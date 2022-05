7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Bad Bunny + Jack Harlow + Arcade Fire + Warpaint y más

La selección musical de hoy viernes se trae el esperado nuevo disco de Bad Bunny, el vídeo de First Class de Jack Harlow junto a Anitta, y el sexto disco de Arcade Fire, llamado WE. Además, escucharemos el más reciente álbum de Warpaint, un nuevo single de Carly Rae Jepsen y el regreso de Kasabian con SCRIPTVRE. ¡Comencemos!

1. Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

El último álbum de Bad Bunny ya está aquí: Un Verano Sin Ti. El proyecto de 23 canciones sigue al disco de Bad Bunny de 2020, El Último Tour del Mundo, un gigantesco lanzamiento que se convirtió en el primer álbum en español que alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Con casi una hora y media de duración, Un Verano Sin Ti se presenta como la continuación perfecta para los fans del rapero puertorriqueño, y una introducción perfecta para el verano. Para celebrar el lanzamiento, Benito se trae el vídeo oficial del single Moscow Mule dirigido por Stillz.

2. Jack Harlow, First Class

Tras el lanzamiento de su segundo álbum, Come Home The Kids Miss You, Jack Harlow se trae el vídeo de su éxito First Class. El clip, dirigido por Jack Begert, muestra a Harlow en una aventura con la cantante brasileña Anitta. En el vídeo, los dos disfrutan de su riqueza y de su glamuroso estilo de vida. Harlow y Anitta se miran mientras toman ascensores de cristal separados en un hotel. Más tarde se ve a Anitta captando a Harlow con un telescopio. Mientras tanto, Harlow realiza vuelos en un helicóptero privado, baila y se sienta en un club nocturno vacío, acompañada de un cubo de hielo y champán.

3. Arcade Fire, WE

Arcade Fire dejó caer hoy su nuevo álbum de estudio. WE, el sexto LP del colectivo de alt-rock, ya está a la venta a través de Columbia. Es el primer disco de la banda desde la salida de Will Butler de la agrupación a finales del año pasado. Win Butler y sus compañeros grabaron WE en Nueva Orleans, Texas y Maine con Nigel Godrich, habitual colaborador de Radiohead en el estudio. El álbum incluye los singles ya publicados The Lightning I, II y Unconditional I (Lookout Kid), así como una colaboración con Peter Gabriel.

4. Warpaint, Radiate Like This

Warpaint presenta hoy su primer álbum completo en seis años. Radiate Like This es la continuación de Heads Up, de 2016, e incluye los temas previamente compartidos Champion, Stevie y Hips. Después de completar las sesiones de seguimiento fundacional con el coproductor Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Frank Ocean, Skullcrusher), las cuatro miembros de la banda se separaron debido a la pandemia y grabaron cada una de sus partes individualmente. “Hacer este álbum fue un trabajo de amor”, dijo Warpaint en un comunicado de prensa. “Es la feliz culminación de cuatro mentes musicales en el transcurso de unos años salvajes y de apertura del corazón. Estamos encantados de compartirlo finalmente con vosotros”.

5. Kasabian, SCRIPTVRE

Serge Pizzorno y compañía anunciaron hoy su primer nuevo álbum desde la partida de Tom Meighan, con el estreno del vídeo oficial de SCRIPTVRE. La banda británica confirmó que su séptimo disco de estudio, The Alchemist’s Euphoria, saldrá a la venta el 5 de agosto. En el nuevo single y en el álbum escuchamos a la banda tomar una nueva dirección sonora. “Se siente como una nueva era, como si estuviéramos entrando en el ruedo, así que aparten a todos del camino”, dijo Pizzorno a NME. “Tiene este enorme sonido que surgió de mí rebotando en Kanye y en viejos cortes de soul de los años 70 al escarbar en cajas. Hay un momento de euforia, con los brazos en el aire, y luego vuelve a este ritmo feroz y pesado. Está en tu cara”.

6. Carly Rae Jepsen, Western Wind

Una nueva era de Carly Rae Jepsen comienza: la cantante pop canadiense estrenó hoy su canción Western Wind, producido por Rostam Batmanglij, junto con el vídeo musical que lo acompaña. Con sintetizadores que suenan lentamente y percusión playera, el sencillo cambia el pop burbujeante característico de Jepsen por un número sereno a medio tiempo. Western Wind marca el primer lanzamiento de Jepsen desde la canción navideña de 2020, It’s Not Christmas Till Somebody Cries.

7. Sharon Van Etten, We’ve Been Going About This All Wrong

Sharon Van Etten lanza hoy la continuación de Remind Me Tomorrow de 2019. Ya está a la venta a través de Jagjaguwar, y We’ve Been Going About This All Wrong fue coproducido por Daniel Knowles y cuenta con la banda de gira de Van Etten, formada por Jorge Balbi a la batería, Devon Hoff al bajo y el director musical en directo Charley Damski en los sintetizadores y las guitarras. Los recientes singles de Van Etten, Porta y Used To It, no aparecen en el LP; de hecho, no hubo temas de adelanto antes del lanzamiento del álbum. “Quería enfocar este lanzamiento de manera diferente, para involucrar a mis fans de una manera intencional, en un esfuerzo por presentar el álbum como un cuerpo entero de trabajo”, dijo Van Etten en los materiales de prensa. “Estas 10 canciones están diseñadas para ser escuchadas en orden, de una sola vez, para que se pueda contar una historia mucho más amplia de esperanza, pérdida, anhelo y resiliencia”.

