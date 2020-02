7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Alice Glass + U.S. Girls + BENEE y más

Comenzamos la semana musical con un nuevo sencillo de Alice Glass; un adelanto del nuevo álbum de U.S. Girls, y una colaboración entre BENEE y Gus Dapperton. Además le daremos un vistazo al performance de Justin Bieber y su bigote en SNL el fin de semana; Swae Lee se trae un nuevo tema, y Sea Girls comparten el video de Ready For More. ¡Comencemos!

1. Alice Glass, Sleep it Off

La ex vocalista de Crystal Castles, Alice Glass, lanzó el día de hoy un lyric video para su nuevo sencillo titulado Sleep It Off, y que forma parte de la banda sonora de la película de terror The Turning. Escucha el track arriba.

2. U.S. Girls, 4 American Dollars

La cantautora Meg Remy anunció recientemente el lanzamiento de su próximo álbum como U.S. Girls, Heavy Light, y hoy se trae otro avance del disco con el track 4 American Dollars, que sigue al video de Overtime y también llega con los visuales que lo acompañan. Esta vez, el clip fue dirigido y editado por Remy y su colaboradora Emily Pelstring.

3. BENEE + Gus Dapperton, Supalonely

¿Por qué ser miserables y solitarios cuando podemos ser optimistas? Ese es el espíritu del artista neozelandés BENEE, quien hoy se trae el tema Supalone, que convierte una ruptura romántica en una canción pop empapada de sol, colaborando con Gus Dapperton. En el video que acompaña la pista, se ve a BENEE y Gus bailando en un escenario de ensueño de color rosa pastel.

4. Justin Bieber, Yummy + Intentions

Justin Bieber fue el invitado musical en el episodio de este fin de semana de Saturday Night Live, protagonizado por RuPaul, interpretando dos temas de su próximo LP, Changes. En primer lugar hizo un performance de su sencillo Yummy, seguido de la pista Intentions junto a Quavo. Dale un vistazo a su actuación arriba.

5. Swae Lee, Back To Back Mayback

Luego de que el año pasado Swae Lee anunciara que estaba trabajando en un nuevo álbum, el rapero dejó caer un par de sencillos: Won’t Be Late con Drake y Sextasty, pero desde entonces su fans se han quedado a la espera de más noticias. Hasta hoy, cuando Lee regresa con un nuevo single llamado Back To Back Maybach, y que puedes escuchar arriba.

6. Sea Girls, Ready For More

La agrupación británica Sea Girls lanzaron un nuevo vídeo para su tema Ready For More, que forma parte del próximo EP de la banda, Under Exit Lights, que saldrá a la venta el 6 de marzo. El clip, dirigido por Sophia & Robert, “es un mensaje oscuro contenido en un vibrante frenesí y por el camino de la madriguera del conejo de Alicia en el País de Las Maravillas”, dice el cantante Henry Camamile.

7. Chita, A La Noche

Chita es el nombre de la sensación del r&b y soul urbano de Argentina, que el año pasado lanzó su disco Encanto, que se caracteriza por fusionar trap y soul con letras llenas de empoderamiento y valentía. Esta semana, nos llega el video oficial de uno de los sencillos del LP, A La Noche, dirigido por Render Panic, en donde vemos varias escenas entre Chita y una mujer, a quien la letra de la canción describe simplemente como “ella”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?