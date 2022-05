5 razones por las que debes ver “42 días en la oscuridad”, la primera serie chilena de Netflix

Atención: Este post contiene detalles del caso que inspira la serie 42 días en la oscuridad, y que por consiguiente podrían ser considerados spoilers por quienes no o conocen. Procede a tu propio riesgo.

Desde el pasado 11 de mayo está disponible en Netflix la serie 42 días en la oscuridad, la primera serie chilena hecha para la plataforma de streaming, y un show de ficción que revive un caso que conmocionó al país sureño hace más de una década: el asesinato de Viviana Haeger. En el 2010, la desaparición de Haeger alertó a la comunidad de Puerto Varas en el sur de Chile, y en una investigación, el principal sospechoso fue su marido, Jaime Anguita. Luego de 42 días de ardua investigación, un llamado alertó a la Policía de Investigaciones avisando que se había encontrado el cuerpo de la mujer en el entretecho de su propia casa.

Según la sinopsis oficial, el thriller policial de ficción comienza con la desaparición de una mujer llamada Verónica Montes, y la búsqueda desesperada de su hermana Cecilia para dar con su paradero. En su camino, deberá luchar contra la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de los medios. Hoy te ofrecemos algunas razones para que no dejes de ver esta impactante y polémica serie, que ya se encuentra entre las más vistas de la plataforma, con casi 10.000.000 de horas del programa visto alrededor del mundo.

Está inspirada en un caso real

42 días en la oscuridad se basa en un caso real: la desaparición de Viviana Haeger en Puerto Varas, Chile, en 2010. El caso Haeger fue de los más polémicos de la historia reciente chilena. La mujer, una contadora que no ejercía su profesión y en cambio permanecía en casa con sus hijas, apareció en estado de descomposición, en el entretecho de su casa, 42 días después de que su esposo, el ingeniero Jaime Anguita, denunciara su secuestro. Aunque la hermana y la madre de Haeger habían sospechado del esposo, este terminó siendo exonerado por falta de pruebas luego de una detención de dos años. En su lugar fue José Pérez Mancilla, exempleado del ingeniero en una propiedad, el único que quedó detenido tras confesar haber cometido el asesinato porque Anguita le había pagado para que lo hiciera. El guión se basa en Usted sabe quién: Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger, un libro del periodista Rodrigo Fluxá, quien en su momento reveló las fallas en la investigación. El propio Fluxá también se involucró en el guión al igual que la directora Claudia Huaiquimilla, Enrique Videla y Pablo Greend.

Cuenta con un excelente equipo de producción y elenco

La serie cuenta con la producción de Fábula, la compañía de Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, y dirección de Claudia Huaiquimilla y Gaspar Antillo. En esta versión ficcional , la actriz Aline Küppenheim interpreta a Verónica Montes, quien desaparece de su hogar sin dejar rastros. Su hermana Cecilia (cuyo rol está a a cargo de la excelente Claudia Di Girolamo) comienza entonces la pesquisa, que se convertirá en un misterio. Completan el elenco Gloria Münchmeyer, Pablo Macaya, Daniel Alcaíno, Amparo Noguera, Néstor Cantillana, Claudio Arrendondo y Julia Lubbert.

Está rodeada de polémica

La desaparición de Viviana Haeger el 29 de junio de 2010, y su posterior hallazgo muerta tras 42 días, el 10 de agosto de ese mismo año en el entretecho de su vivienda en Puerto Varas, es un rompecabezas policial que aún conmociona por sus diversas aristas, varias de ellas no esclarecidas del todo hasta el día de hoy. Y si bien al principio el relato se apega a los hechos del caso Haeger, a medida que éste transcurre, sus creadores van tomándose licencias hasta llegar a vislumbrar su propia hipótesis para ofrecérsela al espectador. Vale la pena destacar que la serie no cuenta con la aprobación de la familia de Haeger: de hecho sus hijas, Vivian y Susan, se manifestaron molestas por la producción y han pedido que se baje la serie de la plataforma.

Habla de errores e injusticias

En series sobre crímenes con elemento de suspenso, la trama suele llevarnos poco a poco por las causas y los motivos de un asesinato, así como las investigaciones de la policía y los esfuerzos de las familias de las víctimas por resolver el caso y tener justicia. Al final, solemos quedar satisfechos con las resoluciones, al saber que la historia nos ofrecerá un final acorde con lo que hemos visto, pero en la realidad, las cosas suelen ser diferentes: la verdad es solo una cuestión de perspectiva que nunca se corrobora. En la vida, las personas no obtienen respuestas a todas las preguntas, y a veces la verdad también se encuentra en un lugar que no está tocado por la objetividad. En 42 días en la oscuridad sucede justamente esto, pues no tenemos una resolución limpia y perfecta, sino que se nos presentan los errores humanos y jurídicos que hacen que la justicia parezca no solo inalcanzable, y todo menos justa. Vemos cómo las relaciones familiares se afectan, cómo las opiniones cambian, y cómo a veces el sistema puede cerrar un caso que se siente no resuelto.

Podrás verla en poco tiempo

La sinopsis de Netflix de la serie describe 42 días en la oscuridad así: “en medio de una tormenta mediática, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida en una exclusiva comunidad de Chile”. La serie cuenta solo con seis episodios de entre 40 y 50 minutos, donde se relata lo que sucedió antes y después del 29 de junio de 2010. Allí muestran desde el momento en que se produjo la desaparición hasta los 42 días que demoraron las autoridades en hallar su cuerpo, y más allá, así que podrás verla completa en pocos días, o si decides maratonearla, uno será suficiente, pues va a mantenerte al borde del sofá. 42 días en la oscuridad ya está disponible en Netflix gobalmente.

