7 lanzamientos que debes escuchar: FKA Twigs + Camila Cabello + Mura Masa y más

Nuestra selección musical empieza con FKA Twigs y su presentación en los premios NME, donde cantó Cellophane. También les traemos My Oh My, el nuevo vídeo de Camila Cabello y DaBaby, y les presentamos lo más reciente de Mura Masa, quien estrenó su clip Live Like We’re Dancing, con la colaboración de Georgia. ¡Iniciemos!

1. FKA Twigs, Cellophane (NME Awards)

FKA Twigs cantó su single Cellophane en los Premios NME 2020 que se llevaron a cabo la noche del miércoles en Londres, dándole a la pista una interpretación íntima de ocho minutos de duración acompañada por un violonchelista y un pianista. Durante la presentación, la cantante se mantuvo de pie en el centro de un escenario rojo iluminado.

2. Camila Cabello + DaBaby, My Oh My

Camila Cabello estrenó su disco Romance en diciembre y desde entonces, el álbum ha cultivado muchos éxitos, pero una canción en particular resalta entre las demás, My Oh My, un tema que Cabello canta con DaBaby. El dúo inesperado combinó las voces cautivadoras de Cabello con el flujo distintivo de DaBaby para crear una melodía pegajosa. Las dos artistas se reunieron una vez más para estrenar el clip que acompaña la canción. El vídeo dirigido por Dave Meyers pretende distorsionar la vieja cultura cinematográfica de Hollywood de “damisela en apuros” con una sátira feminista en blanco y negro.

3. Mura Masa + Georgia, Live Like We’re Dancing

Mura Masa y la artista británica Georgia compartieron el vídeo Live Like We’re Dancing, en un clip psicodelico dirigido por Thomas Hardiman en donde se puede apreciar a ambos artistas disfrutar del baile mientras comparten un escenario juntos. Alexander Crossan (el verdadero nombre de Mura Masa) continúa promocionando su gira mundial y su más reciente disco, R.Y.C.

4. Grimes, Delete Forever

El embarazo no ha sido excusa para frenar a Grimes, quien continúa estrenando éxitos musicales. Esta vez, compartió el vídeo dirigido por ella misma junto a Mac Boucher y Neil Hansen, que lleva por titulo Delete Forever, en donde vemos a la propia cantante adoptar el papel de un tirano que se lamenta por su propia decadencia.

5. HMLTD, Mikey’s Song

Tras el lanzamiento de su álbum debut, West of Eden, que lanzaron como homenaje al clásico literario de John Steinbeck, East of Eden, HMLTD estrenó un vídeo íntimo de nombre Mikey’s Song, que fue dirigido por el vocalista Henry Spychalski y grabado durante un viaje por carretera en Italia. “Mikey’s Song es la canción más personal y sincera que jamás hayamos escrito”, dice Spychalski sobre la nueva canción. “Es una canción de amor directa, inquebrantable y sin reservas. Ya sea que estemos en el Edén o en Gomorra, todavía tenemos que hacer algo para darle sentido a nuestras vidas, perseguir la alegría y justificar nuestros sufrimientos”.

6. Gallant + 6lack, Sweet Insomnia

Los raperos de Atlanta Gallant y 6lack presentaron un nuevo vídeo para el tema Sweet Insomnia. La canción principal de su álbum de 2019 (que lleva el mismo nombre), captura la disposición de ambos artistas para establecerse, expresando un amor lo suficientemente fuerte como para “hacer que sea difícil dormir solo”.

7. Hello Seahorse!, Sublime

El cuarteto mexicano Hello Seahorse!, compuesto por Denise Gutiérrez, Fernando Burgos, Gabriel G. de León, y José Borunda, estrenó un tema suave y melancólico que lleva por nombre Sublime, el cual entregan con un vídeo que expone un mensaje naturalista. El clip que fue editado por los mismos integrantes de la agrupación fue compuesto con archivos fotográficos de Santiago Arau y muestra los cambios ambientales en México.

