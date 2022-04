6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Polimá Westcoast + Hercules & Love Affair + Pusha T + Nilüfer Yanya y más

La selección musical de hoy miércoles se viene con un poco de SEXTIME de manos de Polimá Westcoast, Young Cister y Cris MJ; otro adelanto del próximo disco de Hercules & Love Affair y una súper collab entre Pusha T y JAY-Z. Además, veremos el clip de The Dealer de Nilüfer Yanya, Melody’s Echo Chamber nos regala el tema Alma, y Violet Chachki remezcla el clásico Fade To Grey de Visage. ¡Comencemos!

1. Polimá Westcoast + Young Cister + Cris MJ, SEXTIME

Polimá Westcoast sigue adelantando su próximo disco: en esta oportunidad dejó caer el tema SEXTIME, una collab con Young Cister y Cris MJ que habla de las relaciones a distancia. Sobre la pista, Polimá Westcoast comenta que “Sextime representa los tiempos en que vivimos. Tiempos en que internet tiene un rol importante en las relaciones a distancia, que hoy son muchas”, agregando que “la canción visualiza el cómo se han sobrellevado las relaciones a distancia, un tema absolutamente transversal. Sextime ya es parte de la humanidad”. El vídeo del tema fue dirigido por Monswang.

2. Hercules & Love Affair + Anohni, Poisonous Storytelling

Hercules And Love Affair anunció que su próximo álbum saldrá a la venta el 17 de junio a través de BMG Records bajo el nombre de In Amber, y ahora comparte su último single, Poisonous Storytelling, que cuenta con las voces invitadas de Anohni. Según cuenta Andy Butler, el tema “empezó como una canción llamada Sacral. La música evocaba ritos sagrados, pero la palabra Sacral también habla de una de las fuentes de nuestro arraigo y estabilidad. La letra de Anohni habla de narradores culturales, locutores de noticias, cineastas y profetas”, y afirma: “Debemos tener cuidado con las nuevas narrativas, porque todo el mundo está podrido de narraciones venenosas”.

3. Pusha T + JAY-Z + Pharrell, Neck and Wrist

Pusha T y JAY-Z se han unido para una nueva canción llamada Neck and Wrist, producida por Pharrell Williams, y que marca la primera colaboración de King Push y Hov desde Drug Dealers Anonymous de 2016. Antes de eso, ambos aparecieron en el corte de G.O.O.D. Fridays de Kanye West, So Appalled, que luego aterrizó en My Beautiful Dark Twisted Fantasy de 2010.

4. Nilüfer Yanta, The Dealer

Tras el lanzamiento de su segundo disco PAINLESS el mes pasado, Nilüfer Yanya comparte el vídeo de The Dealer, dirigido por Molly Daniel. El brillante y hermoso clip de la canción sigue a los audiovisuales de los anteriores singles de Yanya, midnight sun y anotherlife, todos ellos incluidos en el último álbum de la artista londinense.

5. Visage, Fade To Grey (Violet Chachki and Lecomte De Brégeot Remix)

Violet Chachki y Lecomte de Brégeot le ponen glamour electrodisco al clásico de Visage, Fade To Grey. La canción se publicó originalmente en 1980 y figuraba en el álbum autotitulado de Visage, pero desde entonces se ha convertido en un clásico que ha sido sampleado por innumerables artistas. Aunque los héroes del synthpop de los ochenta hayan dejado de hacer música luego del fallecimiento del gran Steve Strang en 2015, seguimos celebrando el talento de la agrupación con este remix hecho por Lecomte De Brégeot y Violet Chachki.

6. Melody’s Echo Chamber, Alma

Melody’s Echo Chamber, el proyecto de la músico francesa Melody Prochet, publicará un nuevo álbum, Emotional Eelternal, el 29 de abril a través de Domino. Hoy comparte su tercer single, Alma, con un vídeo animado dirigido por Hyoyon Paik que muestra impresionantes imágenes de la naturaleza y los paisajes. La letra de la canción está en francés e inglés, y según Prochet, escribió el tema cuando se separó de su hija, que entonces tenía un año, durante una noche. Un comunicado de prensa describe la canción como un “hermoso canto a la maternidad que concluye con unos sonoros violines y un arco iris que evocan el espíritu de lo eterno y la circularidad de la vida”.

