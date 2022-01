6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Young Cister + Turnstile + Father John Misty + Yo La Tengo y más

Llegamos a mitad de semana con una balada veraniega de Young Cister; el increíble Tiny Desk Concert de Turnstile y el primer single del próximo disco de Father John Misty. Además, Yo La Tengo y David Byrne versionan a Yoko Ono; el proyecto The Smile de Radiohead estrenan su primer single, y escuchamos el debut del grupo K-pop Girls On Top. ¡Comencemos!

1. Young Cister, Casi Amor De Verano

Puede que en el hemisferio norte algún se sienta el frío de principios de año, pero en el Cono Sur, el calorcito y el sol es lo que manda en estas fechas: por ello, el chileno Young Cister dejó caer hace algunos días una romántica balada electrónica llamada Casi Amor de Verano, que nos recuerda esos romances fugaces, intensos y que nos dejan hermosos recuerdos. “La escribí mirando el mar, en un momento donde necesitaba expresar algunas emociones, es una canción que tiene un ritmo que no había realizado antes, una balada pop que el público puede corear fácilmente”, contó Cister.

2. Turnstile, Tiny Desk (Home) Concert

La banda de punk hardcore Turnstile es conocida por sus enérgicas actuaciones en directo, pero para quienes aún no han tenido el placer de verlos cara a cara (gracias, pandemia), hoy vemos su actuación para el Tiny Desk Concert de NPR en el que mostraron una serie de canciones de su disco GLOW ON, como ENDLESS, UNDERWATER BOI y ALIEN LOVE CALL. Está increíble.

3. Father John Misty, Funny Girl

Father John Misty adelantó el día de hoy su próximo disco, llamado Chloë and the Next 20th Century, del que escuchamos Funny Girl. El álbum cuenta con cuerdas, metales y vientos de madera interpretados por gente como Dan Higgins y Wayne Bergeron, con arreglos de Drew Erickson. A juzgar por este primer track, el asunto será bastante cinematográfico, algo que se confirma en el vídeo oficial en tono sepia, dirigido por Nicholas Ashe Bateman.

4. Yo La Tengo + David Byrne, Who Has Seen The Wind? (Yoko Ono cover)

El próximo mes de febrero se celebra el 89º cumpleaños de la icónica Yoko Ono, y Ben Gibbard lo celebrará con un álbum de homenaje a la artista, que saldrá a la venta el 18 de febrero. David Byrne y Yo La Tengo adelantaron hoy la producción dejando caer una versión de Who Has Seen the Wind? de Ono, que la artista lanzó originalmente como cara B de Instant Karma! de John Lennon en 1970. Las voces de Byrne nadan sobre una instrumentación relajante, publicada con el lyric video de arriba.

5. The Smile, You Will Never Work In Television Again

El proyecto paralelo de Radiohead, The Smile, compartió hoy su single debut, You Will Never Work In Television Again. El grupo, compuesto por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, además de Tom Skinner de Sons Of Kemet, estrenó la canción durante su espectáculo secreto Live At Worthy Farm el año pasado, pero hoy por fin podemos disfrutar de la versión de estudio, producida por Yorke y Nigel Godrich.

6. Girls On Top, Step Back

El nuevo girl group de SM Entertainment ya está aquí: GOT the beat, la primera iteración del nuevo proyecto de K-Pop Girls On Top (GOT), debutó recientemente en un concierto online gratuito celebrado en Nochevieja. El supergrupo de mujeres se nutre de grupos ya existentes, como BoA, Taeyeon y Hyoyeon de Girls’ Generation, Seulgi y Wendy de Red Velvet, y Karina y Winter de aespa. El primer single del grupo se titula Step Back y ya podemos escucharlo.

