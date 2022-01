7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Charli XCX + Bloc Party + Rob Ram + Rex Orange County y más

Cerramos la semana con una excelente selección de New Music Friday que comienza con una collab de Charli XCX y Rina Sawayama, el más reciente single de Bloc Party y también un tema del chileno Rob Ram. Además, escucharemos un adelanto del próximo disco de Rex Orange County, James Blake y Labrinth nos regalan un nuevo tema de la serie Euphoria, y Alice Glass estrena el single Love is Violence con un vídeo lleno de gore. ¡Comencemos!

1. Charli XCX + Rina Sawayama, Bed For You

Como anticipo del próximo álbum de Charli XCX, CRASH, hoy nos llega su nuevo single Beg For You, con la colaboración de Rina Sawayama. El tema evoca la dulzura del pop de principios de los años 2000 que Sawayama y Charli aportan a sus canciones, y hace crecer mucho más el hype por el disco de Charli, que saldrá a la venta el 18 de marzo.

2. Bloc Party, The Girls Are Fighting

Bloc Party se traen hoy una nueva canción llamada The Girls Are Fighting, que es el segundo adelanto del sexto álbum de la banda londinense, Alpha Games, que saldrá a la venta el 29 de abril a través de Infectious/BMG. “No hubo ningún incidente específico que inspirara esta canción; fue más bien una combinación de muchas cosas que he visto a lo largo de los años cuando estaba en los clubes y veía cómo estallaba la violencia entre rivales amorosos”, explicó el vocalista Kele Okereke sobre la última propuesta de Bloc Party, cargada de glam rock.

3. Rob Ram, El Tiempo

Tras su single debut Velocidad lanzado meses atrás, el chileno Rob Ram vuelve el día de hoy con una nueva dosis de dream pop cargada de melancolía y chill: se trata de El Tiempo, que habla sobre “ese deseo de salir y crear futuros recuerdos”, según cuenta el artista en un comunicado. “La idea, desde el principio, era crear una sensación más tenue que el single anterior para plasmar esta soledad de verano. Entonces, esa referencia permitió la libertad para lograr profundidad de emoción con sonidos suaves y orgánicos, además de crear ese ambiente animado y chill que siempre busco”.

4. Rex Orange County, Keep It Up

Rex Orange County dejó caer el día de hoy un nuevo single, llamado Keep it Up, junto con un vídeo que lo acompaña. La canción también llega junto al anuncio de su nuevo álbum WHO CARES?, que sale a la venta el 11 de marzo a través de Sony Music. El vídeo que acompaña el single utiliza elementos de filtrado, grano y vestuario, creando un poco de nostalgia vintage. En el vídeo, Rex está acompañado por el músico Benny Sings mientras baila y actúa en un paisaje citadino de Ámsterdam.

5. James Blake + Labrinth, Pick Me Up

James Blake y Labrinth se unieron en una nueva canción, Pick Me Up, que aparecerá en la banda sonora de la nueva temporada de Euphoria, que llega oficialmente el 25 de febrero a través de Interscope en colaboración con HBO. En el tema se ve a Blake imaginando una huida con un interés amoroso. La banda sonora también incluye How Long de Tove Lo y Watercolor Eyes de Lana Del Rey.

6. Alice Glass, Love Is Violence

Alice Glass reveló su último single, LOVE IS VIOLENCE, junto con el vídeo musical que lo acompaña. Hablando de la canción en un comunicado, Glass explicó: “Casi todo el mundo puede identificarse con los altibajos a veces insoportables que se producen en las relaciones. Pero para los que hemos tenido que lidiar con parejas manipuladoras o tóxicas, hay una capa de dolor totalmente diferente. Cualquier persona que utilice el “amor” de su pareja para controlarla, utilizarla y herirla está utilizando una de las tácticas de manipulación más crueles y repugnantes de la experiencia humana. Disfrazar las luchas de poder y llamarlo ‘amor’ es una forma de violencia contra la pareja. Quiero ayudar a la gente a ver esas banderas rojas y animarla a alejarse de ese tipo de situaciones tóxicas”.

7. PinkPantheress, to hell with it (Remixes)

Pinkpantheress se trae hoy un álbum de remezclas con LSDXOXO, Nia Archives, Anz, Flume y El Guincho de temas del disco de debut de la artista londinense. Mientras tanto, la DJ y productora afincada en Manchester le da su característico giro a la canción all my friends know. El álbum to hell with it (Remixes) ya está disponible en las principales plataformas de streaming.

