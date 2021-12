6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kali Uchis + Avril Lavigne + BTS + Tierra Whack y más

En la selección musical del día de hoy, nos traemos un cover informal que Kali Uchis hizo a The Temprees, una versión acústica del single Bite Me de Avril Lavigne, y veremos a los chicos de BTS parando el tráfico en un mini-concierto en Los Ángeles. Además, Tierra Whack deja caer otro EP de tres temas, Kele nos regala un álbum en vivo, y TNGHT se traen el perturbador vídeo de BRICK FIGURES. ¡Comencemos!

1. Kali Uchis, Love Can Be So Wonderful (The Tempress cover)

Kali Uchis compartió esta semana en sus redes sociales un clip que tiene como banda sonora una versión actualizada de Love Can Be So Wonderful de The Temprees. En el clip se ve a Kali Uchis conduciendo por una carretera desértica, y tiene como banda sonora una versión actualizada de la pista. En Instagram, Uchis escribió junto al vídeo: “Necesito 2022 ya. Por un año de hábitos saludables & solo rodearnos con amor genuino”.

2. Avril Lavigne, Bite Me (Acoustic)

Avril Lavigne se trae hoy una versión acústica de su nuevo single Bite Me. El tema reimaginado llega junto a un vídeo musical oficial, dirigido por Mod Sun, que ya está en streaming en su canal oficial de YouTube. Su primera música nueva desde 2019 y su debut en el sello DTA Records de Travis Barker, Bite Me llegó el mes pasado, y desde entonces, Avril ha estado promocionando fuertemente la pista que formará parte de su nuevo álbum, con el que saldrá de gira en el año 2022.

3. BTS, Butter + Permission To Dance + Dynamite

BTS detuvo literalmente el tráfico durante su última aparición en el show de James Corden, bloqueando la avenida Geneese en Los Ángeles para interpretar las canciones Butter, Permission to Dance y Dynamite. Para su actuación de Butter, cantaron junto a bailarines vestidos como… bueno, mantequilla: un cartel con la leyenda “BUT” se desplazó desde un lado de la calle para unirse a “TER” en el otro sentido, mientras los ídolos del K-Pop realizaban su coreografía.

4. Tierra Whack, R&B?

Tierra Whack está de vuelta con su tercer nuevo EP en tres semanas, llamado R&B?. Al igual que Rap? y Pop? antes de este, el proyecto de tres pistas fue realizado en gran parte en colaboración con J Melodic, que produjo Heaven y Cutting Onions, mientras que Kenete Simms produjo el corte final, Sorry. En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, la cantante y rapera de Filadelfia habló sobre el triplete, al que bautizó como el Mes de la Historia de Whack. “Siempre estamos experimentando y creando en el estudio, y era una de esas cosas en las que teníamos tanta música pero de diferentes géneros. A veces estábamos en el estudio debatiendo: ‘Vale, esto parece rap, pero en realidad es pop. Y esto parece R&B, pero en realidad es gospel; o en realidad es gospel, pero parece…’ Así que dejamos que los fans decidan”.

5. Kele, The Waves Pt. 1 (Live)

El líder de Bloc Party, Kele, publica hoy un álbum completamente en vivo, llamado The Waves Pt. 1 (Live), que sirve de acompañamiento a su quinto álbum en solitario, The Waves Pt. 1, publicado este año. Este álbum en vivo es el resultado de una actuación realizada en directo solo con su voz, su guitarra y su pedal de bucle, ya que no pudo realizar la gira de su álbum The Waves Pt. 1 debido a la pandemia.

6. TNGHT, BRICK FIGURES

Hudson Mohawke y Lunice se traen hoy un nuevo single de TNGHT llamado Brick Figures. El lanzamiento forma parte del Calendario de Adviento musical anual de LuckyMe, en el que el sello electrónico lanza singles sueltos y maquetas para celebrar las fiestas. Puedes escuchar la canción en el vídeo musical de arriba, dirigido por Dan Streit y Christopher Rutledge y protagonizado por dos figuras 3D muy flexibles.

