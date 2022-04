6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rauw Alejandro + Bad Bunny + Arca + WOS y más

La selección musical del día de hoy incluye un performance con Rauw Alejandro en The Tonight Show, un clip de Bad Bunny junto a Daddy Yankee, y una nueva pista de la productora venezolana Arca. Además, el argentino WOS estrena Arráncamelo; Interpol vuelven con el vídeo de Toni, y Earthgang asaltan un museo en el audiovisual del tema Billi. ¡Comencemos!

1. Rauw Alejandro, MUSEO/Desesperados

El puertorriqueño Rauw Alejandro mostró su versatilidad musical durante su aparición en The Tonight Show el miércoles, interpretando un popurrí de la sensual balada Museo y de su tema de reggaetón, Desesperados. Rauw abrió el segmento sentado al piano y rodeado de bailarinas para interpretar el primer tema, antes de unirse al pionero del reggaetón Chencho Corleone para interpretar su colaboración, Desesperados, del álbum de 2021, Vice Versa.

2. Bad Bunny + Daddy Yankee, X Última Vez

Daddy Yankee y Bad Bunny estrenaron su tema en conjunto X Última Vez, su colaboración incluida en el último álbum de Yankee, Legendaddy, que salió a la venta la semana pasada. La canción trata de la despedida definitiva de una relación. El vídeo, dirigido por Fernando Lugo, se rodó en Nueva York el mes pasado, y los visuales futuristas muestran a Benito y a Yankee rapeando en un escenario distópico mientras las escenas parpadean entre ellos y diferentes personajes en un escenario similar a un videojuego.

3. Arca, Cayó

Después de cerrar el año 2021 con la publicación simultánea de cuatro discos, Arca está de vuelta con un nuevo single, Cayó, y el vídeo que lo acompaña, dirigido por Albert Moya. La pista fue producida por Tim Hecker y se estrenó originalmente en el canal de Twitch DIVA_EXPERIMENTAL FM de la artista a principios de 2020. “Se trata de explorar los estados del yo, los modos no binarios de relacionarse con lo que es ‘otro’, creando nuevas formas interseccionales de mediar la identidad a través de la exploración de la sensualidad y la comunión elevada con la encarnación sensual del yo”, dijo Arca en un comunicado.

4. WOS, Arrancármelo

El argentino WOS se trae el día de hoy su nuevo tema Arrancármelo, su primero después del lanzamiento de su última producción discográfica, Oscuro éxtasis. La canción acústica cuenta con la guitarra del productor Evlay. En un comunicado, el bonaerense explica que el tema “es una descripción natural de una típica relación moderna, en la que intervienen inseguridades, diferencias, confusiones, contradicciones y expectativas. Todo, narrado desde un lugar muy sincero y genuino”.

5. Interpol, Toni

Interpol están de vuelta con noticias de su séptimo álbum The Other Side of Make-Believe, y del que revelaron Toni como el single principal. Toni aterriza con un vídeo dirigido por Van Alpert, y marca el primer material nuevo de Interpol desde su EP A Fine Mess de 2019. Paul Banks dice del disco: “La nobleza del espíritu humano es rebotar. Sí, podría centrarme en lo jodido que está todo, pero siento que ahora es el momento en el que ser esperanzador es necesario, y una emoción que aún se encuentra dentro de lo que hace a Interpol“. El álbum The Other Side of Make-Believe de saldrá a la venta a través de Matador Records el 15 de julio.

6. Earthgang + Future, Billi

El dúo de rap de Atlanta, Earthgang, continúa promocionando su segundo disco Ghetto Gods. En esta oportunidad se traen un nuevo vídeo para Billi. La canción, que cuenta con un verso de su colega Future, es una de las más destacadas del proyecto, y en el clip dirigido por Mac Grant, Earthgang roba un museo de arte con la ayuda de algunas damas. Mientras que el dúo podría simplemente huir con sus bienes robados, deciden pasarse un buen rato en el museo y hacer alarde de sus adquisiciones que incluyen un diamante brillante y artefactos caros.

