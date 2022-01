7 lanzamientos recientes que debes escuchar: Adele + Mitski + Mon Laferte + Oliver Tree y más

La selección musical del día de hoy se viene con el nuevo vídeo de Adele, otro adelanto del próximo disco de Mitski, y el Tiny Desk (Home) Concert de la chilena Mon Laferte. Además, Oliver Tree deja caer el clip de Cowboys Don’t Cry, Stromae estrena el vídeo de su nuevo single, y Fontaines D.C. nos regalan el clip de su tema Jackie Down The Line. ¡Comencemos!

1. Adele, Oh My God

Adele estrenó hoy un nuevo vídeo musical para su canción Oh My God, perteneciente a su exitoso álbum de 2021, 30. El clip, dirigido por Sam Brown, nos muestra a una multitud de Adeles acompañadas por bailarines y otras personas en un bar surrealista, cantando y bailando y haciendo acrobacias alrededor de montones y montones de sillas de madera.

2. Mitski, Love Me More

Continuando con el mood surrealista, la lista de hoy continúa con Mitski, quien compartió hoy el cuarto single de su próximo álbum: se trata de Love Me More, que llegó con un vídeo surrealista en el que aparece una versión de Mitski en forma de marioneta, que fue dirigido por Christopher Good. La artista publicará su nuevo álbum, Laurel Hell, el 4 de febrero a través de Dead Oceans.

3. Mon Laferte, Tiny Desk (Home) Concert

Mon Laferte fue la más reciente invitada del Tiny Desk (Home) Concert de NPR al cantar un conjunto de cuatro canciones mientras lucía un vestido de novia (y su pancita de embarazada) en una iglesia de estilo colonial en Tepoztlán, Morelos, en México. Respaldada por una banda de 10 músicos e instrumentos que incluían un fagot, una jarana y un oboe, la cantante chilena interpretó los temas Tu Falta de Querer, Por Qué Me Fui a Enamorar de Ti, Se Me Va a Quemar el Corazón y Placer Hollywood.

4. Oliver Tree, Cowboys Don’t Cry

Si algo tiene el cantante, productor, escritor, director y artista de performance californiano Oliver Tree, es que es imprevisible. En los últimos años, se ha convertido en una referencia, operando en la intersección del pop indie, el hip-hop y el baile, prácticamente viviendo en Internet y regalándonos bangers. Ahora Oliver anunció su nuevo álbum Cowboy Tears para el 18 de febrero, encabezado por el single Cowboys Don’t Cry, completo con vídeo musical dirigido por él mismo. Bienvenido al mundo del vaquero rubio de pelo largo Oliver Tree. La mujer a su lado: Bella Thorne.

5. Stromae, L’enfer

A la espera de su nuevo álbum que llegará en marzo, Stromae acaba de compartir una nueva canción llamada L’enfer. El nuevo tema viene acompañado de un vídeo codirigido por Julien Soulier, Luc Van Haver, Coralie Barbier y el propio Stromae. Y es un vídeo que hay que ver para entender el contexto de la canción, que habla de depresión y soledad. Stromae estrenó la canción en directo el pasado domingo por la noche en el canal de noticias francés TF1, donde ofreció una pieza de arte escénica y sorprendió a los espectadores respondiendo a la última pregunta de la presentadora de las noticias con las primeras líneas de L’enfer, para luego interpretar la canción completa allí mismo, en la mesa de noticias. La nueva canción pertenece al próximo álbum de Stromae, Multitude, que llegará el 4 de marzo a través de Darkroom/Interscope Records.

6. Fontaines D.C., Jackie Down The Line

Los irlandeses de Fontaines D.C. están de vuelta con la banda sonora para la temida depresión de enero con su nuevo single, Jackie Down The Line. Este es el primer tema de su próximo tercer álbum, Skinty Fia, que llegará el 22 de abril a través de Partisan Records. Aunque ya habían bromeado con que su nuevo disco sería “discotequero”, los fans de Fontaines no deben preocuparse, ya que la pista es una continuación de su trayectoria hasta ahora, más que un cambio drástico de dirección. El director de clip fue Hugh Mulhern.

7. Yumi Zouma, In The Eyes of Our Love

El grupo de pop alternativo Yumi Zouma anunció el día de hoy el lanzamiento de su cuarto álbum, Present Tense, que saldrá a la venta el 18 de marzo a través de Polyvinyl. “Este es nuestro cuarto álbum, así que queríamos dar un pequeño giro, crear versiones más extremas de las canciones”, dice Charlie Ryder, de la banda. “Trabajar con otros artistas ayudó a ello y nos llevó lejos de nuestra zona de confort habitual”. Para celebrar la noticia, compartieron hoy el nuevo single In The Eyes of Our Love, que según Ryder, “es un tema de gran belleza y la canción más rápida que hemos escrito”.

