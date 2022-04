6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Willow + Dove Cameron + Thom Yorke + The Holydrug Couple y más

La selección musical de hoy lunes se viene con un poco de pop punk de manos de Willow, un vídeo explosivo y 100% de Dove Cameron, y un espectral tema de Thom Yorke para la serie Peaky Blinders. Además, The Holydrug Couple regresan con Time Bazaar, Wet Leg se vengan de un ex con el vídeo de Ur Mum, y veremos cómo le fue a Gunna en su performance de Saturday Night Live. ¡Comencemos!

1. Willow + Siickbrain, Purge

Willow se trae su nuevo tema Purge con Siiickbrain junto con un vídeo musical dirigido por ella misma. El nuevo single sigue a la reciente colaboración de la cantante pop-punk con Machine Gun Kelly, para el tema Emo Girl. En el clip, la pareja pasa el rato en un almacén poco iluminado mientras Willow tatúa la cara de Siiickbrain, y se turnan para cantar.

2. Dove Cameron, Boyfriend

Dove Cameron lleva varias semanas anunciando el lanzamiento de su nuevo vídeo musical para su canción Boyfriend, y por fin está aquí. Prometiendo que ella “sería mejor novio que él”, el vídeo musical dirigido por Lauren Sick presenta sensuales clips de Cameron y la modelo Charlene Lefever en escenas de baile junto con varias sesiones de besos en un fotomatón con grafitis, en un coche descapotable y en un ascensor de carga.

3. Thom Yorke, That’s How Horses Are

Thom Yorke compartió su nueva canción en solitario, That’s How Horses Are. El líder de Radiohead se encuentra en un productivo estado de ánimo creativo, con su proyecto paralelo The Smile saliendo a la carretera en mayo. La canción forma parte de la nueva y última temporada de Peaky Blinders, para la que también compartió recientemente la pista 5.17 hace algunas semanas.

4. The Holydrug Couple, Time Bazaar

El dúo chileno The Holydrug Couple compartió este fin de semana su nuevo single Time Bazaar, su trabajo más reciente, y que como siempre, se trae una buena descarga vintage setentosa que nos deja una sensación lisérgica en la mente.

5. Wet Leg, Ur Mum

La banda británica Wet Leg se trae hoy su último single antes de su álbum de debut homónimo. El grupo ha estado construyendo un sólido catálogo de singles desde el pasado mes de junio para su próximo proyecto, y ahora Ur Mum está disponible junto con un vídeo de acompañamiento antes del lanzamiento del álbum completo el viernes. El clip, dirigido por Lava La Rue, es una “canción de desprecio” dirigida al ex novio de Rhian Teasdale. “Estaba bastante enfadada por cómo habían ido las cosas en esta dinámica particular”, dijo Teasdale. “Es solo una canción de desprecio que escribí para sentirme mejor. Funcionó”.

6. Gunna, Banking On Me

Aunque regresó más tarde en la noche del sábado para interpretar su single Pushin P acompañado por Future, Gunna comenzó su aparición en Saturday Night Live del pasado fin de semana con una interpretación de Banking On Me. Si bien el tema suave no apareció en la versión original del álbum 2022 de Gunna, DS4EVER, se publicó más tarde como uno de los cuatro temas adicionales. Dado que el rapero en ascenso de Atlanta ha sido vinculado románticamente a Chloe Bailey varias veces, este tipo de canción emocional siempre levantará un par de cejas, pero es lo suficientemente genérica como para que no haya referencias específicas a la estrella de R&B.

