7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Alfie Templeman + Wallows + BENEE + Flume y más

La selección musical del día de hoy está protagonizada por el británico Alfie Templeman, quien se trae un single de su próximo disco al igual que la banda de Los Ángeles, Wallows, quienes compartieron el tema Especially You, y la neozelandesa BENEE dejó caer el sencillo Beach Boy. Además, Flume nos regala el vídeo de su single Say Nothing; escucharemos dos temas inéditos de Juice WRLD, y The Linda Lindas hacen un performance en vivo de su tema más reciente. ¡Comencemos!

1. Alfie Templeman, Broken

Alfie Templeman tiene nuevo disco en camino: se llama Mellow Moon y saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Chess Club/AWAL. Junto con la noticia, Alfie se trae el nuevo tema Broken con un vídeo dirigido por Jack Turner, y del cual habla un poco más en un comunicado: “Es un poco un himno para la gente de mi edad, todos los tambaleos de ser un adolescente y descubrirse a sí mismo. Trata de darse cuenta de que analizarse a sí mismo es una parte importante del crecimiento”.

2. Wallows, Especially You

Wallows tienen un nuevo álbum en camino: Dylan Minnette y compañía compartieron los detalles de su próximo segundo disco de estudio, Tell Me That It’s Over, que se estrenará el 25 de marzo, y para celebrarlo dejaron caer la última canción del álbum, Especially You, y su vídeo. “Se trata de cuando estás en las primeras etapas de una relación y te preocupas tanto de que la otra persona cambie de opinión en un momento dado”, dijo Minnette en un comunicado sobre el significado de la canción. “Se trata de estresarse por las cosas más pequeñas sin razón alguna, pero es definitivamente consciente del hecho de que me estoy haciendo todo esto a mí mismo”.

3. BENEE, Beach Boy

BENEE tuvo un gran 2020 con su álbum Hey U X, y ahora se está preparando para lanzar más música nueva. Esta vez, se trata de un EP llamado Lychee que se publicará el 4 de marzo. Hoy adelanta la producción con Beach Boy, un tema indie-pop. BENEE dice de la canción: “Beach Boy es pura fantasía, ambientada en Los Ángeles. Trata de ser feliz solo, pero queriendo algo de amor; queriendo la emoción sin el dolor. Creo que es perfecta para ir por la autopista con la capota bajada :)”.

4. Flume + MAY-A, Say Nothing

El productor australiano Flume anunció hoy los detalles de su nuevo álbum Palaces, que saldrá oficialmente a la venta el 20 de mayo a través de Transgressive y Future Classic, y del cual hoy escuchamos la nueva canción Say Nothing, que cuenta con la voz invitada de MAY-A. El disco contará con una serie de vocalistas invitados, como Caroline Polachek, Damon Albarn, Oklou, Kučka y Vergen Maria. Hablando del single, Flume explicó: “Esta canción trata sobre los sentimientos de claridad post relación. Escribimos la canción a mediados de 2020, cuando la pandemia todavía era bastante nueva. Estaba muy entusiasmado con la idea inicial, pero sólo una vez que volví a Australia a principios de 2021 y me conecté en el estudio con MAY-A, la canción realmente cobró vida”.

5. Juice WRLD, Go Hard 2.0 + Cigarettes

Hoy nos llegan un par de temas inéditos de Juice WRLD: Go Hard 2.0 y Cigarettes a continuación. Las canciones fueron publicadas con motivo de la reedición de la “edición completa” del segundo álbum póstumo del rapero, Fighting Demons, que se publicó originalmente en diciembre. La primera pista aterriza con un vídeo dirigido por Steve Cannon, mientras que la segunda cuenta con un audiovisual inspirado en animé.

6. The Linda Lindas, Growing Up

Los adolescentes punks The Linda Lindas están creciendo tan rápido que ya están actuando en la televisión nocturna estadounidense: para promocionar su recién anunciado álbum de debut, el cuarteto de Los Ángeles interpretó el tema principal en el episodio de anoche del Late Late Show con James Corden. El disco Growing Up llega el 8 de abril a través de Epitaph Records, e incluye los singles Oh! y Nino, estrenados previamente.

7. Jack Kays + Travis Barker, Dirty Money

La música del norteamericano Jack Kays combina la catarsis del punk y el emo con el folk acústico y los desvíos ocasionales hacia el cloud rap. Tras un puñado de lanzamientos independientes, este nativo de Ohio encontró el éxito viral, y el año pasado publicó su disco debut, Mixed Emotions, así como un EP en colaboración con Travis Barker, llamado My Favorite Nightmares. Recientemente estrenó el clip del tema Dirty Money extraído de esta producción, dirigido por John Buchanan.

