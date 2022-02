6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Nathy Peluso + Clairo + Fontaines D.C. + Yves Tumor y más

La selección musical del día de hoy se trae un nuevo tema de Nathy Peluso, un track inédito de Clairo estrenado en vivo, y una hermosa y triste canción de los dublineses Fontaines D.C. dedicada a las tragedias pasadas de su país. Además, Yves Tumor llega con un nuevo e impactante vídeo, Turnstile estrena el clip de Underwater Boi, y Wonho nos regala un hermoso audiovisual en blanco y negro. ¡Comencemos!

1. Nathy Peluso, Emergencia

Nathy Peluso nos trae su nuevo y bailable single Emergencia junto a un increíble video grabado en el desierto y que parece inspirado en el nuevo videojuego Horizon Forbidden West de Guerrilla Games de Sony Interactive Entertainment que se presenta este 18 de febrero y estará disponible en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Publicidad

2. Clairo, Nomad

Clairo comenzó esta semana su gira en apoyo de su segundo álbum, Sling, y en la primera parada en Charlotte, Carolina del Norte, estrenó una canción inédita llamada Nomad, en donde adopta un sonido más vintage y de cámara. Por los momentos no está claro si Nomad es un próximo single de un nuevo álbum de Clairo o de una versión de lujo de Sling, o simplemente una canción que escribió on este álbum.

3. Fontaines D.C., I Love You

Los dublineses de Fontaines D.C. están de vuelta con un nuevo single melancólico llamado I Love You, que te clava su mensaje positivo en el cráneo con una música tan amenazante que cuestionas su intención. En un comunicado la banda dice que el single es “ostensiblemente una canción de amor, pero también la primera canción abiertamente política que hemos escrito… Es situarse en el centro de nuestro querido país natal mientras una multitud de cosas tienen un final trágico en un estado apocalíptico”, dijo el cantante Grian Chatten. El frontman hace referencia a las atrocidades del pasado de Irlanda, incluida la fosa común descubierta en el Hogar de Madres y Bebés de Tuam descubierta en 2017. El tema aparece en el próximo tercer álbum de Fontaines D.C., Skinty Fia, que saldrá a la venta el 22 de abril en Partisan Records.

4. Yves Tumor, Secrecy Is Incredibly Important To The Both Of Them

Yves Tumor reveló un sorprendente vídeo para su tema Secrecy Is Incredibly Important To The Both of Them, de su EP de 2021 The Asymptotical World. El clip, dirigido por su frecuente colaborador visual y director de arte Jordan Hemingway, fomenta la visión artística de Tumor de superar los límites del género con canciones vibrantes con imágenes a juego. El vídeo utiliza movimientos y trajes llamativos y vibrantes para mostrar un viaje interior.

5. Turnstile, Underwater Boi

La agrupación punk Turnstile compartió el vídeo de su tema Underwater Boi, que pertenece al último disco de la banda, GLOW ON. El video fue dirigido y editado por el propio baterista de Turnstile, Daniel Fang, y su animación fue influenciada por el reino del MMORPG (juegos de rol masivos en línea) de 2003. El clip llega con la noticia de que la banda tienen previsto iniciar este mes una gira que incluirá dos actuaciones durante los dos fines de semana de Coachella en abril.

Publicidad

6. Wonho, Eye On You

Wonho dejó caer el día de hoy su nuevo single Eye On You, la canción principal de su disco Obsession. En el vídeo que acompaña a la canción, el idol se encuentra atrapado en un espacio cerrado, mientras se proyectan en sus paredes imágenes de él mismo grabadas por una cámara en directo. A continuación, se muestra a Wonho interpretando la coreografía de la canción junto a un equipo de bailarines de apoyo, en una habitación delimitada por hilos rojos y negros. Obsession es el primer lanzamiento del cantante en 2022, así como su primer regreso desde el mini álbum Blue Letter del pasado septiembre.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?