7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Charli XCX + MØ + Muna + Arlo Parks y más

La selección musical de hoy lunes se trae a Charli XCX en un remolino de transformaciones, un remix de MØ junto a Rebecca Black, y un nuevo vídeo de Muna. Además, veremos a Arlo Parks interpretar un set en vivo para KEXP, Cardi B estrena Shake It, y Phoebe Bridgers deja caer un nuevo tema llamado Sidelines. ¡Comencemos!

1. Charli XCX, Used To Know Me

Charli XCX se transforma en María Antonieta en el nuevo video musical de su canción de Crash, Used to Know Me, que fue dirigido por Alex Lill. La canción, que cuenta con un sampleo del clásico house de Robin S., Show Me Love, es un himno para la libertad posterior a la ruptura, y el clip muestra a Charli abrazando por completo esa liberación. El clip sigue a la cantante pop y a un par de bailarines mientras interpretan la canción en una variedad de escenarios diferentes con disfraces complementarios, como porristas de secundaria, expertos en ejercicio de los años ochenta y monjes blasfemamente sexys.

Publicidad

2. MØ + Rebecca Black, New Moon

MØ unió fuerzas con Rebecca Black para lanzar un nuevo remix de su tema de Motordrome, New Moon. El nuevo remix del tema sigue la aparición de MØ en el remix de Griff y Sigrid de Head On Fire con King Princess el mes pasado, y marca la segunda salida de Black de 2022 luego de su participación en heart2 de umru con Petal Supply en Enero. En Twitter, MØ elogió a Black por aparecer en el remix y también la llamó un icono.

3. Muna, Anything But Me

El trío de electro-pop MUNA confirmó que un nuevo álbum está en camino y para celebrar la noticia, lanzaron un nuevo sencillo titulado Anything But Me. El tercer álbum homónimo del grupo sirve como seguimiento de Saves The World de 2019 y se lanzará el 24 de junio a través de Saddest Factory Records. Hablando sobre el nuevo sencillo en una declaración reciente, MUNA dijo: “Anything But Me es una canción sobre dejar una relación simplemente porque no se siente bien. Se trata de confiar en uno mismo y en sus instintos lo suficiente como para alejarse de alguien mientras todavía se aman y antes de que se ponga demasiado mal”.

4. Arlo Parks, Live on KEXP

La londinense Arlo Parks visitó el pasado los estudios de KEXP en Seattle, con el objetivo de continuar con la promoción de su disco debut Collapsed in Sunbeams. Durante su presentación en la estación de Radio, Parks interpretó junto a su banda los temas Eugene, Black Dog, Softly y Hope en un ambiente íntimo, en donde quedó de manifiesto una vez más su talento.

5. Cardi B, Shake It

Cardi B se trae una nueva pista llamada Shake It, en la que también participan Kay Flock, Dougie B y Bory300. La nueva canción es solo la segunda pieza de material nuevo de la rapera en 2022 hasta el momento, luego de su colaboración con Summer Walker y SZA, No Love, que salió el mes pasado. La rapera del Bronx les dijo a los fanáticos a principios de 2020 que “se iría por mucho tiempo” para terminar su segundo álbum de estudio. Luego reveló en diciembre que estará lanzando el seguimiento de Invasion Of Privacy en algún momento en 2022.

Publicidad

6. Phoebe Bridgers, Sidelines

Phoebe Bridgers compartió este fin de semana una nueva canción titulada Sidelines que aparecerá en la próxima adaptación televisiva de la exitosa novela de Sally Rooney, Conversations With Friends. Sidelines tiene un sonido más sutil que sus pistas de Punisher, con exuberantes arreglos de cuerdas, pero con el lirismo cautivador y lleno de imágenes por el cual se caracteriza Bridgers.

7. Lizzo, Special + About Damn Time

Lizzo fue tanto la presentadora como la invitada musical de Saturday Night Live este fin de semana, en donde también interpretó sus nuevos temas Special y About Damn Time a continuación. La actuación se produjo pocos días después de que la cantante anunciara su cuarto álbum, Special, que llegará el 15 de julio a través de Nice Life y Aquatic. La cantante de 33 años de edad fue presentada por su madre al escenario del programa nocturno estadounidense antes de invitar a los espectadores a una interpretación de su nueva canción Special, que sirve para recordar a los oyentes que son especiales sin importar por lo que hayan pasado.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?