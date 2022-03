6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Normani + Rosalía + KennyHooopla + Warpaint y más

Comenzamos la semana de nueva música con un performance en vivo del nuevo single de Normani; con el vídeo CANDY de Rosalía y con el comeback de KennyHoopla con el tema DIRTY WHITE VANS//. Además, Warpaint se traen el vídeo de Champion, Princess Nokia deja caer el single No Effort, y las chicas de Red Velvet están de regreso con el vídeo clip de su sencillo Feel My Rhythm. ¡Comencemos!

1. Normani, Fair

El pasado viernes, nos acercamos un poco más a recibir el álbum debut de Normani gracias al lanzamiento de su segundo single, Fair, que captura las luchas de la artista para seguir adelante con el fin de una relación pasada con una letra sincera que destaca sus dificultades. El fin de semana, Normani pasó por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para una tierna interpretación del tema: apareció con un delicado vestido blanco y frente a un sedoso telón de fondo azul que ayudó a potenciar el aspecto emocional de la actuación. Además, Normani estuvo impresionante con su voz de principio a fin.

Publicidad

2. Rosalía, CANDY

Rosalía parece no tener ganas de levantar el pie del acelerador. El viernes salió la venta su tercer álbum de estudio, Motomami, y para celebrarlo lanzó por sorpresa el vídeo de CANDY, dirigido por STILLZ. En el clip, la estrella del pop española está rodeada de amigos y bebidas mientras interpreta la canción en un bar karaoke de la ciudad japonesa de Shibuya.

3. KennyHoopla, DIRTY WHITE VANS//

Tras el lanzamiento de su SURVIVORS GUILT: THE MIXTAPE el año pasado, KennyHoopla está de vuelta con su nuevo tema DIRTY WHITE VANS//. Producido por Travis Barker y Dwilly, Kenny dice sobre la pista: “Travis y yo estábamos en el estudio y quería hacer algo de rap para mostrar un lado diferente de mí. Dwilly y Travis hicieron el ritmo. He tenido ese gancho en mi teléfono desde hace años; solo he estado esperando el ritmo adecuado para ponerlo. Este encajaba muy bien, así que lo grabé y quedó genial”.

4. Warpaint, Champion

Con su nuevo álbum (su primero en seis años) Radiate Like This, que sale a la venta el 6 de mayo, Warpaint comparte el vídeo de su último single, Champion, dirigido por Theresa Wayman. “Al estar separadas fue un poco difícil hacer un vídeo”, dice Jenny Lee Lindberg sobre el clip. “Se nos ocurrieron algunos puntos clave con la cámara y los ángulos, así que tuvimos cierta cohesión. La motivación era sentirse como un campeón y entregar el performance y dejar que nuestra bandera de miel brillara”.

5. Princess Nokia, No Effort

Tras el lanzamiento de su tercer y cuarto álbumes de estudio, Everything Is Beautiful y Everything Sucks, el mismo día de febrero de 2020, la artista de East Harlem, Princess Nokia, permaneció en silencio durante el primer año de la pandemia, salvo por algunos vídeos musicales de canciones ya publicadas y participaciones en temas de otros artistas. En marzo de 2021, trece meses después de la publicación del doble álbum, compartió It’s Not My Fault, y hoy vuelve con No Effort, su primera canción de 2022, que aterriza con un vídeo dirigido por Travis Libin.

Publicidad

6. Red Velvet, Feel My Rhythm

Las coreanas de Red Velvet develaron hoy el hermoso vídeo musical de su nuevo single, Feel My Rhythm. El clip comienza con el grupo de chicas atrapado en un cuadro clásico, antes de que la melodía familiar de Air On G String de Bach, que la canción samplea, dé el arranque a la canción. A continuación, las integrantes se acomodan en sus propios y llamativos decorados inspirados en los cuentos de hadas, mientras bailarinas vestidas con espeluznantes trajes de pájaro bailan un vals a su alrededor. Feel My Rhythm es el single principal del nuevo mini álbum del grupo, The Reve Festival 2022 – Feel My Rhythm.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?