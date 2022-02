6 lanzamientos recientes que debes escuchar: Arlo Parks + Kamasi Washington + The Linda Lindas + Junglepussy y más

La selección musical de hoy miércoles se trae un hermoso nuevo single de Arlo Parks; el comeback del saxofonista Kamasi Washington, y el single principal del disco debut de The Linda Lindas. Además, Junglepussy deja caer Critiqua, Magdalena Bay nos regala un performance en vivo, y A$AP Rocky se une al japonés Nigo en Arya. ¡Comencemos!

1. Arlo Parks, Softly

La cantautora británica Arlo Parks se trae un nuevo single, Softly, una canción íntima y emocional que detalla la desintegración de una relación. El lanzamiento del tema va acompañado de un vídeo musical, dirigido por Zhang y Knight. “Softly es una canción sobre la nostalgia, sobre lo frágil que te sientes en los últimos días de una relación cuando todavía estás desesperadamente enamorada”, explicó la cantante. “La canción trata de lo que se siente al prepararse antes del golpe de una ruptura y rememorar los días en los que todo parecía luminoso”.

2. Kamasi Washington, The Garden Path

Kamasi Washington compartió hoy una nueva canción, The Garden Path. Se trata de la primera música nueva del saxofonista de jazz en casi un año y ya está disponible a través de Young. “El mundo se siente al revés”, dice Washington sobre la canción en un comunicado de prensa. “Hay tantos empujones y tirones en todas las direcciones, de todos los que conoces… nadie sabe qué pensar, a quién creer, o cómo enfocar la vida ahora mismo. Por muy inteligente que seas, es difícil no sentirse ciego”.

3. The Linda Lindas, Growing Up

The Linda Lindas se ganaron nuestros corazones el año pasado con su interpretación viral de Racist, Sexist Boy, y ahora se están preparando para el lanzamiento de su disco debut, llamado Growing Up, y que saldrá a la venta el 8 de abril. Con la noticia, la banda también compartió un vídeo para la canción que da título al álbum, protagonizado por sus compañeros animales. El clip fue dirigido por Humberto León, quien comentó: “Me inspiró mucho el amor de las chicas por los gatos y quise llevarlo al siguiente nivel, por lo que el vídeo es una conversación sobre puntos de inflexión en sus vidas, todo ello visto a través de la mirada de sus gatos. Crea una narrativa sobre si los gatos quieren cambiar de lugar con las chicas o viceversa”.

4. Junglepussy, Critiqua

La neoyorquina Junglepussy es franca de una manera que pocos raperos pueden lograr: habla directamente de sexo, salud mental, y hasta de lo desagradable que es estar rodeado de la mayoría de la gente. Este viernes, Junglepussy lanzará JP5000, un disco de cinco canciones y su quinto proyecto hasta la fecha. Con ese anuncio llega el primer single del proyecto, Critiqua, que como su nombre indica, trata de las críticas y los detractores.

5. Magdalena Bay, Secrets (Your Fire)

La agrupación synthpop de Los Ángeles, Magdalena Bay, eleva el nivel de su ya increíble éxito Secrets (Your Fire) regalándonos una actuación bastante groovy en vivo y con banda completa del tema highlight de su disco Mercurial World, con Paul Cherry en el bajo y Nick Villa (que se unirá a la banda en su próxima gira) en la batería. El clip fue dirigido por Swimmie Fish, y va a dejarte con ganas de más.

6. Nigo + A$AP Rocky, Arya

Tras más de una década alejado del estudio, el japonés Nigo está de vuelta. Los escuchamos hace más de 10 años en solitario como con su grupo de rap de Yokohama, Teriyaki Boyz. El mes pasado, anunció su I know NIGO, su primer álbum en solitario desde Nigo Presents: Return of the Ape Sounds, que saldrá el 25 de marzo a través de Victor Victor Worldwide/Republic Records. Recientemente lanzó el single principal, Arya, con A$AP Rocky. El clip cuenta con cameos de Pharrell y Kid Cudi, que aparentemente aparecerán en el álbum, junto con Lil Uzi Vert, Pusha T, FamLay, Tyler, Teriyaki Boyz y A$AP.

