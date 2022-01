5 lecciones sobre la salud mental que nos dejó Mac Miller en sus canciones

Por lo general, la cultura del hip-hop exige de sus artistas confianza, éxito comercial y creatividad constante, además de rapear sobre pastillas y armas, lo que puede hacer que parezca que se tienen las tres cosas. Sin embargo, a medida que aumentan el dinero, la fama y la presión, pueden manifestarse problemas de salud mental como la adicción, la depresión y el agotamiento, convirtiéndose en trampas mortales tanto para las estrellas emergentes como para las ya establecidas. Las noticias dijeron en su momento que fue una mezcla de cocaína, alcohol y fentanilo lo que le quitó el último aliento a Mac Miller en el 2018. Es una muerte que todavía sentimos con fuerza: hoy habría cumplido 30 años.

A pesar de que muchos consideran que Miller pedía ayuda a través de su música, su muerte fue un shock para la mayoría de los fans. Independientemente de su éxito, las partes más oscuras de su enfermedad mental no iba a desaparecer. Miller habló abiertamente de su depresión y de su posterior adicción a las drogas, causada por su depresión. “Tuve un problema de drogas durante mucho tiempo. No era sólo en la música, pero definitivamente estaba pasando por un problema de drogas, y creo que era más mi estado de ánimo. Estaba bastante deprimido”, dijo a Larry King en 2015. Irónicamente, las personas cercanas a Mac Miller dijeron que era extremadamente feliz en las semanas previas a su muerte.

Mac estaba trabajando en nueva música, combatiendo su adicción a las drogas y estaba en la mejor forma de su vida. Sin embargo, escondía algo bajo su sonrisa. Los que luchan suelen guardar silencio, y lo que sea que estaba en la mente de Mac cuando murió lo inclinó hacia sus viejos hábitos mortales. Las enfermedades mentales nunca son fáciles, evidentes o sostenibles, pero nadie está nunca solo en su lucha. Hoy honramos el legado de Mac con cinco reflexiones sobre salud mental que nos dejó a través de su música.

Blue World: Comparte lo que sientes

Muchos de los fans de Miller apreciaron que fuera tan abierto y estuviera dispuesto a exponer sus propias experiencias para ayudar a otros que se sintieran como él. Al mirar dentro de sí mismo e ignorar la necesidad de sacar música feliz todo el tiempo, Miller consiguió que millones de fans se sintieran identificados con su lucha. Al mirar dentro de sí mismo e ignorar la necesidad de sacar música alegre todo el tiempo, Miller logró sonar (especialmente en sus álbumes Swimming y Circles) como si encontrara algún tipo de paz y aceptación. Especialmente en Circles, recibimos un disco en el que otros que están atascados en sus cabezas pueden identificarse, especialmente sus fans, como cantó en Blue World: Fuck the bullshit, I’m here to make it all better/ With a little music for you/ I don’t do enough for you/ Without you it’s the color blue.

Good News: Rodéate de gente que te apoye, y no esté contigo solo cuando estás bien

Los problemas de salud mental de Miller y la forma en que los recibe su entorno son más evidentes en temas como Good News, en el que canta: Good news, good news, good news/ That’s all they wanna hear/ No, they don’t like it when I’m down/ But when I’m flying, oh, it make ’em so uncomfortable/ So different, what’s the difference?. A veces, no estamos rodeados de la gente que nos conviene: son los que les gusta la fiesta, los mejores momentos, las celebraciones… y los que se sienten incómodos cuando nos ven que estamos pasando por un mal rato. En esta canción, Mac nos cuenta que en su entorno cercano, nadie quiere lidiar con él, y por eso solía esconderse en las drogas. Así que escoge mejor a tus amigos y pregúntate si estarían contigo en las buenas y en las malas.

Happy Birthday: El aislamiento y la depresión van de la mano

Happy Birthday, una de las canciones más narrativas de Miller, describe una gran fiesta en la propia casa del rapero. Sin embargo, mientras los invitados se divierten a su costa, él se esconde en su estudio de grabación casero, drogándose y trabajando. There’s a birthday party happening upstairs / And it’s all for me, who the fuck cares? / They don’t notice if I never go and show my face / They just looking for a reason they can celebrate. Uno de los síntomas más característicos de que algo va mal en nosotros es el deseo de escondernos y aislarnos del resto del mundo, así que reconoce eso como una señal de que tu depresión está en un momento álgido. Sal de ese aislamiento y busca la ayuda de alguien que te haga reconectarte con tu vida una vez más.

REMember: Tus sentimientos son válidos, incluso en tus momentos más oscuros

En esta canción extraída de Watching Movies with the Sound Off de 2013, como en muchos de sus raps, Miller comienza alegre y jovial, extasiado por la emoción y el éxito, solo para derrumbarse en una caída libre lírica cuando se da cuenta de que su vida y sus amigos se están extinguiendo: It’s a dark science, when your friends start dying/Like how could he go, he was part lion / Life goes on, tears all dryed in / Couple years are gon’ by, bye then / Can you please tell me help me find my friend / I’ll give you anything you need multiplied by ten / I heard he moved to a place where the time don’t end. Sin duda es uno de sus clásicos más oscuro, y un verdadero punto central emotivo para el talante lírico de Mac, que nos recuerda que en el medio de la depresión, extrañar a quienes se han ido de nuestro lado es un dolor válido que nos puede impulsar para seguir adelante.

Self Care: lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sanar es diferente

El autocuidado, englobado en el tema Self-Care de Miller, es un término engañosamente sencillo: por un lado, implica mascarillas, zumos verdes, yoga y masajes. Por otro lado, se trata de ceder a los caprichos, a menudo utilizados como justificación para comprar en exceso, comer comida rápida, dormir hasta tarde y saltarse ese tedioso día en la oficina. Aunque ambos extremos son superficiales en el mejor de los casos, los estados de ansiedad, pánico y depresión pueden dificultar la distinción entre las cosas que se sienten bien y las que son necesarias para nuestra curación, en especial cuando se trata de salud mental. El dolor es a menudo demasiado intenso como para que uno mismo se deje llevar por la sobriedad o el buen humor. Yeah, I been readin’ them signs / I been losin’ my, I been losin’ my, I been losin’ my mind, yeah / Get the fuck out the way, must be this high to play / It must be nice up above the lights and what a lovely life that I made, yeah / I know that feelin’ like it’s in my family tree, yeah / That Mercedes drove me crazy, I was speedin’ / Somebody save me from myself, yeah.

