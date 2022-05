5 señales que revelan que estás en una relación tóxica

Seamos sinceros: mientras crecemos, nadie nos da una clase sobre cómo no ser una pareja de mierda en una relación. Así que lo que nos queda es básicamente el ensayo y el error, y si eres como la mayoría de la gente, aprendes sobre todo con el error. Uno de los problemas de nuestra cultura es que adoramos el amor romántico, ese amor vertiginoso e irracional que, de alguna manera, considera entrañable romper platos de porcelana en la pared en un ataque de celos. Y nos burlamos de la practicidad o de las sexualidades no convencionales. A los hombres y a las mujeres se les anima a cosificarse mutuamente y a cosificar sus relaciones románticas. Así, nuestras parejas se ven a menudo como logros o premios en lugar de alguien con quien compartir el apoyo emocional mutuo.

Muchas personas entran el mundo de las citas sin saber que muchas de sus creencias sobre las relaciones son tóxicas, es decir, cuando una o ambas personas priorizan el amor por encima de los tres componentes básicos de una relación sana: el respeto, la confianza y el afecto. Si priorizas el amor que recibes en una relación sobre el respeto que te dan, tolerarás que te traten como una alfombra. Si priorizas el amor sobre la confianza en la relación, tolerarás la mentira y el engaño. Si priorizas el amor sobre el afecto en la relación, tolerarás una existencia fría y distante en la relación.

Las relaciones tóxicas pueden adoptar diferentes formas, y hay varios signos reveladores de malas relaciones que mucha gente ignora. A continuación, te ofrecemos cinco de las tendencias más comunes en las relaciones que muchas parejas piensan que son sanas y normales, pero que en realidad son comportamientos tóxicos. Antes de leer el resto de este post, recuerda algo importante: cuanto más tiempo permanezcas en una relación tóxica, más difícil será salir de ella y empezar una nueva relación sana con una pareja que te merezca. Por tu bien y por el suyo, no esperes a dar el paso.

1. Tu pareja siempre encuentra algo malo en ti

Si tu pareja te ofrece sugerencias no solicitadas sobre lo que tienes que mejorar constantemente, no apoya tus intereses o aficiones, y fundamentalmente critica quien eres, es definitivamente tóxica. Así que búscate una caja de resonancia en tu red de apoyo familiar y tu círculo de amigos. Cuando empieces a ser criticado o menospreciado, puedes equilibrarlo hablando con las personas que quieres y en las que confías. Lo más importante es no invertir todas tus creencias en la opinión de tu pareja.

2. A menudo te sientes peor cuando estás con tu pareja

Cuando estás en una relación sana, quieres estar con esa persona. No, no todo el tiempo… pero a menudo. En una relación tóxica, es lo contrario. Lo normal es que extrañes a esa persona especial en tu vida, y que necesites verla. Lo malo es que cuando la veas te sientas deprimido o inseguro. Lo más probable es que hay algo que tu pareja esté haciendo para sentirte así: no te presta toda su atención, tal vez están hablando por teléfono cuando te habla, o empieza la conversación con un insulto. En ningún caso deberías sentirte peor cuando estás con tu pareja.

3. No te sientes como tú cuando estás cerca de esa persona

Tu pareja debería quererte por lo que eres. Pero si no puedes ser tú mismo o no te sientes como tal a su lado, eso es una red flag. Piensa en tu relación actual: Tal vez te diga cosas que te hagan sentir como si no te conocieran en absoluto. Si te dicen cosas como “no eres ese tipo de chica” o “no lo entenderías”, tu pareja está haciendo suposiciones y diciéndote el tipo de persona que quiere que seas en lugar de quererte por lo que eres.

4. No confías en tu pareja

En una relación sana, la confianza se construye con el tiempo. A medida que se van conociendo y te preguntes si puedes creer lo que te dice tu pareja, la veracidad se verá confirmada por sus acciones: es decir, se comoporta como dice que lo hará. En las relaciones tóxicas, esto no suele ocurrir. La otra persona no cumple sus promesas. O tal vez está súper interesada en ti un fin de semana y completamente, y al día siguiente todo se esfuma. Presta atención.

5. La relación está al borde del abuso

Hay una pendiente resbaladiza entre una relación tóxica y una directamente abusiva. Si la persona con la que sales se esfuerza por herir tu autoestima, o se esfuerza por menospreciarte y hacerte sentir atrapado en la relación, eso podría indicar que estás en una relación abusiva. Si tu pareja te hace creer que nadie más puede quererte (“¿Quién más saldría contigo aparte de mí?” o “Soy lo mejor que vas a tener”), es probable que estés tratando con una persona tóxica. Buscar ayuda profesional a través de un terapeuta podría ayudarte a recuperar tu confianza para que puedas liberarte de ese patrón de pensamiento destructivo.

