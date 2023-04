27% de los jóvenes adultos asexuales se sienten excluidos de la comunidad LGBTQI+, según estudio

Una nueva investigación indica que alrededor de una cuarta parte de los adultos jóvenes que se identifican como asexuales se sienten excluidos de la comunidad LGBTQI+ en general. La organización benéfica británica LGBTQI+ Just Like Us dio a conocer su estudio hoy jueves 6 de abril, Día Internacional de la Asexualidad, y su director general hizo un llamamiento a “una mayor concienciación” sobre las experiencias asexuales.

De una encuesta realizada a 3.695 jóvenes adultos de entre 18 y 25 años, el 27% afirmó que “rara vez o nunca” se siente parte de la comunidad LGBTQI+. Aparte de los que afirmaron cuestionarse su identidad sexual o de género, los asexuales fueron los más propensos a decir esto. El 18% dijo que “rara vez” se sentía incluido y el 9% dijo que “nunca” se sentía incluido.

Publicidad

Happy #AsexualAwarenessDay!💜

Today we’re releasing more new, independently conducted research from our upcoming report Positive Futures, exclusively with @GayTimes 🧵(1/5) pic.twitter.com/OatcNzxZXK — Just Like Us (@JustLikeUsUK) April 6, 2023

El 30% de los adultos jóvenes asexuales dijeron que “siempre” se sienten incluidos y el 30% dijeron que “a veces” se sienten incluidos. El 39% de las personas asexuales de color dijeron que rara vez o nunca se sentían parte de la comunidad LGBT+, en comparación con el 24% de los jóvenes asexuales blancos.

Publicidad

Por el contrario, el 56% de los jóvenes adultos que se identifican como personas no binarias, dijeron que siempre se sentían incluidos en la comunidad. Solo el 3% dijo no sentirse incluido nunca.

Publicidad

De esta manera, los datos pintan un panorama decepcionante que sugiere que una parte significativa de los adultos jóvenes que se identifican como asexuales no siempre se sienten parte de la comunidad LGBTQI+. Amy Ashenden, directora general interina de Just Like Us, dijo: “Espero que esta investigación deje clara la necesidad de una mayor concienciación sobre las experiencias vividas y las realidades de las personas asexuales, especialmente porque podemos ver aquí un patrón más amplio de personas LGBTQI+ de color que se sienten excluidas de nuestra comunidad”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?