6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalía + Omar Apollo + (G)I-DLE + Jhayco y más

Arrancamos la semana de nueva música con el performance de Rosalía en Saturday Night Live; con lo más reciente de Omar Apollo y el regreso de las chicas de (G)I-DLE. Además, veremos el video de Sensual Bebé de Jhayco (fka Jhay Cortez), veremos una interpretación en vivo de Nilüfer Yanya, y escucharemos la nueva canción de Thom Yorke para el soundtrack de Peaky Blinders. ¡Comencemos!

1. Rosalía, Chicken Teriyaki + La Fama

A pocos días de la llegada de su nuevo álbum MOTOMAMI, Rosalía llevó su talento a Saturday Night Live para un par de actuaciones, ofreciendo brillantes interpretaciones de Chicken Teriyaki y La Fama. También marca su debut en solitario en el programa, ya que se unió a Bad Bunny para una actuación a principios de 2021. En cuanto al álbum en sí, se ha descrito como conceptual y experimental, mientras que Rosalía lo califica como su “álbum más personal, confesional y sexy hasta ahora”.

2. Omar Apollo, Killing Me

Omar Apollo se acerca al lanzamiento de su segundo LP: IVORY saldrá a la venta el 8 de abril a través de Warner Records y cuenta con una lista de canciones casi el doble de larga que cualquiera de los proyectos anteriores del cantante mexicano-americano. Recientemente, Apollo compartió Killing Me, otro corte en solitario del disco y su tema más oscuro, que abre con una guitarra que se disuelve en sedosos acordes de jazz sobre un ritmo boom-bap mientras Omar canta en inglés y español sobre un amor que lo está matando.

3. (G)I-DLE, Tomboy

(G)I-DLE lanzó finalmente su esperado álbum debut, I Never Die, así como el vídeo musical de su single principal, Tomboy. En el nuevo y dinámico vídeo, las integrantes de la agrupación coquetean con el peligro mientras participan en una emocionante persecución en automóvil a la salida de un cine, con fuegos artificiales y explosiones. Cada integrante tiene también su propia muñeca correspondiente, que cobra vida para aterrorizar a un muñeco masculino.

4. Jhay Cortez (Jhayco), Sensual Bebé

El rapero puertorriqueño Jhay Cortez anunció recientemente su cambio de nombre a Jhayco, un apodo que ha utilizado en el pasado. “Mi flow ha evolucionado y tengo confianza en él, así que es un cambio de marca… quería que mi marca tuviera su propio carril”, dijo. Junto con el cambio de nombre, Jhayco también lanzó su primer sencillo del año. Su nueva canción se llama Sensual Bebé, que cuenta con un ritmo de reggaetón más suave y una producción de sintetizador, y llega con un vídeo dirigido por NAVS.

5. Nilüfer Yanya, midnight sun

Nilüfer Yanya apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el viernes por la noche para interpretar midnight sun, un corte de su nuevo álbum PAINLESS. En lugar de actuar en el estudio de Rockefeller Center, Yanya interpretó el tema desde un estudio pequeño y poco iluminado, un entorno adecuado para el ambiente claustrofóbico de la canción. La actuación transcurrió entre tomas de toda la banda y primeros planos de Yanya, con unas enormes alas de ángel de color rosa, mientras interpretaba con los dedos la lenta y cruda melodía de la canción.

6. Thom Yorke, 5.17

Thom Yorke se trajo este fin de semana una nueva canción en solitario llamada 5.17, que forma parte de la banda sonora de la serie Peaky Blinders. Al parecer, es una de dos pistas que Yorke contribuirá al soundtrack: la segunda, titulada That’s How Horses Are, se publicará el 2 de abril. El álbum más reciente en solitario de Yorke fue ANIMA de 2019, pero Yorke tiene previsto publicar el primer álbum de The Smile, su nuevo proyecto con Jonny Greenwood y Tom Skinner en algún momento de este año.

