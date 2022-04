6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalía + FKA twigs + Zola Jesus + Hot Chip y más

La selección musical de hoy martes se viene con un el vídeo de 60 segundos para MOTOMAMI de Rosalía; otro audiovisual de FKA twigs, y un adelanto más del próximo disco de Zola Jesus. Además, escucharemos el nuevo single de Hot Chip; Orville Peck interpreta un tema en vivo, y Mallrat se une a Azealia Banks para el tema Surprise Me. ¡Comencemos!

1. Rosalía, MOTOMAMI

Luego de anunciar su tour mundial ayer lunes, Rosalía se viene con el video de su más reciente disco, y esta vez se trata del que le da nombre a la producción, MOTOMAMI. Con solo 61 segundos de duración, la catalana es provocativa y nos da la bienvenida a su nuevo universo musical, luciendo su cuerpo casi desnudo, y cubierto por glitter rojo, todo con algunos toques de psicodelia.

Publicidad

2. FKA twigs, oh my love

La británica FKA Twigs vuelve hoy con el nuevo video musical de oh my love, una de las canciones de la mixtape de CAPRISONGS. El vídeo presenta a los “amigos de la vida real de Twigs que le dan consejos de la vida real” sobre una pareja. Es un asunto íntimo y sencillo, compuesto de tomas estilo guerrilla de las calles de Londres contra escenas vibrantes y etéreas de la artista relajada en un vestido de lujo. “oh my love es realmente una de las canciones que está en el corazón del mixtape CAPRISONGS. Presenta a mis amigos de la vida real dándome consejos de la vida real sobre cómo manejarme y respetarme a mí misma”, dice la artista. “Realmente muestra cómo los amigos pueden apoyarte y estar ahí para ti. Es realmente divertido. También es lo más parecido a una canción de Spice Girls que voy a escuchar, de lo que estoy muy orgullosa”.

3. Zola Jesus, Desire

Zola Jesus se trae hoy un sorprendente video para su nuevo sencillo, Desire, que está tomado de su sexto álbum de larga duración, Arkhon, que se lanzará a través de Sacred Bones el 20 de mayo. “Desire fue escrito en una sentada en mi piano en casa”, explica Nika Roza Danilova, la cantante, compositora y productora que desde 2009 ha lanzado música como Zola Jesus. “La canción fue un exorcismo para mi dolor y la falta de cierre en torno a la angustia. A veces, las canciones se escriben simplemente por el efecto catártico de tocarlas. Esta es una de esas canciones”. El clip fue dirigido por A.F. Cortés.

4. Hot Chip, Down

Hot Chip se traen esta semana los detalles de su nuevo álbum Freakout / Release, del cual ya puedes escuchar un nuevo sencillo llamado Down. El próximo disco será el seguimiento de Bath Full Of Ecstasy, que se lanzó en junio de 2019, y se lanzará el 19 de agosto a través de Domino. Escrito y grabado en el estudio Relax & Enjoy de la banda en el este de Londres, la realización del álbum se inspiró particularmente en la versión en vivo de la banda del tema Sabotage de Beastie Boys. En un comunicado, Al Doyle de Hot Chip explica que “la idea de estar fuera de control siempre está presente en la música dance, en un sentido positivo”. El vídeo de la pista fue dirigido por Douglas Hart y Steve Mackey.

5. Orville Peck, C’mon Baby, Cry

Orville Peck pasó anoche por el show Jimmy Kimmel Live! para tocar C’mon Baby, Cry de su álbum recién lanzado, Bronco. “Me inspiré en el country rock, la psicodelia de los años 60 y 70, California y el bluegrass”, dijo el músico de country alternativo enmascarado en un comunicado sobre su nuevo LP. “Bronco tiene que ver con estar sin restricciones y la culminación de un año de gira, escribir de forma aislada y atravesar y, en última instancia, salir de un momento personal desafiante”. Después de presentarse en Coachella el domingo pasado, Peck volverá a California este fin de semana para la segunda vuelta del evento.

Publicidad

6. Mallrat + Azealia Banks, Surprise Me

Antes del lanzamiento de su álbum debut, Butterfly Blue, el próximo 13 de mayo a través de Nettwork, Mallrat comparte una nueva canción llamada Surprise Me con Azealia Banks. “Es muy cierto que la música que escuchas cuando el pequeño realmente te moldea. O al menos permanece en tu subconsciente durante mucho tiempo”, dice Mallrat. “El primer álbum que compré con mi propio dinero fue Broke With Expensive Taste. Azealia Banks fue realmente la mejor con la que trabajar. Parecía que realmente le importaba, lo que no siempre ocurre con los artistas destacados; a menudo, puede parecer que están cumpliendo con una obligación. Tal vez sea imparcial, pero el suyo es uno de los versos más icónicos y memorables que haya escuchado”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?