me gustaría que pudiéramos amar las pequeñas diferencias y las pequeñas similitudes de los demás por completo: esa es la esperanza que hay detrás de esta canción”.

