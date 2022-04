5 señales que revelan que una persona está mintiendo

La mentira y el engaño son comportamientos humanos comunes. Hasta hace relativamente poco, apenas se había investigado la frecuencia con la que la gente miente. Una encuesta realizada por Reader’s Digest en 2004 reveló que hasta el 96% de las personas admiten haber mentido al menos alguna vez. Y sí, la realidad es que la mayoría de las personas probablemente mientan de vez en cuando. Algunas de estas mentiras son pequeñas mentiras blancas destinadas a proteger los sentimientos de otra persona (“¡Sí, esa camisa te queda muy bien!”). En otros casos, estas mentiras pueden ser mucho más graves, como mentir en un currículum, o incluso siniestras encubrir un delito.

La gente es sorprendentemente mala para detectar las mentiras. Las diferencias de comportamiento entre individuos honestos y mentirosos son difíciles de discriminar y medir, y es por ello que muchos investigadores y psicólogos han intentado descubrir diferentes formas de detectar las mentiras. Aunque no exista una señal sencilla y reveladora de que alguien es deshonesto (como la nariz de Pinocho), lo cierto es que existen algunos indicadores útiles. Hoy te daremos unos tips comunes para detectar una mentira, pero recuerda que lo más importante es confiar en tu instinto. Conociendo los signos que pueden detectar con precisión una mentira y aprendiendo a hacer caso a tus propias reacciones viscerales, podrás detectarlas mejor.

Publicidad

Más contacto visual y parpadeo

Los mentirosos suelen compensar en exceso el contacto visual cuando te venden una mentira. Por lo general, miramos a los ojos de otra persona durante un período de tres a cinco segundos; y reservamos más tiempo para aquellos con los que tenemos una conexión profunda, como una pareja romántica o un miembro de la familia, así que atento. La gente también tiende a parpadear más cuando está engañando, hasta dos o tres veces más por minuto.

Barreras físicas

Por lo general, la persona que miente puede crear una barrera física entre ella y la persona con la que está siendo deshonesta. Puede utilizar su mano como barrera, o un objeto como una taza de café. También puede girar su cuerpo en un ángulo contrario al de la persona a la que está mintiendo.

Desvíos lingüísticos y cambios de tono

La desviación lingüística es utilizada a menudo por los políticos y se conoce más comúnmente como la evasión de la pregunta que se hace. Responder algo diferente es inmediatamente un banderín rojo y sugiere que la otra persona está bajo estrés, con ansiedad o nerviosismo, todos los signos que podrían implicar que están mintiendo o tratando de evitar la verdad. Además, no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice: el tono de voz de las personas cambian cuando miente. Suele ser más alto o agitado.

Reflejo del lenguaje

El lenguaje también es un indicador importante, especialmente, si la persona refleja lo que se le pregunta. Por ejemplo, al preguntar a una persona si te ha engañado, una persona inocente responderá con su propio lenguaje, “no seas ridículo, claro que no”, mientras que una persona culpable tiene poco o ningún tiempo para relajarse y su respuesta suele ser repetir lo que se le dice: “no, no te he engañado”, ya que no tiene tiempo para construir su propia respuesta y parecer plausible en ese momento.

Publicidad

Palidez y sonrojos

Los cambios en las emociones están relacionados con el estrés y, cuando alguien está bajo mucha presión, su cara puede delatarle. Vigila de cerca los labios y los lóbulos de las orejas. Estas partes del cuerpo pueden palidecer porque la sangre sale de la cara y el cuerpo reacciona con el síndrome de lucha o huida. Tendemos a palidecer en situaciones de estrés, pero también a agitarnos, por lo que algunas personas podrían presentar enrojecimientos en las mejillas, las orejas o el pecho.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?