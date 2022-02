5 razones por las que debes ver “All of Us Are Dead” en Netflix

Los coreanos sí que saben contar una buena historia. Tras la adictiva serie de Netflix Squid Game, hace unas semanas aterrizó en la plataforma All Of Us Are Dead, un drama de zombis que es a la vez horrorizante, triste, esperanzador, traumático y muy divertido. Al igual que todas las películas o series de zombis que le han precedido, esta cuenta con algunos tropos familiares: hay personas que huyen de los zombies, que se convierten en zombies, que atacan a los zombies, que son atacados por los zombies, que lloran por las personas atacadas por los zombies y que lloran aún más cuando tienen que “matar” a la persona que se ha convertido en zombie.

La serie cuanta una historia sencilla: los estudiantes de una secundaria en Corea siguen su día a día cuando, de repente, una chica es mordida por un roedor infectado. Se convierte en zombie y muerde a alguien… y bueno, ya te puedes imaginar lo que pasa después. ¿Quién iba a decir que la escuela podía ser tan peligrosa? Con un atractivo reparto de jóvenes, hay un montón de hormonas y revelaciones de enamoramiento entre toda la matanza de zombies. Sin embargo, aunque la serie vacila entre lo divertido y lo terrorífico, se las arregla para tocar algunos temas modernos como el acoso escolar, los refugiados, el embarazo adolescente y el sistema de clases. Y no es un spoiler revelar que una serie con zombies, varios personajes y el título All Of Us Are Dead significa que hay mucha muerte. Mucha. Prepárate con los pañuelos de papel porque nadie está a salvo. Si aún no la has visto, hoy te damos 5 razones para que la incluyas en tu próximo maratón de Netflix.

Tiene una trama sencilla pero muy inteligente y adictiva

All of Us Are Dead es una inteligente y eficaz historia de supervivencia zombie. Ambientada en una escuela secundaria de Corea del Sur, sigue a un grupo de estudiantes que se ven atrapados tras el brote de un virus zombie (que como el COVID-19, incluye a personas asintomáticas). Estos estudiantes utilizan todo lo que tienen a mano para protegerse y sobrevivir. Algunos de los personajes son Nam On-jo, cuyo padre es bombero y le ha enseñado útiles habilidades de supervivencia; Lee Cheong-san, el amigo de la infancia de On-jo que siente algo por ella; y Choi Nam-ra, la presidenta de la clase. Cuando menos lo pienses, vas a terminar viendo cinco capítulos uno tras otro a las 3 de la mañana.

No todo son zombies

Lo mejor de All of Us Are Dead es que es un emocionante drama de zombies, pero también trata de la vida de los estudiantes de secundaria. Su drama es igual, si no mayor, que el apocalipsis que tiene lugar a su alrededor. Esto hace que la serie sea fresca y que se distinga de otras series de zombies: vas a ver poco a poco cómo este show se encarga de presentarnos narrativas paralelas a la principal, y cómo vamos conociendo a los personajes a través de sus conflictos, sus sentimientos… y sus secretos. El brote del virus zombie también podría verse como una metáfora de COVID, pero no de forma desagradable.

Tiene un elenco lleno de actores emergentes

El reparto de All of Us Are Dead está compuesto en su mayoría por actores jóvenes y en ascenso, dado que la serie está ambientada en una secundaria. A la cabeza de los supervivientes está Yoon Chang-young como Lee Cheong-san. Park Ji-hoo, más conocida por su papel en House of Hummingbird, interpreta a On-jo; Choi Yi-hun asume el papel de Nam-ra, mientras que el actor Park Solomon regresará a la pequeña pantalla como Lee Soo-hyuk después de cinco años. El elenco principal se completa con Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam, con Lee Yoo-mi de Squid Game, quien también protagoniza un papel secundario junto a Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Kim Byung-chul y Song Sang-yeon, entre otros.

Es una historia de madurez en un escenario brutal

All of Us Are Dead se describe fácilmente como un drama de zombis, pero bajo la superficie, la serie es, en su esencia, una historia de madurez. En comparación con otros éxitos del terror zombie como Train to Busan (que se menciona en la serie) y Kingdom, All of Us Are Dead sigue a un grupo de supervivientes relativamente joven. Veremos cómo pierden la inocencia al enfrentarse cara a cara con los muertos vivientes, salvándose a sí mismos y a sus compañeros. Se enfrentan a la pérdida de sus amigos, a la necesidad de sacrificar a los que han sido mordidos y a los sentimientos ocultos que deben confesar antes de morir potencialmente. También tienen que tomar decisiones durante estas situaciones de vida o muerte: cómo actuarán, a quién salvarán y cómo garantizarán su propia seguridad y la de los demás. ¿Seguirán con la esperanza de sobrevivir o perecerán en la desesperación?

Es una historia de supervivencia pura

Hemos visto zombies en el pasado, pero comparación con sus predecesores, los estudiantes de All of Us Are Dead no tienen necesariamente armas como espadas o pistolas para ayudarse, así que tienen que ser creativos e ingeniosos para luchar contra los muertos vivientes. Algunas de las secuencias de acción más emocionantes incluyen el uso de una manguera de incendios como cuerda para escapar, la puerta y las ventanas como escudos, y más. Además, buena parte de la acción se lleva a cabo dentro de la escuela, creando un ambiente cerrado y peligroso, y en donde no cuentan sino con ellos mismos para sobrevivir.

