6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalía + Death Cab For Cutie + Tove Lo + Parquet Courts y más

La selección musical de hoy miércoles se viene con otro vídeo de la era MOTOMAMI de Rosalía; el primer sencillo del décimo álbum de Death Cab For Cutie, y un excelente cover de Olivia Rodrigo hecho por Tove Lo. Además, les traemos un performance en vivo de Parquet Courts, el tema Please Yourself de los canadienses de Crack Cloud, y una nueva versión de un clásico de Wire que llega en una compilación el próximo mes. ¡Comencemos!

1. Rosalía, Delirio de Grandeza

Rosalía vuelve con más imágenes para su disco Motomami: Esta vez se trae el vídeo de Delirio de Grandeza, dirigido por Mitch Ryan, en donde la española tiene toda una aventura en el bosque como toda una leñadora. Salta por encima de los arroyos, enciende su propio fuego, corta su propia madera, observa de cerca las setas y dispara flechas. También hay una motosierra, así que quieres verla en acción, disfrútala arriba.

2. Death Cab For Cutie, Roman Candles

Death Cab For Cutie están de regreso con la noticia de su décimo álbum Asphalt Meadows, del cual se traen el primer single, Roman Candles. La banda habla un poco más de la nueva canción en un comunicado: “Roman Candles trata del terror existencial y paralizante que va de la mano de vivir en una ciudad nerviosa en un planeta moribundo. Y que la única manera de estar en el momento es dejarlo todo”. El vocalista principal, Ben Gibbard, añade sobre las letras: “Las letras fueron improvisadas a partir de un par de canciones diferentes que tratan de mi sensación general de ansiedad; la sensación de que el tejido que teje una sociedad que funciona se estaba desmoronando durante la pandemia”.

3. Tove Lo, good 4 u (Olivia Rodrigo cover)

Tove Lo se trae esta semana una sombría versión del éxito de Olivia Rodrigo, good 4 u, interpretando su versión como parte de las sesiones de P3 Radio Live de Suecia. Mientras que el original de Rodrigo tiene una dulzura con toques de angustia, la interpretación de Lo es más melancólica y oscura, con un ritmo electrónico euro-pop que transmite toda la frustración de la canción.

4. Parquet Courts, Walking at a Downtown Pace

Parquet Courts fueron los invitados musicales del episodio más reciente de Jimmy Kimmel Live, en donde estuvieron interpretando el tema Walking at a Downtown Pace. El track se desprende del último álbum de los chicos de Brooklyn, Sympathy for Life, que llegó el año pasado. Antes de su próxima gira mundial, la banda se ha centrado en volver a promocionar el álbum, que se inspiró en gran medida en la música de baile.

5. Crack Cloud, Please Yourself

El colectivo art-punk de Vancouver, Crack Cloud, anunció el día de hoy su segundo álbum, Tough Baby, que saldrá a la venta el 16 de septiembre a través de Meat Machine y del propio sello Crack Cloud Media Studio. La noticia de la continuación de Pain Olympics llega acompañada de un elaborado vídeo para su single principal, Please Yourself, con un cameo de Mac DeMarco. “Hicimos ese álbum sin ninguna expectativa de hacer otro”, dice el líder, baterista y letrista Zach Choy. Parte de lo que inspiró el nuevo disco fue el recuerdo del padre de Choy, Danny, a quien se le diagnosticó leucemia terminal con solo 29 años, la edad que tiene ahora Zach. En Tough Baby, como siempre, el objetivo de Crack Cloud es “utilizar el arte y la creatividad como vehículo de curación, descubrimiento y comprensión”.

6. Wire, Stepping Off Too Quick

Wire, la icónica banda post-punk del Reino Unido, anunció el lanzamiento oficial de Not About To Die, una colección de demos originalmente lanzada a principios de los 80 como un bootleg ilegal. Saldrá a la venta el 24 de junio a través de pinkflag, y con la noticia, la banda se trae el vídeo de Stepping Off Too Quick, un tema de la compilación.

