7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Demi Lovato + Lil Nas X + Halsey y más

En la selección musical del día de hoy, Demi Lovato regresa después de año y medio de ausencia con su sencillo Anyone; Lil Nas X revela el remix oficial de su tema Rodeo junto a Nas, y le daremos un vistazo a los performances en vivo de Halsey en Saturday Night Live. Además, Meek Mill le rinde homenaje al fallecido Nipsey Hussle en Letter To Nipsey; Koffee estrena su Tiny Desk Concert, y Peach Pit se traen el video de Shampoo Bottles. ¡Comencemos!

1. Demi Lovato, Anyone

Luego de su aparición en los premios Grammy la noche de ayer, Demi Lovato compartió la versión de estudio de su nueva canción Anyone, que escribió y grabó antes de ser hospitalizada en 2018 después de una sobredosis. Es la primera pista que Lovato comparte desde Sober del 2018, y esperamos que marque el primer capítulo de su vuelta a la música con una nueva producción. Mientras tanto, disfrutemos de esta emotiva balada arriba.

2. Lil Nas X + Nas, Rodeo (Remix)

Otro de los que estuvo ayer presente en la ceremonia de los Grammy fue Lil Nas X, quien además de llevarse un galardón, estuvo interpretando en vivo no solo su conocido single Old Town Road, sino un nuevo remix de su tema Rodeo, en el que ahora participa el rapero Nas. Esta mañana, nos llegó la versión oficial de la pista con un lyric video animado y bastante entretenido en donde ambos artistas se van a una versión neón del Viejo Oeste.

3. Halsey, You Should Be Sad + Finally// Beautiful Stranger

Halsey visitó el programa Saturday Night Live el pasado sábado para interpretar canciones de su último álbum, Manic. Durante el episodio protagonizado por Adam Driver, que también fue el primer capítulo de SNL de 2020, Halsey interpretó sus canciones You Should Be Sad y Finally // Beautiful. La cantante también apareció en un sketch titulado Slow, en el que Driver y Kenan Thompson de SNL simulan una canción de R&B de movimiento extremadamente lento. Dale un vistazo a su presentación en los clips de arriba.

4. Meek Mill + Roddy Ricch, Letter To Nipsey

Los Grammys celebraron un conmovedor homenaje a Nipsey Hussle el domingo: la actuación llena de estrellas contó con lo que parecían ser dedicatorias personales de Meek Mill y Roddy Ricch. Ahora, se ha revelado que esas dedicatorias son en realidad parte de un nuevo single. Con el acertado título de Letter to Nipsey, Meek y Roddy celebran la memoria de su querido amigo y colega. Escucha la conmovedora pista arriba.

5. Koffee, Tiny Desk Concert

Recién salida de los Grammys como ganadora del Mejor Álbum de Reggae gracias a su EP Rapture, Koffee se trae hoy su primer Tiny Desk Concert para NPR. En el breve show en vivo, la superestrella de 19 años comenzó con su tema Raggamuffin y la canción que da título a su EP, antes de tomarse un respiro para empaparse del momento y continuar con Toast, así como con el single W. Koffee será la telonera de los shows de Harry Styles por Latinoamérica a finales de este año, así que no te la pierdas.

6. Peach Pit, Shampoo Bottles

La banda canadiense Peach Pit ya están preparándose para el lanzamiento de su segundo álbum, que se espera aterrice en algún momento de los próximos meses. Aún no tenemos ni fecha ni título de la producción, pero la agrupación de Vancouver tiene un nuevo sencillo extraído del LP: se llama Shampoo Bottles y llega con un video dirigido por Lester Lyons-Hookham. La canción fue producida por John Congleton, conocido por su trabajo con St. Vincent y Lana Del Rey, y puedes escucharla arriba.

7. Anna Calvi + Courtney Barnett, Don’t Beat The Girl Out of My Body

El próximo 6 de marzo, la británica Anna Calvi lanzará Hunted, una nueva versión de su álbum Hunter del año pasado que presenta las canciones “destiladas a su esencia desnuda”. La mayoría de las pistas ahora son colaboraciones, con la participación de Joe Talbot de IDLES, Charlotte Gainsbourg y Julia Holter. Como adelanto, hoy escucharemos la nueva versión de Don’t Beat the Girl Out of My Boy, con Courtney Barnett, en donde ambas se hacen acompañar solo de guitarras eléctricas.

