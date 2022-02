6 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Marías + Paris Jackson + MØ + Yumi Zouma y más

Arrancamos la semana con un hermoso vídeo de The Marías, el más reciente EP de Paris Jackson y un par de lyric videos de MØ. Además, Yumi Zouma nos regala el clip de su tema Where The Light Used To Lay, escucharemos por completo el nuevo disco de Beach House, y veremos a Aquaria en el más reciente clip de The Knocks. ¡Comencemos!

1. The Marías, All I Really Want Is You

El grupo de pop alternativo The Marías estrenó recientemente vídeo musical oficial de su cautivador single All I Really Want Is You. El clip está protagonizado por la cantante María Zardoya, y fue dirigido por Bethany Vargas, quien nos presenta una amplia gama de tomas mientras la cantante flota sobre una mezcla ambiental y onírica. El visual de Vargas amplifica la energía melancólica y cinematográfica que el tema nos presentó por primera vez el verano pasado.

2. Paris Jackson, the lost

Paris Jackson lanza hoy su nuevo EP, the lost, a través de Republic Records/Universal Music Group. El proyecto de tres pistas contiene la colaboración de Caamp lost, así como las canciones en solitario breathe again y never going back again. Sigue al lanzamiento de su álbum de debut en 2020, Wilted, que incluía el single de debut en solitario de la cantante pop de 23 años, let down.

3 MØ, Youth Is Lost + Cool To Cry

A finales del mes pasado, la estrella pop danesa MØ lanzó su más reciente álbum, Motordrome. Dura poco más de media hora a lo largo de 10 temas, una colección de escandi-pop puro y duro cuyos tracks no son necesariamente algo que no hayamos escuchado antes, pero están escritas y producidas con una fórmula que funciona y se ejecutan con la innegable voz pegadiza de MØ. Este fin de semana, compartió un par de lyric videos de dos de los temas del disco: se trata de Youth Is Lost y Cool To Cry.

4. Yumi Zouma, Where The Light Used To Lay

La agrupación neozelandesa Yumi Zouma compartió un vídeo para su nuevo single Where The Light Used To Lay, perteneciente a su próximo lanzamiento, Present Tense. El tema llega junto a un vídeo dirigido por Alex Ross Perry, y sirve como adelanto del disco que sale a la venta el viernes 18 de marzo de 2022 a través de Polyvinyl. “Where The Light Used To Lay es una canción agridulce sobre la agonía de desenredar tu vida cuando te separas y el futuro tentador, la claridad y la ligereza que puede ofrecer el final del túnel”, dice el cofundador/multiinstrumentista Josh Burgess.

5. Beach House, Once Twice Melody

Este fin de semana, la agrupación Beach House finalmente dejó caer por completo su nueva producción: Once Twice Melody, su cuarta en total y la primera que Victoria Legrand y Alex Scally editan desde 7, publicado en 2018. El disco incluye suaves sinfonías sonoras, paisajes sonoros envolventes y arreglos vocales aterciopelados, como unos Cocteau Twins californianos.

6. The Knocks + Dragonette, Slow Song

El dúo electrónico neoyorquino The Knocks han estado trabajando duro antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, History, que saldrá el 29 de abril, y recientemente dejaron caer un nuevo single, Slow Song, en el que el dúo se reencuentra con Dragonette. El vídeo musical, dirigido por Austin Peters, da vida al tema. Está protagonizado por Aquaria, ganadora de la décima temporada de RuPaul’s Drag Race, y comienza con su cierre en su trabajo diario antes de salir a la calle para liberarse del estrés a través del baile. Aquaria realiza una bonita coreografía por las calles de Ciudad de México y acaba en un club donde actúan The Knocks y Dragonette.

