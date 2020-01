7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Bad Bunny + La Roux + Super Junior y más

La dosis de lanzamientos musicales del día llega con el sentido tema que Bad Bunny le dedica a Kobe Bryant, La Roux con un nuevo tema en modo automático, Super Junior regresa con nuevo video musical, Beach Bunny nos muestra su Cloud 9, Blossom nos hace cuestionarnos sobre la realidad, el nuevo disco de Justin Bieber más la gira y Diet Cig con Night Terrors. ¡Comencemos!

1. Bad Bunny, 6 Rings

El conejo malo le rinde homenaje a quien catalogó como “una de sus más grandes inspiraciones” y que lo llevaron a convertirse en quien es hoy en día. Haciendo una alusión a los cinco anillos de campeonato que ganó como jugador de la NBA, siendo el sexto su anillo de casado, Bad Bunny le rindió homenaje tanto a Kobe Bryant como a su hija Gianna.

2. La Roux, Automatic Driver

Acompañada por un ritmo suave y entretenido, La Roux se encuentra en un videojuego en el que la naturaleza y la ficción convive en el mismo mundo enmarcada en una letra que hace referencia a aquellos momentos en la vida en los que se muestra más resistencia al cambio. Este tema forma parte de su próximo disco Supervision, que se estrenará el 7 de febrero.

3. Super Junior, 2YA2YAO

Esta agrupación de K-pop se aventuró a probar el sonido del hip-hop en alguno de sus temas, un territorio desconocido para ellos, pero que funciona debido a la forma en la que resaltan los colores en las voces de sus integrantes. El tema viene incluido en el relanzamiento de noveno disco TIMELESS.

4. Beach Bunny, Cloud 9

La banda de power pop originaria de Chicago confirmó que su próximo disco Honeymoon saldrá a la venta este próximo 14 de febrero y para aumentar la expectativa publicó el video de su tema Cloud 9. El video es completamente animado y que nos hace creer en el amor nuevamente.

5. Blossoms, If You Think This is Real

Un coro gospel acompaña a la banda inglesa en un galpón, lugar en el que fue grabado este videoclip y dirigido Michael Holyk, que sirve como preámbulo al estreno de su próximo disco Foolish Loving Spaces que llegará este viernes a todas las plataformas digitales.

6. Justin Bieber, Get Me (feat. Kehlani)

Justin dio a conocer su más reciente colaboración con Kehlani, Get Me, siendo este el segundo sencillo de su álbum Changes, el cual saldrá a la venta el próximo 14 de febrero, misma fecha en la que también estarán disponibles los tickets para su próxima gira por los Estados Unidos, que iniciará en mayo y culminará en septiembre.

7. Diet Cig, Night Terrors

Un tema que habla sobre los sueños bizarros y experiencias en “noches de terror”, o al menos así la define la compositora y miembro del dúo Alex Luciano. Para ella la idea de noches de terror representa que sin importar cuan fuerte intentemos ser la versión más perfecta de nosotros mismos, siempre existirán esas partes extrañas y raras de nuestra personalidad. Este es el primer tema que el dúo pública desde 2017, año en el que sacaron su disco debut Swear I’m Good At This.

